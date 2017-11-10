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Кабель и провод: предложение
Спец предложение, низкая цена на провод АС ГОСТ!
Неизолированный провод АС...
Предложение № 453321
Спец предложение, низкая цена на провод АС ГОСТ!
Неизолированный провод АС 120/19, АС 150/24, АС 185/29, АС 240/32, АС 300/39, АС 400/51, АС 500/64, АС 50/8, АС 70/11, АС 95/16 со склада и на заказ.
Быстрый срок изготовления 15-20 дней
Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству!
Контактная информация:
Имя: Юрий
Компания: ООО АЙКАБ
E-mail:
ICQ:
238708300
www:
http://i-kab.ru
телефон: +7(495) 744-64-53
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Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM)
- Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А)
- Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ)
- Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ( ПБППГ))
- Провода осветительные (ПуВВ)
- Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП)
- Провода для взрывных работ (ВП)
249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а
Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81
ООО "Сарансккабель" предлагает клиентам более 30 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Сегодня на нашем складе в Саранске более 350 млн. ликвидной кабельной продукции, в том числе кабели с бумажно-пропитанной изоляцией, кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в ПВХ изоляций. Более 1000 распродажных позиций со скидкой до 50%. Проведенная в сентябре 2015 модернизация складского хозяйства и введение в эксплуатацию комплекса отмоточного оборудования позволила осуществлять оперативную отмотку кабеля длиной от 1 метра. Намотка производится на кабельные барабаны от № 8 до №22 типа. По требованию клиента, возможна смотка кабеля в бухты. Все отмотки пломбируются.
Отдел продаж ООО «Сарансккабель» +7 8342 777-667 доб. 444, 476 или по e-mail: cable@saranskkabel.ru
Предлагается кабель связи различных наименований : МКСАШп, ТЗГ, ТЗБ, ТГ, ТЗАШп, ТППэп, ТППэпЗ, КСПЗП, МКСГ,МКСБ,МКСАБп и др.Большое наличие на складе, бесплатная доставка своим автотранспортом по Москве и области. Отправка кабельной продукции ж\д или автотранспортом в регионы. Осуществлям ремонт и измерения кабеля связи. Производим любые отмотки кабеля. Гибкая система скидок.
Наличие на складе всегда можно уточнить по телефонам :
(495) 727-79-59 (многоканальный), (495) 987-32-94.
всю линейку оборудования для оптоволокна и LAN кабеля, экструзионные линии, крутильные машины, оплеточное оборудование, линии бухтования и упаковки, комплектующие части. Индивидуальный подход к клиенту, высокое качество и эффективное сотрудничество!
Тел: +8618661197066
sales@chinawinlong.com
Кабели контрольные
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Кабели силовые 0.66 и 1 кВ
Кабели силовые гибкие 0.66 и 1 кВ
Кабели монтажные
Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В
г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8
+7(812) 334-98-10
ezavyalov@elektrotm.ru
Завьялов Евгений Викторович