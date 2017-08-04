|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Предложение № 453025
В Наличии на складе Провод СИП-4 4х16-0, 6 56, 52р за метр
Провод СИП-2 3х50+1х54, 6+1х16 161, 9р. за метр
Провод СИП-2 3х50+1х54, 6-0, 6 158, 7р за метр
Провод СИП-3 1х70 70, 59р за метр
Провод СИП-4 2х16 29, 50р. за метр
Провод СИП-4 2х25-0, 6 45, 61р за метр
Доставка по России
Контактная информация:Имя: Карпова Наталья СОЮЗ-ЭНЕРГО