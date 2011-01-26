«Эмульсия довольно затратная часть, если алмазные ставы еще более затратная. Опыт показывает что отечественные эмульсии дают гораздо болше проблем и выливаются в большие затраты. Оно Вам надо.»

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

А если более развёрнуто и словами производителей эмульсии это звучит так:"Требования, предъявляемые к эмульсиям и растворам для волочения проволоки , весьма многосторонни :1. Смазка всех трущихся пар ( например, алмаз – медь, сталь – медь ) должна быть достаточно высокой, чтобы минимизировать истирание волочильных камней и волочильных дисков.2. Механическая энергия, переходящая в процессе обработки давлением в тепловую, должна отводиться волочильным средством таким образом, чтобы проволока, волочильные камни и волочильные диски не нагревались и не повреждались.3. При волочении переходящие постоянно в эмульсию частички меди должны с легкостью доставляться эмульсией к фильтрам ( бумажные фильтры, бесконечный фильтр без применения бумаги, гидроциклон или седиментация ) и там удаляться различными способами из замкнутого цикла процесса волочения. Эта способность эмульсии переносить загрязнения обеспечивается за счет содержащихся в ней тенсидов ( поверхностноактивных веществ).4. Эти поверхностноактивные вещества должны обеспечивать постоянную очистку всего замкнутого цикла волочения, благодаря чему волочильные машины остаются чистыми, что обеспечивает стабильное высокое качество конечного продукта .5. Окраски протягиваемой проволоки в черный цвет можно избежать путем добавки ингибиторов цветных металлов. Эти материалы остаются на внешней поверхности протягиваемой проволоки и предупреждают оксидирование и окраску.6. Защита машины от коррозии, особенно железных частей, достигается специально подобранными добавками, защищающими от коррозии.7. Срок работы масел, эмульсий или растворов должен быть максимально длительным , и на протяжении этого срока их свойства не должны изменяться ( или же изменяться лишь незначительным образом ) .8. Продукт должен соответствовать действующим санитарным требованиям, то есть не быть агрессивным. Следует также максимально учитывать и требования защиты окружающей среды ( например, угроза окружающей среде в случае протечки и т.д. ).9. При уничтожении отработанной эмульсии в ней не должно находиться никаких опасных составных частей, например, соединений хлора, так как это значительно повысит расходы по уничтожению эмульсии.10. Также и дальнейшая обработка проволоки должна учитываться при выборе соответствующего типа продукта.Основными компонентами современных эмульсий являются:Основными компонентами этих продуктов являются:- растворимые в воде смазочные компоненты,- поверхностноактивные материалы ( тенсиды ),- добавки, защищающие от коррозии,- ингибиторы цветных металлов.Благодаря усовершенствованиям были улучшены следующие пункты:- удлинение срока работы жидкости, наполняющей емкость ( на примерно 400 %),- повышение срока волочения ( на около 15–20%),- удлинение срока работы волочильных камней ( на 20–40%), и, тем самым,- повышение производительности, а также- уменьшение расходов,- производство высококачественных, чистых конечных продуктов.