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Предложение № 453318
Продается кабель КА9СПвВ 3х95мк25-10кВ 2017г Нексанс, 4 барабана(запакован): 581м+600м+564м+615м цена с НДС 1010 рм
Контактная информация:Имя: Якуня Алексей Анатольевич