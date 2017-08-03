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Предложение № 453028
Реализуем проволоку медную из катанки и нефтепогружной жилы под размер, а именно:
1, 13|1, 22|1, 27|1, 32|1, 37|1, 57|1, 63|1, 73|1, 77|2, 02|2.26|2, 38|
2.66|2, 78|2, 80.
Поставка на барабанах (7й-8й габарит).
Срок изготовления составляет от 14 до 19 кал.дней.
Звоните, договоримся.
Контактная информация:Имя: Дмитрий Иванович Добрев