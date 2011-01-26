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Фимит


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    Subs 26 января 2011 в 08:38
    Рекомендации: 1, энергетика: 32, стаж 2689 дней, отмечен 32 раза
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    Подскажите производителя и/или поставщика фимитола

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Sergyano 26 января 2011 в 09:11
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2935 дней, отмечен 238 раз
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    Поставщик ООО «Пропласт Северо-Запад» , Артемьев Сергей Николаевич, Ком.директор /812/640-69-35

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Subs 26 января 2011 в 09:13
    Рекомендации: 1, энергетика: 32, стаж 2689 дней, отмечен 32 раза
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    Спасибо, а российские равноценные аналоги для среднего и тонкого волочения существуют?

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 26 января 2011 в 09:16
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2716 дней, отмечен 250 раз
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    Не знаю..для грубого есть Эфирол...может там же и для среднего что делают, но Унопол ( новое название Фимитола) думаю все равно вне конкуренции.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Subs 26 января 2011 в 09:41
    Рекомендации: 1, энергетика: 32, стаж 2689 дней, отмечен 32 раза
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    «Не знаю..для грубого есть Эфирол...может там же и для среднего что делают, но Унопол ( новое название Фимитола) думаю все равно вне конкуренции.»

    из информации на сайте я поняд, что Unopol это не Fimitol, а другой вид продукции. У Вас есть другая информация

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 26 января 2011 в 09:42
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3100 дней, отмечен 761 раз
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    «Спасибо, а российские равноценные аналоги для среднего и тонкого волочения существуют?»


    Российский аналог. подмигивание

    Состав эмульсии: мыло хозяйственное, масло или рапсовое или подсолнечное, сода и вода.

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 26 января 2011 в 09:47
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2716 дней, отмечен 250 раз
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    «из информации на сайте я поняд, что Unopol это не Fimitol, а другой вид продукции. У Вас есть другая информация»
    Нет..это один и тот же продукт..просто года два наверное уже, Фимитол выпускается под маркой Унопол, ну и названия продуктов немного поменялись.
     
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    Sergyano 26 января 2011 в 10:42
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2935 дней, отмечен 238 раз
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    Позвоните Сергею Николаевичу Артемьеву и получите по Фимитол исчерпывающую информацию по электронной почте и в устной беседе. Эфирол - на грубом работает, на среднем и тонком были проблемы. Лучше Фимитола нет. Если лень звонить в Питер - дайте электронку - пришлю всё Вам я.

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    технолог 26 января 2011 в 10:45


    Эфирол используется для волочения всех размеров,вполне успешно, только концентрация меняется.Кстати он дешевле и производится в России.
     
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    Subs 26 января 2011 в 11:21
    Рекомендации: 1, энергетика: 32, стаж 2689 дней, отмечен 32 раза
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    А какая организация производит Эфирол не подскажете?

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 26 января 2011 в 11:22
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2716 дней, отмечен 250 раз
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    Использовали и эфирол и унопол..второй вариант лучше..опять же для какой машины и какие скорости будут?

    добавлено 26.01.2011 в 11:23

    Но для среднего и тонкого волочения Унопол все равно лучше
     
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    Subs 26 января 2011 в 11:31
    Рекомендации: 1, энергетика: 32, стаж 2689 дней, отмечен 32 раза
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    нашел в Москве ООО "МФ НПТЛ" это они Эфирол призводят?

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 26 января 2011 в 11:34
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2716 дней, отмечен 250 раз
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    Они продают, производят в Воскресенске (49644) 401-45, 402-79
     
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    Lyhokind 26 января 2011 в 11:45
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 4026 дней, отмечен 144 раза
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    Эмульсия довольно затратная часть, если алмазные ставы еще более затратная. Опыт показывает что отечественные эмульсии дают гораздо болше проблем и выливаются в большие затраты. Оно Вам надо.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 26 января 2011 в 12:01
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2716 дней, отмечен 250 раз
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    «Эмульсия довольно затратная часть, если алмазные ставы еще более затратная. Опыт показывает что отечественные эмульсии дают гораздо болше проблем и выливаются в большие затраты. Оно Вам надо.»
    Полностью согласен!!! улыбка
     
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    Sergyano 26 января 2011 в 13:00
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2935 дней, отмечен 238 раз
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    «Эмульсия довольно затратная часть, если алмазные ставы еще более затратная. Опыт показывает что отечественные эмульсии дают гораздо болше проблем и выливаются в большие затраты. Оно Вам надо.»

