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Расшифровка марки кабеля
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Схема погрузки
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Предложение № 453004
Наша компания уже много лет специализируется на производстве и продаже проводов ПС-25, ПС-35, ПС-50, ПС-70 российского производства по ГОСТ, нами накоплен огромный опыт работы в данной области и налажены тесные связи со многими поставщиками металла. У нас представлен огромный выбор самых различной и качественных проводов стальных ПС-25, ПС-35, ПС-50, ПС-70 по самым низким ценам. Вы можете сделать заказ прямо сейчас и оформить доставку в кратчайший срок.
Контактная информация:Имя: Игорь