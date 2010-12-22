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бронелента

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    Sergyano 22 декабря 2010 в 10:24
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2703 дня, отмечен 237 раз
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    Коллеги! Хочу поделиться браком по бронеленте и узнать как у Вас обстоят дела с этим материалом?
    S6302068.JPG

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
  • ответить     
    Sergyano 22 декабря 2010 в 10:25
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2703 дня, отмечен 237 раз
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    S6302073.JPG

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
  • ответить     
    Sergyano 22 декабря 2010 в 10:25
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2703 дня, отмечен 237 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    S6302074.JPG

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
  • ответить     
    Sergyano 22 декабря 2010 в 10:25
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2703 дня, отмечен 237 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    S6302066.JPG

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
  • ответить     
    Sergyano 22 декабря 2010 в 10:26
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2703 дня, отмечен 237 раз
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    S6302064.JPG

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Mikl 22 декабря 2010 в 12:03
    Рекомендации: 3, энергетика: 38, стаж 3949 дней, отмечен 165 раз
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    1. Претензию написать однозначно. Чтоб больше такого не было. Ну может компенсацию ещё попросить какую? застенчиво
    2. Проще сработать чем возвращать, поставив моячок на бронеобмотчеке. Затем вырезать место брака и сварить ленту.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 23 декабря 2010 в 10:35
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2868 дней, отмечен 760 раз
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    «1. Претензию написать однозначно. Чтоб больше такого не было. Ну может компенсацию ещё попросить какую? застенчиво
    2. Проще сработать чем возвращать, поставив моячок на бронеобмотчеке. Затем вырезать место брака и сварить ленту.»


    Согласен на 100%, молчать однозначно нельзя

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Nikolay 23 декабря 2010 в 13:28
    Рекомендации: 1, энергетика: 26, стаж 3178 дней, отмечен 109 раз
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    поскольку производителей сабжа немного то и дела примерно у всех одинаковые улыбка
    сомневаюсь что подобный креатив идет от руководства изготовителя...
    но потребителю от этого не легче конечно огорчение
    ставить в известность однозначно надо по каждому случаю! - если вменяемые то отреагируют. постоянный конструктивный прессинг эффективнее чем крупный разовый скандал...
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Lyhokind 23 декабря 2010 в 15:52
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3794 дня, отмечен 144 раза
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    Если на лентообмотчике проходит можно ничего не делать. Только себе работы прибавить, лишний раз писать претензии. Если массово идет тогда да нужно, но не писать претензию, а один раз вернуть всю партию.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    talisman2010 26 декабря 2010 в 08:21
    Стаж 2299 дней
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    Мы один раз заказывали такую бронеленту, вроде все было нормально. Может при доставке напортачили?

    Мой блог - http://satellitchik.ru
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    Sergyano 26 декабря 2010 в 18:55
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2703 дня, отмечен 237 раз
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    «Мы один раз заказывали такую бронеленту, вроде все было нормально. Может при доставке напортачили?»

    Обратите внимание: рулоны с лентой не распакованы, даже поддон не тронут - снята только верхняя упаковка с поддона - там 10 блинов и все как один имеют такой же дефект на каждом блине в нескольких местах...

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 26 декабря 2010 в 22:25
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2862 дня, отмечен 478 раз
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    Надо на начальника ОТК писать письмо, это они пропустили деффект намотки. Однозначно надо и не сомневайтесь. Не важно, срабатывается она или нет.Такой перегиб это деффектное место на ленте и какое развите будет у такого деффекта неизестно. Не просто так броню кладут.

    и нет среди нас первых и последних
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    cherry 27 декабря 2010 в 07:57
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 3671 день, отмечен 341 раз
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    Если я правильно понял картинки, бронелента - такой длинный листочек из тонко катанной (?)мягкой стали.
    И сразу ряд вопрсов.

    1. Как это обнаружили ?

    Неужели каждый рулончик разматывают и созерцают?
    Или глазастый оператор при машине заметил когда лента уже легла на кабель ?
    Или качество ленты контролирует сама машина перед тем, как её уложить ?