    А если более развёрнуто и словами производителей эмульсии это звучит так:
    "Требования, предъявляемые к эмульсиям и растворам для волочения проволоки , весьма многосторонни :
    1. Смазка всех трущихся пар ( например, алмаз – медь, сталь – медь ) должна быть достаточно высокой, чтобы минимизировать истирание волочильных камней и волочильных дисков.
    2. Механическая энергия, переходящая в процессе обработки давлением в тепловую, должна отводиться волочильным средством таким образом, чтобы проволока, волочильные камни и волочильные диски не нагревались и не повреждались.
    3. При волочении переходящие постоянно в эмульсию частички меди должны с легкостью доставляться эмульсией к фильтрам ( бумажные фильтры, бесконечный фильтр без применения бумаги, гидроциклон или седиментация ) и там удаляться различными способами из замкнутого цикла процесса волочения. Эта способность эмульсии переносить загрязнения обеспечивается за счет содержащихся в ней тенсидов ( поверхностноактивных веществ).
    4. Эти поверхностноактивные вещества должны обеспечивать постоянную очистку всего замкнутого цикла волочения, благодаря чему волочильные машины остаются чистыми, что обеспечивает стабильное высокое качество конечного продукта .
    5. Окраски протягиваемой проволоки в черный цвет можно избежать путем добавки ингибиторов цветных металлов. Эти материалы остаются на внешней поверхности протягиваемой проволоки и предупреждают оксидирование и окраску.
    6. Защита машины от коррозии, особенно железных частей, достигается специально подобранными добавками, защищающими от коррозии.
    7. Срок работы масел, эмульсий или растворов должен быть максимально длительным , и на протяжении этого срока их свойства не должны изменяться ( или же изменяться лишь незначительным образом ) .
    8. Продукт должен соответствовать действующим санитарным требованиям, то есть не быть агрессивным. Следует также максимально учитывать и требования защиты окружающей среды ( например, угроза окружающей среде в случае протечки и т.д. ).
    9. При уничтожении отработанной эмульсии в ней не должно находиться никаких опасных составных частей, например, соединений хлора, так как это значительно повысит расходы по уничтожению эмульсии.
    10. Также и дальнейшая обработка проволоки должна учитываться при выборе соответствующего типа продукта.
    Основными компонентами современных эмульсий являются:
    Основными компонентами этих продуктов являются:
    - растворимые в воде смазочные компоненты,
    - поверхностноактивные материалы ( тенсиды ),
    - добавки, защищающие от коррозии,
    - ингибиторы цветных металлов.
    Благодаря усовершенствованиям были улучшены следующие пункты:
    - удлинение срока работы жидкости, наполняющей емкость ( на примерно 400 %),
    - повышение срока волочения ( на около 15–20%),
    - удлинение срока работы волочильных камней ( на 20–40%), и, тем самым,
    - повышение производительности, а также
    - уменьшение расходов,
    - производство высококачественных, чистых конечных продуктов.

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Sergyano 26 января 2011 в 13:35
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2935 дней, отмечен 238 раз
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    Таблица соответствия старых и новых названий Фимитола:
    123.jpg

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Lyhokind 26 января 2011 в 17:28
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 4026 дней, отмечен 144 раза
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    Браво Sergyano.

    добавлено 26.01.2011 в 17:34

    Еще перед заменой эмульсии нужно сливать и долго чистить машину и бак, если новая эмульсия не пойдет будет хохма, прийдется все повторять. А старую уже обратно не зальешь.
    Это к тому когда говорят а давайте попробуем новую эмульсию она дешевле.

    добавлено 26.01.2011 в 17:35

    А такие предложения могут поступать довольно часто.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Subs 26 января 2011 в 17:45
    Рекомендации: 1, энергетика: 32, стаж 2689 дней, отмечен 32 раза
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    А для непрерывного отжига можно тот же СОЖ из unopol 811 (с большей концентрацией) использовать или лучше специальный?

