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Предложение № 453049
Предлагаем из наличия и под заказ Силовой кабель всех сечений:
Кабель ВВГнг(А) 1х4(ож)-0, 66 - 19, 40р за метр
Кабель ВВГнг(А) 4х1, 5(ож)-0, 66 - 28, 38р за метр
Кабель ВВГнг(А) 4х2, 5(ож)-0, 66 - 45, 66 р за метр
Кабель ВВГнг(А) 4х4(ож)-0, 66 - 67, 79 р за метр
Кабель ВВГнг(А) 4х6(ож)-0, 66 - 106, 49 р за метр
Кабель ВВГнг(А) 5х1, 5(ож)-0, 66 - 37, 11р за метр
Кабель ВВГнг(А) 5х10 (ож)-0, 66 - 233, 07 р за метр
Кабель ВВГнг(А) 5х16 (ож)-0, 66 - 344, 41 р за метр
Кабель ВВГнг(А) 5х2, 5 (ож)-0, 66 - 64, 55 р за метр
Кабель ВВГнг(А) 5х25 (ож)-0, 66 - 558, 90 р за метр
Кабель ВВГнг(А) 5х4 (ож)-0, 66 - 103, 22 р за метр
Контактная информация:Имя: Карпова Наталья СОЮЗ-ЭНЕРГО