Посоветуйте кабель спиральный:

Шнур ШСРЛ ТУ16-505.964-77Шнур предназначен для питания осветительной аппаратуры при напряжении до 36 В переменного тока частотой до 1000 Гц или 36 В постоянного тока.ШСРЛ - спиральный, с медной многопроволочной жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с лавсановыми упрочняющими нитями.Число жил - 1Номинальный наружный диаметр шнура - 5,0 мм.Номинальный наружный диаметр шнура по спирали - 16,2 ммРасчетная масса 1 км шнура до навивки в спираль - 35 кг.Электрическое сопротивление изоляции 1 км шнура после воздействия относительной влажности до 98% при температуре 40 град.Цельсия в течение 4 или 10 сут - не менее 1 МОм.Шнур выдерживает не менее 3000 растяжений при четырехкратном увеличении длины спирали.Шнур выдерживает пятикратное растяжение при четырехкратном увеличении длины спирали после 2 ч пребывания в камере при температуре минус 60 и 60 град.Цельсия, при этом остаточная величина удлинения спирали не более 30 и 5% соответственно.Шнур стоек к воздействию вибрационных и ударных нагрузок.Шнур стоек к воздействию соляного тумана, инея и росы, плесневых грибов.Наработка шнура - 6000 ч, при этом количество циклов растяжений не менее 3000. Срок службы шнура - 6 лет.Условия эксплуатации.Шнур предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45 до 60 град.Цельсия и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 40 град.Цельсия.