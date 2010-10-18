СИП и гололед

Здравствуйте.
В качестве достоинств СИП приводится, что гололед на нем откладывается значительно меньше, чем на неизоированных проводах. А вот так ли это на самом деле? Можно ли при расчете мощности опор делать послабление для ЛЭП, выполненных СИПом?
Связисты, например, при проектировании не делают поблажек своему волокну. Да и сам я наблюдал облепленные по полной программе ВОЛСы.
я думаю тут принцип такой на одной веревке вырастет одна колбаса, а на четырех четыре.
Будет ли одна колбаса легче четырех Сложно сказать.
Из практики; снегоналипание - штука сложно предсказуемая, это совпадение нескольких факторов, ( нагрузка, температура, ветер, влажность, осадки) при изменении какого либо из этих факторов, изменяется и картина налипания по длине линии.
Единственное точно - если построена ВЛИ обязательно возникнут условия когда на ней будет налипать снег, А при наличии элементов ограниченной прочности ты узнаешь о падении ПРОВОДОВ только весной.
От матеиала оболочки будет очень много зависеть, если нет микропор, то не будет обледения, так как влага не проникнет в поверхностный слой оболочки и не задержится на ней. Иней не образуется, наледь не образутся, снегу не что будет налипнуть, грубо говоря не на что лечь. И ветер тут помошник.
Я наблюдаю уже 9 лет за кабелем из ПВХ - на улице, черный, ПВХ-импортный, поверхность очень гладкая и блестящая, иней на деревьях, а кабель голенький.
Мне нравятся СИПы, ничего не могу с собой поделать. Все-таки в Европе они за 50 лет себя оправдали, а там из-за высокой влажности воздуха иней явление более частое, чем снегопады.
"От матеиала оболочки будет очень много зависеть...
Мне нравятся СИПы, ничего не могу с собой поделать..."
Получается в общем случае сильно уповать на необледение СИП не стоит... Жаль.
Мне СИП тоже на 10кВ нравится. А вот когда начнут с его применением 35кВ делать в габаритах "десятки", еще больше понравится.
Учитывая природные катаклизмы, которых в последнее время прибыло, то и дело рекорды, за всю историю метеонаблюдений и повсеместную экономию, я бы наоборот запас прочности увеличивал, несмотря на преимущества. Еще нужно владеть количественным выражением уменьшения обледенения. Тогда можно говорит на сколько можно уменьшить.
Здравствуйте.
Появился еще одни вопрос касательно СИП и гололеда.
Плавка гололеда на ВЛ осуществляется созданием искусственного КЗ, в результате по проводам протекают довольно большие токи, нагревающие провод и растапливающие гололед.
Вообще чисто физически возможно организовать плавку гололеда на ВЛЗ 10 кВ, выполненной СИП-3 или же внешняя часть изоляции, контактирующая с гололедом, не будет достаточно нагреваться, чтобы расплавить гололед? Или же мы просто убьем изоляцию, а с гололедом ничего не произойдет?