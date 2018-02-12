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Кабель и провод: предложение

Спец предложение, низкая цена на провод АС ГОСТ! Неизолированный провод АС...

Данное объявление размещено более, чем месяц назад, поэтому информация, указанная в нем, может быть неактуальной.

Предложение № 453322

Спец предложение, низкая цена на провод АС ГОСТ!

Неизолированный провод АС 120/19, АС 150/24, АС 185/29, АС 240/32, АС 300/39, АС 400/51, АС 500/64, АС 50/8, АС 70/11, АС 95/16 со склада и на заказ.

Быстрый срок изготовления 15-20 дней

Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству!



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