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Предложение № 453322
Спец предложение, низкая цена на провод АС ГОСТ!
Неизолированный провод АС 120/19, АС 150/24, АС 185/29, АС 240/32, АС 300/39, АС 400/51, АС 500/64, АС 50/8, АС 70/11, АС 95/16 со склада и на заказ.
Быстрый срок изготовления 15-20 дней
Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству!
Контактная информация:Имя: Юрий