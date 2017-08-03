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Кабель и провод: предложение
Предлагаем кабель со склада: г. Волжский Волгоградская область
Кабель МКЭШ...
Предложение № 452956
Предлагаем кабель со склада: г. Волжский Волгоградская область
Кабель МКЭШ 3х0,35 200 метров
Кабель МКЭШ 2х0,35 200 метров
Кабель МКЭШ 5х0,35 100 метров
Кабель АПВБбШп 4х120 25 метров
Кабель МКЭШнг 4х2х1,5 168 метров
Провод СИП 4х25 200 метров
Кабель КГ-ХЛ 1х35 1000 метров
Кабель КГ-ХЛ 1х50 1000 метров
Контактная информация:
Имя: Мария Перепелятникова
Компания: ВолгаСпецТехно
E-mail:
телефон: 89692939179
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всю линейку оборудования для оптоволокна и LAN кабеля, экструзионные линии, крутильные машины, оплеточное оборудование, линии бухтования и упаковки, комплектующие части. Индивидуальный подход к клиенту, высокое качество и эффективное сотрудничество!
Тел: +8618661197066
sales@chinawinlong.com
ООО "Сарансккабель" предлагает клиентам более 30 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Сегодня на нашем складе в Саранске более 350 млн. ликвидной кабельной продукции, в том числе кабели с бумажно-пропитанной изоляцией, кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в ПВХ изоляций. Более 1000 распродажных позиций со скидкой до 50%. Проведенная в сентябре 2015 модернизация складского хозяйства и введение в эксплуатацию комплекса отмоточного оборудования позволила осуществлять оперативную отмотку кабеля длиной от 1 метра. Намотка производится на кабельные барабаны от № 8 до №22 типа. По требованию клиента, возможна смотка кабеля в бухты. Все отмотки пломбируются.
Отдел продаж ООО «Сарансккабель» +7 8342 777-667 доб. 444, 476 или по e-mail: cable@saranskkabel.ru
Кабели контрольные
Кабели контрольные гибкие
Кабели силовые 0.66 и 1 кВ
Кабели силовые гибкие 0.66 и 1 кВ
Кабели монтажные
Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В
г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8
+7(812) 334-98-10
ezavyalov@elektrotm.ru
Завьялов Евгений Викторович
ОАО "Беларускабель" Предлагаем кабельную продукцию силовые, контрольные, установочные, связь, монтажные, сигнально блокировочные, кабели управления и контроля и другие большой ассортимент.
Cruel.NOS@gmail.com
LSV74@mail.ru Алексей
тел/факс. 8-10 375 236 37-75-55
тел/факс. 8-10 375 236 32-51-71
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM)
- Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А)
- Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ)
- Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ( ПБППГ))
- Провода осветительные (ПуВВ)
- Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП)
- Провода для взрывных работ (ВП)
249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а
Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81
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