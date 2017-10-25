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Предложение № 453299
КНР : 2х1-1.722(м)-50, 5(р/м); 2х1, 5-(2.780+1.601)(м)-59, 2(р/м); 2х2, 5- 2.974(м)-86(р/м);2х4-129(м)-112(р/м);2х6-(71+662)(м)-168, 15(р/м);2х10-(200+117)(м)-236, 7(р/м);2х16-(112+537)(м)-300(р/м);2х35-340(м)-563, 4(р/м);3х1-10.051(м)-56, 05(р/м);3х1, 5-1.622(м)-77, 9(р/м);3х2, 5-247(м)-104, 5(р/м).
Контактная информация:Имя: Труханов Игорь Сергеевич