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Соединительные зажимы для ВЛ Компания Энерго-ТС продает соединительные...

Предложение № 452957

Соединительные зажимы для ВЛ

Компания Энерго-ТС продает соединительные зажимы для неизолированных проводов и защищенных проводов СИП-3 для ВЛ напряжением 6-35 кВ. Поставляем только качественную продукцию отечественных и зарубежных изготовителей. В нашем ассортименте:
Зажимы заземляющие ЗПС
Овальные зажимы СОА
Овальные зажимы СОАС
Овальные зажимы СОМ
Переходные зажимы ПАС
Плашечные зажимы ПА
Плашечные зажимы ПС
Прессуемые зажимы САС
Прессуемые зажимы САСУС
Доставим по Волгограду, при покупке на сумму от 50000 руб. - доставка по городу бесплатная. Организуем доставку в другие города РФ через транспортную компанию. Есть самовывоз с нашего склада.
Поможем выбрать оптимальную арматуру под вашу задачу. Цены по запросу. Обращайтесь!

Контактная информация:

Имя: Наталия Налетова
Компания: ООО ЭНЕРГО-ТС
E-mail: 
www: http://www.etm-volga.ru
телефон: 88442356225


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