    2. Как эти ленты делают и почему они самопроизвольно лопаются вдоль оси ?

    Скоере всего катают, ка кнаписановыше.
    Потому что вряд ли такое изделие получают методом направленного литья .
    Впрочем, в обоих случаях практически неизбежно структурирование металла вдоль оси ленты.
    И неизбежна анизотропия его механических свойств. А также внутрениие напряжения.

    Которые и ведут к образованию продольных трещин.
    И образовались, скорее всего, уже в рулоне, когда ленту свернули, продержали на складах и перевозили...

    3. Но самое интересное не это.
    Не лопнет ли она уже не в рулоне,что ещё можно обнаружить, а в кабеле , да под землёй?
    Да лет через пяток эксплуатации ?

    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 27 декабря 2010 в 08:09
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2484 дня, отмечен 247 раз
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    Такой деффект видно невооруженным глазом,тем более люди которые постоянно с ней занимаются!И там не трещины продольные,а загибы ленты!Но от этого не легче при ее использовании!
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Mikl 27 декабря 2010 в 08:11
    Рекомендации: 3, энергетика: 38, стаж 3949 дней, отмечен 165 раз
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    «1. Как это обнаружили ?»

    см. первое фото. Видно с торца. Входной контроль ОТК, визуальный осмотр.
    «2. Как эти ленты делают и почему они самопроизвольно лопаются вдоль оси ?»

    Думаю, в данном случае образовались складки при намотке ленты в кружок при ее резке.
    «3. Но самое интересное не это.
    Не лопнет ли она уже не в рулоне,что ещё можно обнаружить, а в кабеле , да под землёй?»

    Этот участок брака ленты вырезается при намотке на сердечник кабеля.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Lyhokind 27 декабря 2010 в 10:20
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3794 дня, отмечен 144 раза
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    В рулоне сразу видно наличие дефектов, перегибов и сварок ленты. Так как рулон имеет плотную намотку и ровный срез рулона, какие то дефекты сразу бросаются в глаза.

    Лента полутвердая или даже мягкая, должна быть, с одного или нескольких перегибов с последующим разгибом лопнуть не должна. На крайний случай на бронемашине, при работе, это место вырезать и сварить ленту лишний раз.

    Для того чтобы проверить вид дефекта на срок службы, необходимо провести испытание кабеля с дефектным участком брони, из такой ленты, на циклический изгиб, такой предусмотрен ГОСТ 7006.

    Выставлять претензии конечно необходимо и делать это прийдется довольно часто, такое качество материалов и положение вещей. Но делать это должен входной контроль. Это очень важно. Правда в итоге, как правило, вся процедура скатывается к технологам. И ему необходимо с этим разбираться.

    Очень часто подобные разбирательства заканчиваются тем, что снижается цена на будущие поставки, при этом качество остается прежнее а исходная партия все также идет в работу.
    Нагрузка на технологов, нужно опробовать, забраковать, отписать и обосновать, а потом в итоге бонусы снимает коммерческий отдел, в виде скидки.

    Ничего личного такие отношения, каждый выполняет свою работу.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Sergyano 27 декабря 2010 в 10:31
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2703 дня, отмечен 237 раз
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    «В рулоне сразу видно наличие дефектов, перегибов и сварок ленты. Так как рулон имеет плотную намотку и ровный срез рулона, какие то дефекты сразу бросаются в глаза.

    Лента полутвердая или даже мягкая, должна быть, с одного или нескольких перегибов с последующим разгибом лопнуть не должна. На край...»

    Всё именно так и обстоит. И никакого просвета, что самое обидное в данной ситуации.

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
  • ответить     
    Илья 23 августа 2016 в 11:43


    Ребята, помогите с поставщиком бронеленты. У моего какие-то проблемы возникли. Производство скоро встанет. Дайте контакты. Я буду очень благодарен.
     
  • ответить     
    Михаил Сегодня, в 08:24


    Ребята, помогите с поставщиком бронеленты. У моего какие-то проблемы возникли. Производство скоро встанет. Дайте контакты. Я буду очень благодарен.
    Добрый день. Собственное производство бронеленты. Привезём образцы для апробирования.
     

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