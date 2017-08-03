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КГВВнг(А)-LS 2x1, 5 1467 КГВВнг(А)-LS 3x1, 5 1508 КГВВнг(А)-LS 3x2, 5...

Предложение № 452901

КГВВнг(А)-LS 2x1, 5 1467
КГВВнг(А)-LS 3x1, 5 1508
КГВВнг(А)-LS 3x2, 5 1511
КГВВнг(А)-LS 4x1, 5 2290
КГВВнг(А)-LS 4x2, 5 1499
КГВВнг(А)-LS 5x1, 5 1513
КГВВнг(А)-LS 5x2, 5 980
КГВЭВнг(А)-LS 2x1, 5 980
КГВЭВнг(А)-LS 3x1, 5 1500
КГВЭВнг(А)-LS 3x2, 5 960
КГВЭВнг(А)-LS 4x1, 5 995
КГВЭВнг(А)-LS 4x2, 5 957

Контактная информация:

Имя: Нурулин Станислав
Компания: ООО Магистраль
E-mail: 
www: http://нашкабель.рф
телефон: (812)331-07-78


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