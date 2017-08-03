ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Специальное размещение
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Кабели шахтные комбайновые марки ТОФЛЕКС КГШРЭКП от завода "Томсккабель". Данные кабели имеют усовершенствованную
Пирогов Дмитрий Алексеевич
Разместить здесь

Предлагаем кабель со склада: г. Волжский Волгоградская область Кабель МКЭШ...

Предложение № 452956

Предлагаем кабель со склада: г. Волжский Волгоградская область
Кабель МКЭШ 3х0,35 200 метров
Кабель МКЭШ 2х0,35 200 метров
Кабель МКЭШ 5х0,35 100 метров
Кабель АПВБбШп 4х120 25 метров
Кабель МКЭШнг 4х2х1,5 168 метров
Провод СИП 4х25 200 метров
Кабель КГ-ХЛ 1х35 1000 метров
Кабель КГ-ХЛ 1х50 1000 метров

Контактная информация:

Имя: Мария Перепелятникова
Компания: ВолгаСпецТехно
E-mail: 
телефон: 89692939179


Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!