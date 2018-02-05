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Анонс RusCable Insider Digest
Предложение № 453274
МКССтШп 4*4*1,2 - 290,200,258,576м - 250 р/м
МКСБ 4х4х1,2 - 470м - цена 400 р/м
МКСГ 4х4х1,2 - 116м - 400 р/м
ЗКПмед 1*4*1,2 - 1000м - 90 р/м
ЗКПАШп 1х4х1,2 - 1000м - 110 р/м
МКСАБп 4*4*1,2 - 760,196,108м -350 р/м
ТЗАШп 4х4х0,9 - 215м - 200р/м
ТЗПАБп 7х4х1,2 - 235м - 500 р/м
ТЗПАШп 7х4х1,2 - 646м- 470 р/м
ТЗГ 7х4х1,2 - 203м+430м - 600 р/м
ТЗБ 3х4х0,9 - 564м - 270 р/м
ТБ 20х2х0,7 - 100м - цена 300 р/м
ТГ 600*2*0,64 - 105м - 4200 р/м
МСн-70 - 2350кг - от 450 р/кг
МСн-95 - 2300кг - от 450 р/кг
ПРБВВ 4мм - 2000м - 200 р/м
МФ-85 - 437кг - 500 р/кг
НлФ-100 - 430кг - 500 р/кг
Цена с ндс , без отмоток
Контактная информация:Имя: Славкабель ООО