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Предложение № 453032
Кабель ВВГнг(А)-LS-П в наличии и под заказ СОЮЗ-ЭНЕРГО
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 2х1, 5(ож)-0, 66 - 15, 02р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 2х2, 5(ож)-0, 66 - 27, 15р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 2х4 - 47, 61р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 2х6(ож)-0, 66 - 67, 28р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3х1, 5(ож)-0, 66 - 24, 6р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3х2, 5(ож)-0, 66 - 37, 51р за метр
Контактная информация:Имя: Карпова Наталья СОЮЗ-ЭНЕРГО