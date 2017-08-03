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Анонс RusCable Insider Digest
Предложение № 452972
Продам провода термокомпенсационные:
марка/сечение/метры
ФТ-А 0, 5 8344
ФТ-А 4, 0 333
ФТЭ-А 0, 5 61
ФТЭ-А 4, 0 930
ФТ-Х 0, 5 10724
ФТ-Х 4, 0 373
ФТЭ-Х 0, 5 2235
ФТЭ-Х 4, 0 1003
Так же продам
МСЭ 16-13 0, 2 1983
МСЭ 16-13 0, 35 1574
Все провода с хранения, фото по запросу
Контактная информация:Имя: Баранов Алексей Владимирович