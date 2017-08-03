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Портал RusCable.Ru заключил сотрудничество
Предложение № 452920
Распродажа остатков - Кабель КВВГнг(А) 7х2,5 1000 м, цена за метр 51,19. В наличии.
Распродажа остатков - Кабель КВВГнг(А) 14х2,5 1000 м, цена за метр 101,73. В наличии.
Распродажа остатков - Кабель КВВГнг(А) 10х2,5 642 м, цена за метр 75,32. В наличии.
Распродажа остатков - Кабель КВВГнг(А) 5х2,5 750 м, цена за метр 37,28. В наличии.
Распродажа остатков - Кабель КВВГнг(А) 5х1 1174 м, цена за метр 17,78. В наличии.
Распродажа остатков - Кабель КВВГнг(А) 4х2,5 538 м, цена за метр 30,17. В наличии.
Распродажа остатков - Кабель КВВГнг(А) 10х1 445 м, цена за метр 35,19. В наличии.
Распродажа остатков - Кабель КВВГнг(А) 5х1,5 185 м, цена за метр 23,20. В наличии.
Распродажа остатков - Кабель КВВГнг(А) 14х1,5 55 м, цена за метр 64,33. В наличии.
Распродажа остатков - Кабель КВВГнг(А) 14х1 60 м, цена за метр 47,99. В наличии.
Контактная информация:Имя: Юрий Попов