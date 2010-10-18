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СИП и гололед

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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Сыч 18 октября 2010 в 13:11
    Энергетика: 20, стаж 2496 дней, отмечен 10 раз
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    Здравствуйте.
    В качестве достоинств СИП приводится, что гололед на нем откладывается значительно меньше, чем на неизоированных проводах. А вот так ли это на самом деле? Можно ли при расчете мощности опор делать послабление для ЛЭП, выполненных СИПом?
    Связисты, например, при проектировании не делают поблажек своему волокну. Да и сам я наблюдал облепленные по полной программе ВОЛСы.
     
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    vadimTFK 18 октября 2010 в 13:23
    Рекомендации: 11, энергетика: 59, стаж 2867 дней, отмечен 356 раз
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    Такие достоинства, кроме рекламных буклетов, должны быть дополнительно подкреплены соответствующим РД в части проектирования.
    Так что связисты - правы...

    Я не волшебник. Я еще только учусь
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    леньтяйщик 18 октября 2010 в 17:28
    Рекомендации: 10, энергетика: 51, стаж 3008 дней, отмечен 257 раз
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    я думаю тут принцип такой на одной веревке вырастет одна колбаса, а на четырех четыре.
    Будет ли одна колбаса легче четырех замешательство Сложно сказать.
    Из практики; снегоналипание - штука сложно предсказуемая, это совпадение нескольких факторов, ( нагрузка, температура, ветер, влажность, осадки) при изменении какого либо из этих факторов, изменяется и картина налипания по длине линии.
    Единственное точно - если построена ВЛИ обязательно возникнут условия когда на ней будет налипать снег, А при наличии элементов ограниченной прочности ты узнаешь о падении ПРОВОДОВ только весной. ржач

    добавлено 18.10.2010 в 17:29

    кстати, гололед и снегоналипание вещи разные

    Non est ornamentum virile concinnitas
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    Zadira 19 октября 2010 в 15:23
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2812 дней, отмечен 476 раз
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    От матеиала оболочки будет очень много зависеть, если нет микропор, то не будет обледения, так как влага не проникнет в поверхностный слой оболочки и не задержится на ней. Иней не образуется, наледь не образутся, снегу не что будет налипнуть, грубо говоря не на что лечь. И ветер тут помошник.
    Я наблюдаю уже 9 лет за кабелем из ПВХ - на улице, черный, ПВХ-импортный, поверхность очень гладкая и блестящая, иней на деревьях, а кабель голенький.
    Мне нравятся СИПы, ничего не могу с собой поделать. Все-таки в Европе они за 50 лет себя оправдали, а там из-за высокой влажности воздуха иней явление более частое, чем снегопады.

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
    леньтяйщик 19 октября 2010 в 16:04
    Рекомендации: 10, энергетика: 51, стаж 3008 дней, отмечен 257 раз
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    «От матеиала оболочки будет очень много зависеть, если нет микропор, то не будет обледения, так как влага не проникнет в поверхностный слой оболочки и не задержится на ней. ...»

    А кто спорит, но могет ваш проводок загружен, то есть тепленький вот на нем ничего и не намерзает.
    обрати внимание на ГЗТ
    100_1381.jpg

    добавлено 19.10.2010 в 16:07

    и еще неужто как СИП не морозь на нем роса не выпадет, Ой сомневаюсь

    Non est ornamentum virile concinnitas
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Сыч 20 октября 2010 в 06:45
    Энергетика: 20, стаж 2496 дней, отмечен 10 раз
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    Всем спасибо за комментарии.

    "От матеиала оболочки будет очень много зависеть...
    Мне нравятся СИПы, ничего не могу с собой поделать..."

    Получается в общем случае сильно уповать на необледение СИП не стоит... Жаль. ухмылка
    Мне СИП тоже на 10кВ нравится. А вот когда начнут с его применением 35кВ делать в габаритах "десятки", еще больше понравится. улыбка
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
    леньтяйщик 20 октября 2010 в 08:06
    Рекомендации: 10, энергетика: 51, стаж 3008 дней, отмечен 257 раз
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    ну для 35ки ПЗВ, ПЗВГ есть,
    а еще лучще Торсада-СН, Мульти-Виски или АПВПГТп
    дорогонько только.

    Non est ornamentum virile concinnitas
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Lyhokind 20 октября 2010 в 10:20
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3744 дня, отмечен 144 раза
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    Учитывая природные катаклизмы, которых в последнее время прибыло, то и дело рекорды, за всю историю метеонаблюдений и повсеместную экономию, я бы наоборот запас прочности увеличивал, несмотря на преимущества. Еще нужно владеть количественным выражением уменьшения обледенения. Тогда можно говорит на сколько можно уменьшить.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Сыч Сегодня, в 05:05
    Энергетика: 20, стаж 2496 дней, отмечен 10 раз
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    Здравствуйте.
    Появился еще одни вопрос касательно СИП и гололеда.
    Плавка гололеда на ВЛ осуществляется созданием искусственного КЗ, в результате по проводам протекают довольно большие токи, нагревающие провод и растапливающие гололед.
    Вообще чисто физически возможно организовать плавку гололеда на ВЛЗ 10 кВ, выполненной СИП-3 или же внешняя часть изоляции, контактирующая с гололедом, не будет достаточно нагреваться, чтобы расплавить гололед? Или же мы просто убьем изоляцию, а с гололедом ничего не произойдет?
     

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