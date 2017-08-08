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Предложение № 453052
Добрый день. Продам кабель весь на катушках, года 2011-13-14.Воздушка производитель НЕВА КАБЕЛЬ.
НКА-М8П-1А8-7 2578 м. - 15 рубм
НК-М8П-2А16-1, 5 3348 м. - 20 рубм
НКА-М8П-3А24-7 1580 м. - 24 руб/м
НК2Н-М5П-1А12-2, 5 2100 м. - 17 руб/м
НК2Н-М5П-1А12-2, 5 1150 м. - 17 руб/м
НК2Н-М5П-4А48-2, 5 790 м. - 15 руб/м
НК2Н-М5П-3А36-2, 5 1500 м. - 25 руб/м
НКА2-М6П-6А48-20 1024 м. - 25 руб/м
НК-М12П-4А48-1000 м. - 24 руб/м
НКА-М6П-6А48-6 1650 м. - 30 руб/м
НКА-М6П-6А48-6 1150 м. - 30 руб/м
НК2А-М5П-4А48-2, 5 1000 м. - 30 руб/м
НКА-М6П-1А8-20 1154 м. - 15 руб/м
Канализация:
НКС-М12П-4А48-2, 7 1705 м. - 30 руб/м
НКС-М5П-4А48-2, 7 1300 м. - 25 руб/м
НКС-М5П-3А24-2, 7 880 м. - 20 руб/м
НКС-М12П-12А144-2, 7 1700 м. - 100 руб/м
НКС2-М8П-2А24-2, 5 1500 м. - 25 руб/м
Draka FYOUD2PNU 6x8ML G.652.D K141044 4000 м. - 35 руб/м
Контактная информация:Имя: Антонов Максим