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ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
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СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
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Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
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Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Индекс Доверия RusCable.Ru
Предложение № 452951
Поставка и продажа телефонного кабеля.
ТППэп, ТППэпЗ, ТПппЗП, ТППэпЗБбШп
ТППэп-НДГ
ТСВ, ТСВнг, ТСВнг-LS
ТПВ, ТПВнг, ТПВнг-LS
КЦППэп, КЦППэпЗ
КСПП, КСПЗП, КСПпЗП
ТППэпТ
Контактная информация:Имя: Полякова Елена Николаевна