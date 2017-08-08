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Анонс RusCable Insider Digest
Предложение № 452969
Более 30 000 маркоразмеров кабельной продукции на складе
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 2х1, 5 27, 64
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 2х2, 5 60, 73
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 3х1, 5 39, 74
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 3х10 184, 00
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 3х2, 5 68, 51
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 3х4 102, 19
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 3х6 137, 42
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 4х1, 5 48, 54
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 4х10 279, 35
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 4х2, 5 87, 40
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 4х6 177, 90
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 5х1, 5 60, 01
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 5х10 267, 87
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 5х2, 5 86, 76
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 5х4 159, 60
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 5х6 187, 26
Контактная информация:Имя: Горбачева Анна Константиновна