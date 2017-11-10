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Кабель и провод: предложение
Срочно продаем по низким ценам кабель:
АВБбШв-1 4*150мн (106м) –...
Предложение № 453323
Срочно продаем по низким ценам кабель:
АВБбШв-1 4*150мн (106м) – 310,00руб./м;
КГН 3*70+1*25 (125м) – 950руб./м;
ТППГэпЗ 100*2*0.4 (1050м) – 135,00руб./м;
F/UTP 5E 2*2*0.52 (48*500м) – 5,50руб/м.
Цены с НДС. Торг.
E-mail: 5092784@mail.ru
Моб. 8-9265323769
Контактное лицо: Гурген Степанович
Контактная информация:
Имя: Бадалян Гурген Степанович
Компания: АК-Мет
E-mail:
www: http://www.alfakubok.ru
телефон: 8-9265323769
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