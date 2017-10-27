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Предложение № 453258
Продам кабель новый Эм-Кабель ВВГ(A)нгLS 5*25 ТУ -310 в количестве 1681 м (1008+533+140). Цена 520 руб/м.
Контактная информация:Имя: Ляпина Татьяна