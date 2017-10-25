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Предложение № 453306
ВВГ(нг)А-LS-4х70-52(м)-1.344(р/м); ВВГ(нг)А-LS-5х150-34(м)-2.800(р/м) .
Контактная информация:Имя: Сафронов Игорь Анатольевич