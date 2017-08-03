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Предложение № 452893
КАБЕЛЬ 4 XLPE/SWB/PVC 4х6+6 ( 1, 1 км )
КАБЕЛЬ АКВВГЗ 7Х2, 5 ГОСТ 1508-78 (8 км)
КАБЕЛЬ АКВВГ 19Х2, 5 ГОСТ 1508-78 (17, 8 км)
КАБЕЛЬ АКВВГ 14Х2, 5 ГОСТ 1508-78 (8 км)
КАБЕЛЬ АКВББШВ 19Х2, 5 ГОСТ 1508-78( 13 км)
КАБЕЛЬ АКВББШВ 7Х2, 5 ГОСТ 1508-78 (7 км)
КАБЕЛЬ АВВГЗ 5Х2, 5 ГОСТ 16442-80 (8 км)
КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х120 ГОСТ 16442-80 ( 2 км)
КАБЕЛЬ ВББШВ-6 3Х70 ГОСТ 16442-80 (350 м)
КАБЕЛЬ ВВГНГ 4х240 ТУ 16.К01-37-2003 (1, 2 км)
КАБЕЛЬ КВББШВ 14Х1, 5 ( 6 км)
Много Другова кабеля запрос отправляйте на эл. Почту vitalik.cupryanov@yandex.ru
Контактная информация:Имя: Куприянов Виталий Викторович