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Предложение № 453261
Кабель МКПпАБпШп 7х4х1, 05+5х2х0, 7+1, 07
В наличии в Красноярске барабаны по 1005м, 849м, 200м
Цена за 1 метр 600рублей с НДС.
Контактная информация:Имя: Илья