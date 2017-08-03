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Предложение № 453029
3У12АФ11 универсальный круглошлифовальный станок
3У12АФ11 универсальный круглошлифовальный станок высокой точности, в отличном рабочем состоянии, полностью комплектен, цена 280 000 руб РФ, возможен торг, станки модели 3У12АФ11 предназначены для шлифования наружных и внутренних цилиндрических, конических и торцевых поверхностей при установке деталей в центрах, кулачковом патроне, на планшайбе или цангах,
подробности – фото по запросу на эл.ящик, доставка по договоренности.
Контактная информация:Имя: Андрей