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Кабель и провод: предложение
Кабель в наличии в городе Красноярск.
Кабель КПГ1У 5*35 - 941 м.
Кабель...
Предложение № 453002
Кабель в наличии в городе Красноярск.
Кабель КПГ1У 5*35 - 941 м.
Кабель КПГ1У 5*16 - 833 м.
Кабель КПГ1У 5*2,5 - 797 м.
Кабель ВВГ-П 2*1,5 - 1670 м.
Кабель ВВГнг(А)FRLS-1 5х50 200 м.
Кабель ВВГнг(А)FRLS 3*70 213 м.
Провод H07V-K6 Кольчугино 1770 м.
Провод H07V-K70 Кольчугино 90 м.
Контактная информация:
Имя: Гришанина Маргарита Эдуардовна
Компания: ООО "Про-Ток"
E-mail:
телефон: 3912050925
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