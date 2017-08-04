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Большое поступление кабелей на низкое и среднее напряжение из сшитого...

Предложение № 453030

Большое поступление кабелей на низкое и среднее напряжение из сшитого полиэтилена. Весь кабель есть в наличии на складе ПРОкабель в Екатеринбурге производства завода Угличкабель (произведено в партнерстве с NEXANS).
Кабель выполнен в соответствии с ГОСТ (ГОСТ+).
АПвПу2г 1х400/95-10 - 0, 350 км,
АПвВнг(В)-LS 1x500мк/70-10 - 0, 199 км,
АПвВнг(А)-LS 1x240мк/50-10 - 0, 217 км,
АПвВнг(А)-LS 1x120мк/25-10 - 6, 434 км,
АПвВнг(А)-LS 1x150мк/35-10 - 2, 016 км,
АПвВнг(А)-LS 1x95мк/25-10 - 4, 010 км,
АПвВнг(А)-LS 1x70мк/16-10 - 7, 631 км,
АПвПуг 1x120мк/35-10 - 3, 982 км,
АПвПуг 1x120мк/25-10 - 5, 001 км,
АПвПуг 1x150мк/35-10 - 1, 834 км,
АПвПуг 1x185мк/50-10 - 0, 143 км,
АПвПуг 1x70мк/16-10 - 6, 032 км,
АПвПуг 1x95мк/25-10 - 4, 735 км,
ПвПГнг(А)-HF 3х10ок–1 - 1, 498 км,
ПвПГнг(А)-HF 3х2, 5ок-1 - 36, 880 км,
ПвПГнг(А)-HF 3х4ок–1 - 7, 895 км,
ПвПГнг(А)-HF 3х6ок–1 - 12, 685 км,
ПвПГнг(А)-FRHF 3х2, 5ок–1 - 9, 729 км
ПвПГнг(А)-FRHF 3х6ок–1 - 0, 614 км

Контактная информация:

Имя: Кладов Сергей Михайлович
E-mail: 
www: http://www.prokabel.pro
телефон: +7(343)2700005


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