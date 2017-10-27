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Кабель ВВГнг(А)-LS-П 2х1, 5(ож)-0, 66 - 15, 02р за метр Кабель...

Предложение № 453264

Кабель ВВГнг(А)-LS-П 2х1, 5(ож)-0, 66 - 15, 02р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 2х2, 5(ож)-0, 66 - 27, 15р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 2х4 - 47, 61р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 2х6(ож)-0, 66 - 67, 28р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3х1, 5(ож)-0, 66 - 24, 6р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3х2, 5(ож)-0, 66 - 37, 51р за метр

Контактная информация:

Имя: Карпова Наталья СОЮЗ-ЭНЕРГО
Компания: СОЮЗ-ЭНЕРГО
E-mail: 
www: http://soyuz-energo.ru
телефон: +7 (3452) 52-94-50 , 41-18-90


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