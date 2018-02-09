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Кабель и провод: предложение
Провод СИП-2 3х50+1х54, 6+1х16 161, 9р. за метр
Провод СИП-2 3х50+1х54... Данное объявление размещено более, чем месяц назад, поэтому информация, указанная в нем, может быть неактуальной.
Предложение № 453288
Провод СИП-2 3х50+1х54, 6+1х16 161, 9р. за метр
Провод СИП-2 3х50+1х54, 6-0, 6 158, 7р за метр
Провод СИП-3 1х70 70, 59р за метр
Провод СИП-4 2х16 29, 50р. за метр
Провод СИП-4 2х25-0, 6 45, 61р за метр
Это объявление неактуально. Автор переместил его в архив.
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Отдел продаж ООО «Сарансккабель» +7 8342 777-667 доб. 444, 476 или по e-mail: cable@saranskkabel.ru
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