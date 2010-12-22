бронелента

«1. Как это обнаружили ?»

«2. Как эти ленты делают и почему они самопроизвольно лопаются вдоль оси ?»

«3. Но самое интересное не это.

Не лопнет ли она уже не в рулоне,что ещё можно обнаружить, а в кабеле , да под землёй?»

см. первое фото. Видно с торца. Входной контроль ОТК, визуальный осмотр.Думаю, в данном случае образовались складки при намотке ленты в кружок при ее резке.Этот участок брака ленты вырезается при намотке на сердечник кабеля.