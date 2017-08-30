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Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Кабели шахтные комбайновые марки ТОФЛЕКС КГШРЭКП от завода "Томсккабель". Данные кабели имеют усовершенствованную
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Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
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Предлагаем из наличия и под заказ Силовой бронированный кабель с алюминиевой...

Предложение № 453050

Предлагаем из наличия и под заказ Силовой бронированный кабель с алюминиевой жилой
Кабель АВБбШв 4х10 72.45
Кабель АВБбШв 4х120 419, 12
Кабель АВБбШв 4х150 496, 56
Кабель АВБбШв 4х16 82, 10
Кабель АВБбШв 4х185 549, 10
Кабель АВбБШв 4х240(ож) 713, 90
Кабель АВбБШв 4х240(мн) 729, 11
Кабель АВБбШв 4х25 108, 80
Кабель АВББШв 4х35(ож) 134, 87
Кабель АВБбШв 4х50 165, 96
Кабель АВБбШв 4х70 247, 52
Кабель АВББШв 4х95(ож) 306, 42

Контактная информация:

Имя: Карпова Наталья СОЮЗ-ЭНЕРГО
Компания: СОЮЗ-ЭНЕРГО
E-mail: 
www: http://soyuz-energo.ru
телефон: +7 (3452) 52-94-50 , 41-18-90


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