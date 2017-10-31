Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Кабель КГ-ХЛ 1х70-380- 315, 73р за метр
Кабель КГ-ХЛ 2х1, 5-380 - 25, 73р...
Предложение № 453265
Кабель КГ-ХЛ 1х70-380- 315, 73р за метр
Кабель КГ-ХЛ 2х1, 5-380 - 25, 73р за метр
Кабель КГ-ХЛ 2х2, 5-380 -38, 76р за метр
Кабель КГ-ХЛ 2х4-380- 57, 59р за метр
Кабель КГ-ХЛ 4х4-380- 95, 09р за метр
Кабель КГ-ХЛ 3х2, 5-380- 50, 93р за метр
Контактная информация:
Имя: Карпова Наталья СОЮЗ-ЭНЕРГО
Компания: СОЮЗ-ЭНЕРГО
E-mail:
www:
http://soyuz-energo.ru
телефон: +7 (3452) 52-94-50 , 41-18-90
Печать
Реклама
ведущая научно–техническая компания в химической и фармацевтической области одним из направлений деятельности является производство добавок для лазерной маркировки, предлагает серию пигментов для лазерной маркировки Iriotec 8XXX, которые улучшают лазерную чувствительность полимеров, используемых для оболочки кабелей, проводов, трубок. Лазерные добавки могут быть как в порошковой форме, так и гранулированной .
В зависимости от типа полимера метка может быть либо светлой , либо темной.
Лазерные пигменты легко вводятся в суперконцентраты и компаунды, работают при высоких скоростях и дают контрастную метку даже при низких концентрациях, работают со всеми полимерами , не оказывая негативного воздействия на свойства пластиков, при этом обеспечивая долговременную маркировку при различных воздействиях окружающей среды( влага, химической воздействие и т.д)
Особенно лазерная маркировка подходит для пластиков, которые трудно маркировать- ПЭ, силиконы, полиуретаны,фтористые полимеры.
В случае, если Вы заинтересовались, специалисты окажут техническую поддержку, а лазерные добавки для апробации лазерной маркировки мы предоставляем бесплатно.
Людмила Тихомирова
Тел. 495 9373304 ( доб 382), моб 89037458404
E-mail: ludmila.tihomirova@merckgroup.com
Предлагается кабель связи различных наименований : МКСАШп, ТЗГ, ТЗБ, ТГ, ТЗАШп, ТППэп, ТППэпЗ, КСПЗП, МКСГ,МКСБ,МКСАБп и др.Большое наличие на складе, бесплатная доставка своим автотранспортом по Москве и области. Отправка кабельной продукции ж\д или автотранспортом в регионы. Осуществлям ремонт и измерения кабеля связи. Производим любые отмотки кабеля. Гибкая система скидок.
Наличие на складе всегда можно уточнить по телефонам :
(495) 727-79-59 (многоканальный), (495) 987-32-94.
всю линейку оборудования для оптоволокна и LAN кабеля, экструзионные линии, крутильные машины, оплеточное оборудование, линии бухтования и упаковки, комплектующие части. Индивидуальный подход к клиенту, высокое качество и эффективное сотрудничество!
Тел: +8618661197066
sales@chinawinlong.com
Кабели контрольные
Кабели контрольные гибкие
Кабели силовые 0.66 и 1 кВ
Кабели силовые гибкие 0.66 и 1 кВ
Кабели монтажные
Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В
г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8
+7(812) 334-98-10
ezavyalov@elektrotm.ru
Завьялов Евгений Викторович
Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии :
Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.
тел. +86 15910668398
sales@xinming.ru
Cloudim
- онлайн консультант для сайта бесплатно.