1. Претензию написать однозначно. Чтоб больше такого не было. Ну может компенсацию ещё попросить какую?
2. Проще сработать чем возвращать, поставив моячок на бронеобмотчеке. Затем вырезать место брака и сварить ленту.
«1. Претензию написать однозначно. Чтоб больше такого не было. Ну может компенсацию ещё попросить какую?
2. Проще сработать чем возвращать, поставив моячок на бронеобмотчеке. Затем вырезать место брака и сварить ленту.»
поскольку производителей сабжа немного то и дела примерно у всех одинаковые
сомневаюсь что подобный креатив идет от руководства изготовителя...
но потребителю от этого не легче конечно
ставить в известность однозначно надо по каждому случаю! - если вменяемые то отреагируют. постоянный конструктивный прессинг эффективнее чем крупный разовый скандал...
Если на лентообмотчике проходит можно ничего не делать. Только себе работы прибавить, лишний раз писать претензии. Если массово идет тогда да нужно, но не писать претензию, а один раз вернуть всю партию.
«Мы один раз заказывали такую бронеленту, вроде все было нормально. Может при доставке напортачили?»
Обратите внимание: рулоны с лентой не распакованы, даже поддон не тронут - снята только верхняя упаковка с поддона - там 10 блинов и все как один имеют такой же дефект на каждом блине в нескольких местах...
Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
Надо на начальника ОТК писать письмо, это они пропустили деффект намотки. Однозначно надо и не сомневайтесь. Не важно, срабатывается она или нет.Такой перегиб это деффектное место на ленте и какое развите будет у такого деффекта неизестно. Не просто так броню кладут.
Если я правильно понял картинки, бронелента - такой длинный листочек из тонко катанной (?)мягкой стали.
И сразу ряд вопрсов.
1. Как это обнаружили ?
Неужели каждый рулончик разматывают и созерцают?
Или глазастый оператор при машине заметил когда лента уже легла на кабель ?
Или качество ленты контролирует сама машина перед тем, как её уложить ?
2. Как эти ленты делают и почему они самопроизвольно лопаются вдоль оси ?
Скоере всего катают, ка кнаписановыше.
Потому что вряд ли такое изделие получают методом направленного литья .
Впрочем, в обоих случаях практически неизбежно структурирование металла вдоль оси ленты.
И неизбежна анизотропия его механических свойств. А также внутрениие напряжения.
Которые и ведут к образованию продольных трещин.
И образовались, скорее всего, уже в рулоне, когда ленту свернули, продержали на складах и перевозили...
3. Но самое интересное не это. Не лопнет ли она уже не в рулоне,что ещё можно обнаружить, а в кабеле , да под землёй?
Да лет через пяток эксплуатации ?
В рулоне сразу видно наличие дефектов, перегибов и сварок ленты. Так как рулон имеет плотную намотку и ровный срез рулона, какие то дефекты сразу бросаются в глаза.
Лента полутвердая или даже мягкая, должна быть, с одного или нескольких перегибов с последующим разгибом лопнуть не должна. На крайний случай на бронемашине, при работе, это место вырезать и сварить ленту лишний раз.
Для того чтобы проверить вид дефекта на срок службы, необходимо провести испытание кабеля с дефектным участком брони, из такой ленты, на циклический изгиб, такой предусмотрен ГОСТ 7006.
Выставлять претензии конечно необходимо и делать это прийдется довольно часто, такое качество материалов и положение вещей. Но делать это должен входной контроль. Это очень важно. Правда в итоге, как правило, вся процедура скатывается к технологам. И ему необходимо с этим разбираться.
Очень часто подобные разбирательства заканчиваются тем, что снижается цена на будущие поставки, при этом качество остается прежнее а исходная партия все также идет в работу.
Нагрузка на технологов, нужно опробовать, забраковать, отписать и обосновать, а потом в итоге бонусы снимает коммерческий отдел, в виде скидки.
Ничего личного такие отношения, каждый выполняет свою работу.
Ребята, помогите с поставщиком бронеленты. У моего какие-то проблемы возникли. Производство скоро встанет. Дайте контакты. Я буду очень благодарен.
Добрый день. Собственное производство бронеленты. Привезём образцы для апробирования.