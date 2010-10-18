СИП и гололед

«От матеиала оболочки будет очень много зависеть, если нет микропор, то не будет обледения, так как влага не проникнет в поверхностный слой оболочки и не задержится на ней. ...»

А кто спорит, но могет ваш проводок загружен, то есть тепленький вот на нем ничего и не намерзает.

добавлено 19.10.2010 в 16:07

Non est ornamentum virile concinnitas

ответить Сыч 20 октября 2010 в 06:45 Энергетика: 20 , стаж 2496 дней, отмечен 10 раз Одобрить сообщение



"От матеиала оболочки будет очень много зависеть...

Мне нравятся СИПы, ничего не могу с собой поделать..."



Получается в общем случае сильно уповать на необледение СИП не стоит... Жаль.

Мне СИП тоже на 10кВ нравится. А вот когда начнут с его применением 35кВ делать в габаритах "десятки", еще больше понравится. Всем спасибо за комментарии."От матеиала оболочки будет очень много зависеть...Мне нравятся СИПы, ничего не могу с собой поделать..."Получается в общем случае сильно уповать на необледение СИП не стоит... Жаль.Мне СИП тоже на 10кВ нравится. А вот когда начнут с его применением 35кВ делать в габаритах "десятки", еще больше понравится.

ответить леньтяйщик 20 октября 2010 в 08:06 51 , стаж 3008 дней, отмечен 257 раз Рекомендации: 10, энергетика:, стаж 3008 дней, отмеченраз Одобрить сообщение

а еще лучще Торсада-СН, Мульти-Виски или АПВПГТп

дорогонько только.



Non est ornamentum virile concinnitas ответить Lyhokind 20 октября 2010 в 10:20 32 , стаж 3744 дня, отмечен 144 раза Рекомендации: 2, энергетика:, стаж 3744 дня, отмеченраза Одобрить сообщение



Мечты сбываются, если их сбывать. ответить Сыч Сегодня, в 05:05 Энергетика: 20 , стаж 2496 дней, отмечен 10 раз Одобрить сообщение

Появился еще одни вопрос касательно СИП и гололеда.

Плавка гололеда на ВЛ осуществляется созданием искусственного КЗ, в результате по проводам протекают довольно большие токи, нагревающие провод и растапливающие гололед.

Вообще чисто физически возможно организовать плавку гололеда на ВЛЗ 10 кВ, выполненной СИП-3 или же внешняя часть изоляции, контактирующая с гололедом, не будет достаточно нагреваться, чтобы расплавить гололед? Или же мы просто убьем изоляцию, а с гололедом ничего не произойдет? Здравствуйте.Появился еще одни вопрос касательно СИП и гололеда.Плавка гололеда на ВЛ осуществляется созданием искусственного КЗ, в результате по проводам протекают довольно большие токи, нагревающие провод и растапливающие гололед.Вообще чисто физически возможно организовать плавку гололеда на ВЛЗ 10 кВ, выполненной СИП-3 или же внешняя часть изоляции, контактирующая с гололедом, не будет достаточно нагреваться, чтобы расплавить гололед? Или же мы просто убьем изоляцию, а с гололедом ничего не произойдет? Новое сообщение Ваше имя: Ваш e-mail:

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и еще неужто как СИП не морозь на нем роса не выпадет, Ой сомневаюсь