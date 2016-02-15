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Посоветуйте кабель спиральный

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    Рашит 9 августа 2002 в 11:11


    Посоветуйте кабель спиральный:
    1. 2...7х0,12...0,35
    2. минус 30 до 40 град.Цельсия
    3. полевые условия
    4. мобильная измерительная аппаратура
     
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    admin 9 августа 2002 в 15:12


    Шнур ШСРЛ ТУ16-505.964-77
    Шнур предназначен для питания осветительной аппаратуры при напряжении до 36 В переменного тока частотой до 1000 Гц или 36 В постоянного тока.
    ШСРЛ - спиральный, с медной многопроволочной жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с лавсановыми упрочняющими нитями.
    Число жил - 1
    Номинальный наружный диаметр шнура - 5,0 мм.
    Номинальный наружный диаметр шнура по спирали - 16,2 мм
    Расчетная масса 1 км шнура до навивки в спираль - 35 кг.
    Электрическое сопротивление изоляции 1 км шнура после воздействия относительной влажности до 98% при температуре 40 град.Цельсия в течение 4 или 10 сут - не менее 1 МОм.
    Шнур выдерживает не менее 3000 растяжений при четырехкратном увеличении длины спирали.
    Шнур выдерживает пятикратное растяжение при четырехкратном увеличении длины спирали после 2 ч пребывания в камере при температуре минус 60 и 60 град.Цельсия, при этом остаточная величина удлинения спирали не более 30 и 5% соответственно.
    Шнур стоек к воздействию вибрационных и ударных нагрузок.
    Шнур стоек к воздействию соляного тумана, инея и росы, плесневых грибов.
    Наработка шнура - 6000 ч, при этом количество циклов растяжений не менее 3000. Срок службы шнура - 6 лет.
    Условия эксплуатации.
    Шнур предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45 до 60 град.Цельсия и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 40 град.Цельсия.
     
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    Рашит 9 августа 2002 в 16:26


    Спасибо. Но я имел в виду кабель многожильный, от 2 до 7 жил сечением от 0,12 до 0,35. Если бы с этими параметрами, но то что надо.
     
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    admin 9 августа 2002 в 17:03


    ТУ16-505.411-72
    Шнур переносной спиральный.
    Число жил - 2, 4.
    Номинальное сечение жил - 0,75 :0(((
    Теперь cечение не подходит?
     
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    Рашит 9 августа 2002 в 18:42


    Я думаю, это не критично. Не подскажете производителя?
     
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    admin 13 августа 2002 в 14:24


    Разработчик и изготовитель \"Электрокабель\".
    Т. (09245) 2-09-55, 9-32-95
    Адрес: 601744 Владимирская обл., г.Кольчугино, ул. К.Маркса, 3.
     
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    Alekc 20 ноября 2002 в 16:03


    Могу посоветовать только одно.
    Кабель спиральный ШСР4х0,12 Г-10м
    Вам подойдет для полевых условий.Выпускает только один завод.Минимальная партия 500шт.
    Мне надо,но большую партию не тяну.
    Ваш ответ жду.
     
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    goronko 14 июня 2003 в 01:19


    Тросик (шнур лавсановый ГОСТ 22173-76) ,шл-65
     
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    Климова Елена 17 марта 2004 в 13:23


    где можно преобрести шнур ШЛ-0,65 ,50 метров?
     
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    Михеева Наталья Романовна 3 августа 2004 в 10:55


    Ищу шнур лавсановый марки ШЛ диаметр 3-4 мм.
     
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    Крен 25 ноября 2008 в 00:23


    Нужен кабель спиральный:
    1.Жил 1-2.
    2.Диаметр кабеля до 2 мм.
    3.Диаметр спирали до 10 мм.
    4.Измерительная аппаратура.
    5.Рабочий диапозон -10 до +70 градусов
    5.Напряжение до 36В.
    6.
     
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    voenkabel 15 февраля 2016 в 18:04
    Стаж 362 дня
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    Нужен провод ШРПЛС 2х0,75. Производит ли его кто сейчас?
     
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    181273 Сегодня, в 14:21
    Стаж 0 дней
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    «Нужен провод ШРПЛС 2х0,75. Производит ли его кто сейчас?»

    Могу предложить 2х0,75 ПВПу-1, это тоже самое, только не в резине, в ПВХ изоляции и оболочке из ТПУ, цвет черный. В наличии, info@kabemaleks.ru
     
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    181273 Сегодня, в 14:23
    Стаж 0 дней
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    есть ШСРу 2х0,12, только наружный Дк=3,5 мм, остальное сделаем точно по условиям. info@kabemaleks.ru
     
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    181273 Сегодня, в 17:01
    Стаж 0 дней
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    есть такой кабель спиральный
    • Телефоны +7 495 943.85.13, +7 901 593.85.13
    • Электронная почта: info@kabemaleks.ru
    • Страница: www.kabemaleks.ru
     
  • ответить     
    181273 Сегодня, в 17:03
    Стаж 0 дней
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    есть такой кабель спиральный
    • Телефоны +7 495 943.85.13, +7 901 593.85.13
    • Электронная почта: info@kabemaleks.ru
    • Страница: www.kabemaleks.ru
     

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