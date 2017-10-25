Кабель АВБбШв 4х120 419, 12 Кабель АВБбШв 4х150 496, 56 Кабель АВБбШв...

Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А) - Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ) - Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ( ПБППГ)) - Провода осветительные (ПуВВ) - Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП) - Провода для взрывных работ (ВП)

Кабели контрольные Кабели контрольные гибкие Кабели силовые 0.66 и 1 кВ Кабели силовые гибкие 0.66 и 1 кВ Кабели монтажные Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В

ведущая научно–техническая компания в химической и фармацевтической области одним из направлений деятельности является производство добавок для лазерной маркировки, предлагает серию пигментов для лазерной маркировки Iriotec 8XXX, которые улучшают лазерную чувствительность полимеров, используемых для оболочки кабелей, проводов, трубок. Лазерные добавки могут быть как в порошковой форме, так и гранулированной . В зависимости от типа полимера метка может быть либо светлой , либо темной. Лазерные пигменты легко вводятся в суперконцентраты и компаунды, работают при высоких скоростях и дают контрастную метку даже при низких концентрациях, работают со всеми полимерами , не оказывая негативного воздействия на свойства пластиков, при этом обеспечивая долговременную маркировку при различных воздействиях окружающей среды( влага, химической воздействие и т.д) Особенно лазерная маркировка подходит для пластиков, которые трудно маркировать- ПЭ, силиконы, полиуретаны,фтористые полимеры. В случае, если Вы заинтересовались, специалисты окажут техническую поддержку, а лазерные добавки для апробации лазерной маркировки мы предоставляем бесплатно.

всю линейку оборудования для оптоволокна и LAN кабеля, экструзионные линии, крутильные машины, оплеточное оборудование, линии бухтования и упаковки, комплектующие части. Индивидуальный подход к клиенту, высокое качество и эффективное сотрудничество!

Предлагается кабель связи различных наименований : МКСАШп, ТЗГ, ТЗБ, ТГ, ТЗАШп, ТППэп, ТППэпЗ, КСПЗП, МКСГ,МКСБ,МКСАБп и др.Большое наличие на складе, бесплатная доставка своим автотранспортом по Москве и области. Отправка кабельной продукции ж\д или автотранспортом в регионы. Осуществлям ремонт и измерения кабеля связи. Производим любые отмотки кабеля. Гибкая система скидок.

Наличие на складе всегда можно уточнить по телефонам :

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