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Кабель и провод: предложение
Продаю из наличия по минимальной цене медный экранированный кабель КИП сечений...
Предложение № 453045
Продаю из наличия по минимальной цене медный экранированный кабель КИП сечений 2х2х0,8 мм (850 м.), 4х2х0,8 мм (750 м.), 8х2х0,8 мм (350 м.). Кабель марки AJ-Y(ST)YDY, производство LEONI Kerpen (Германия). Подходит для систем управления и контроля. По всем вопросам пишите на почту mushkin@ms-proekt.ru .
Контактная информация:
Имя: Мушкин Роман Михайлович
E-mail:
телефон: 8126100227
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Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM)
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249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а
Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81
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+7(812) 334-98-10
ezavyalov@elektrotm.ru
Завьялов Евгений Викторович
ведущая научно–техническая компания в химической и фармацевтической области одним из направлений деятельности является производство добавок для лазерной маркировки, предлагает серию пигментов для лазерной маркировки Iriotec 8XXX, которые улучшают лазерную чувствительность полимеров, используемых для оболочки кабелей, проводов, трубок. Лазерные добавки могут быть как в порошковой форме, так и гранулированной .
В зависимости от типа полимера метка может быть либо светлой , либо темной.
Лазерные пигменты легко вводятся в суперконцентраты и компаунды, работают при высоких скоростях и дают контрастную метку даже при низких концентрациях, работают со всеми полимерами , не оказывая негативного воздействия на свойства пластиков, при этом обеспечивая долговременную маркировку при различных воздействиях окружающей среды( влага, химической воздействие и т.д)
Особенно лазерная маркировка подходит для пластиков, которые трудно маркировать- ПЭ, силиконы, полиуретаны,фтористые полимеры.
В случае, если Вы заинтересовались, специалисты окажут техническую поддержку, а лазерные добавки для апробации лазерной маркировки мы предоставляем бесплатно.
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