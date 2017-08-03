|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Анонс RusCable Insider Digest
Предложение № 452980
Более 30000 маркоразмеров, Кабель ВВГнг(А)-FR-LS в наличии и под заказ СОЮЗ-ЭНЕРГО
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 2х1, 5 - 27, 64р за метр
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 2х2, 5 - 60, 73р за метр
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 3х1, 5 - 43, 44р за метр
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 3х10 - 184р за метр
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 3х2, 5 - 68, 51р за метр
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 5х1, 5 - 84, 55р за метр
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 5х6 - 190, 80р за метр
Контактная информация:Имя: Карпова Наталья СОЮЗ-ЭНЕРГО