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Схема погрузки
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Вес кабеля
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Портал RusCable.Ru заключил сотрудничество
Предложение № 452900
Продаем кабели связи из наличия:
МКСАБпШп 4х4х1.2, ТЗПАБпШп 7х4х1.2, МКСБ, МКСГ, МКСБШп, МКСГШп, МКСБл,
МКСАШп, ТЗАШп, ТЗПАШп, МКСАБп, ТЗАБп, ТЗАБл, ТЗПАБп,
МКСБлГ, МКПАШп, МКППАШп, МКПАБп, МКПпАБп, МКППАБпШп, ТЗГ, ТЗБ, ТЗБл, ТЗБлГ, ТЗБГ, ТБ, ТГ, ТБГ, ТПП, ТППЭП, ТППэпЗ, ТППЭПЗБ,
ТППЭПЗББШп, КМБ, КМБл, КМГ, КМГ-4, ЗКП, ЗКПБ, ЗКПБм, ЗКПБз, КСПЗП, КСПЗПБ и многие другие.
тел: + 7 495 208 36 66
наш сайт: http://kabelsvyazi.ru
Контактная информация:Имя: Киселев Александр Витальевич