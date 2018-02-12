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Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
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ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" объявляет об АКЦИИ – распродаже готового высококачественного нефтепогружного кабеля из
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Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
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Спец предложение, низкая цена на провод АС ГОСТ! Неизолированный провод АС...

Данное объявление размещено более, чем месяц назад, поэтому информация, указанная в нем, может быть неактуальной.

Предложение № 453322

Спец предложение, низкая цена на провод АС ГОСТ!
Неизолированный провод АС 120/19, АС 150/24, АС 185/29, АС 240/32, АС 300/39, АС 400/51, АС 500/64, АС 50/8, АС 70/11, АС 95/16 со склада и на заказ.
Быстрый срок изготовления 15-20 дней
Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству!

Контактная информация:

Имя: Юрий
Компания: ООО АЙКАБ
E-mail: 
ICQ: 238708300
www: http://www.i-kab.ru
телефон: +7(495) 744-64-53

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