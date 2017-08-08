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Предложение № 453048
Оснастка для горизонтально расточного станка 2А622
тех. оснастка для ГРС 2А622 расточные – оправки, блоки, патроны, головки, цанги, переходные конуса (Морзе, Метрические), сменные втулки, оснастка с хранения,
дополнительные фото можно смотреть на нашем сайте, в разделе фотоальбомы,
стоимость договорная, подробности – фото по запросу на эл.ящик, доставка по договоренности.
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