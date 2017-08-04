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Кабель и провод: предложение
Соединительные зажимы для ВЛ
Компания Энерго-ТС продает соединительные...
Предложение № 452957
Соединительные зажимы для ВЛ
Компания Энерго-ТС продает соединительные зажимы для неизолированных проводов и защищенных проводов СИП-3 для ВЛ напряжением 6-35 кВ. Поставляем только качественную продукцию отечественных и зарубежных изготовителей. В нашем ассортименте:
Зажимы заземляющие ЗПС
Овальные зажимы СОА
Овальные зажимы СОАС
Овальные зажимы СОМ
Переходные зажимы ПАС
Плашечные зажимы ПА
Плашечные зажимы ПС
Прессуемые зажимы САС
Прессуемые зажимы САСУС
Доставим по Волгограду, при покупке на сумму от 50000 руб. - доставка по городу бесплатная. Организуем доставку в другие города РФ через транспортную компанию. Есть самовывоз с нашего склада.
Поможем выбрать оптимальную арматуру под вашу задачу. Цены по запросу. Обращайтесь!
Контактная информация:
Имя: Наталия Налетова
Компания: ООО ЭНЕРГО-ТС
E-mail:
www:
http://www.etm-volga.ru
телефон: 88442356225
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ОАО "Беларускабель" Предлагаем кабельную продукцию силовые, контрольные, установочные, связь, монтажные, сигнально блокировочные, кабели управления и контроля и другие большой ассортимент.
Cruel.NOS@gmail.com
LSV74@mail.ru Алексей
тел/факс. 8-10 375 236 37-75-55
тел/факс. 8-10 375 236 32-51-71
ООО "Сарансккабель" предлагает клиентам более 30 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Сегодня на нашем складе в Саранске более 350 млн. ликвидной кабельной продукции, в том числе кабели с бумажно-пропитанной изоляцией, кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в ПВХ изоляций. Более 1000 распродажных позиций со скидкой до 50%. Проведенная в сентябре 2015 модернизация складского хозяйства и введение в эксплуатацию комплекса отмоточного оборудования позволила осуществлять оперативную отмотку кабеля длиной от 1 метра. Намотка производится на кабельные барабаны от № 8 до №22 типа. По требованию клиента, возможна смотка кабеля в бухты. Все отмотки пломбируются.
Отдел продаж ООО «Сарансккабель» +7 8342 777-667 доб. 444, 476 или по e-mail: cable@saranskkabel.ru
всю линейку оборудования для оптоволокна и LAN кабеля, экструзионные линии, крутильные машины, оплеточное оборудование, линии бухтования и упаковки, комплектующие части. Индивидуальный подход к клиенту, высокое качество и эффективное сотрудничество!
Тел: +8618661197066
sales@chinawinlong.com
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM)
- Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А)
- Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ)
- Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ( ПБППГ))
- Провода осветительные (ПуВВ)
- Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП)
- Провода для взрывных работ (ВП)
249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а
Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81
ведущая научно–техническая компания в химической и фармацевтической области одним из направлений деятельности является производство добавок для лазерной маркировки, предлагает серию пигментов для лазерной маркировки Iriotec 8XXX, которые улучшают лазерную чувствительность полимеров, используемых для оболочки кабелей, проводов, трубок. Лазерные добавки могут быть как в порошковой форме, так и гранулированной .
В зависимости от типа полимера метка может быть либо светлой , либо темной.
Лазерные пигменты легко вводятся в суперконцентраты и компаунды, работают при высоких скоростях и дают контрастную метку даже при низких концентрациях, работают со всеми полимерами , не оказывая негативного воздействия на свойства пластиков, при этом обеспечивая долговременную маркировку при различных воздействиях окружающей среды( влага, химической воздействие и т.д)
Особенно лазерная маркировка подходит для пластиков, которые трудно маркировать- ПЭ, силиконы, полиуретаны,фтористые полимеры.
В случае, если Вы заинтересовались, специалисты окажут техническую поддержку, а лазерные добавки для апробации лазерной маркировки мы предоставляем бесплатно.
Людмила Тихомирова
Тел. 495 9373304 ( доб 382), моб 89037458404
E-mail: ludmila.tihomirova@merckgroup.com
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