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Sergyano 27 января 2011 в 09:20
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2935 дней, отмечен 238 раз
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    «А для непрерывного отжига можно тот же СОЖ из unopol 811 (с большей концентрацией) использовать или лучше специальный?»

    Я использую универсальную эмульсию - ZD 57 GF (Unopol U 570) как для волочильного стана, так и для приставки отжига. Разница только в концентрации.

    добавлено 27.01.2011 в 09:26

    Я не работаю с эмалированными проводами.

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Sergyano 27 января 2011 в 09:22
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2935 дней, отмечен 238 раз
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    «Браво Sergyano. добавлено 26.01.2011 в 17:34Еще перед заменой эмульсии нужно сливать l...»

    Работа при замене эмульсии
    Замена средства для волочения в сильно загрязненной системе из соображений
    техники безопасности должна производиться следующим образом:
    1) Добавление бактерицида, например бактерицид GOF фирмы Bechem за 3-5 дней
    до замены.
    2.) Добавление очищающей добавки, например Additiv ZD 1фирмы BECHEM, с
    целью отделения или хотя бы начального растворения сильных загрязнений.
    Эта процедура должна проводиться также за 3-5 дней до замены среды для
    волочения. В каком количестве очиститель должен добавляться, заранее сказать
    нельзя; поэтому рекомендуется работать с отдельными дозами по 0,1 %. После
    каждого добавления необходимо наблюдать за пенообразованием. Если оно
    остается в допустимых рамках, может быть добавлена еще одна доза в 0,1 %.
    Максимальное добавляемое количество составляет 0,5 %.
    3.) Примерно за день до замены температура средства для волочения должна быть
    заметно повышена (как можно больше, максимально примерно до 50-60°C, если
    позволяют условия установки). Эта мера способствует усилению очистительного
    эффекта.
    4) Примерно за 12 часов до замены среды для волочения значение водородного
    показателя рН должно быть повышено до 10-11 путем добавления щелочи,
    например 0,2 % BECHEM Additiv OH. После этого добавления на системе
    работать не следует, так как высокое значение рН может приводить к
    раздражению кожи. Кроме того, возможно, что по причине высокого значения рН
    смазывающая пленка может оборваться, делая волочение невозможным. В этот
    промежуток времени – примерно 12 часов - должен работать перекачивающий
    насос с целью достижения хорошего перемешивания.
    5) Перемешивание прекращается и старая среда для волочения откачивается.
    6.) После откачивания система должна подвергнутся очистке вручную.
    7.) Затем в систему заливается вода и приготовляется 0,5 – 1 %-ная эмульсия.
    8.) Эта эмульсия должна перекачиваться примерно в течение 1-2 часов через
    фильтр (фильтровальная бумага должна быть заправлена); затем эта эмульсия
    также откачивается.
    2
    9.) Теперь приготовляется новая эмульсия.

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 27 января 2011 в 09:39
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2716 дней, отмечен 250 раз
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    у нас на среднем 811, на приставке отжига тоже она же..1%!
     
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    Lyhokind 27 января 2011 в 16:22
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 4026 дней, отмечен 144 раза
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    Все те же желтенькие бочонки.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 2 февраля 2011 в 13:45
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2716 дней, отмечен 250 раз
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    те же те же..только внутри еще полиэтиленовые появились!
     
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    Sergyano 7 февраля 2011 в 15:06
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2935 дней, отмечен 238 раз
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    На самом деле, положа руку на сердце, с фимитолом тоже есть проблемы, если уж совсем честно. Сейчас на наш рынок очень сильно лезет ещё один поставщик СОЖ - немецкий PETROFER. Точно знаю, что Нихофф эти СОЖ пробовал и дал рекомендации о возможности применения данных СОЖ на своём оборудовании. Вроде бы в Кольчугино брали и проводили опытные работы и по отзывам вроде как даже очень ничего...

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Sergyano 7 февраля 2011 в 15:07
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2935 дней, отмечен 238 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «те же те же..только внутри еще полиэтиленовые появились!»

    А дату изготовления на бочке указывают?

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
  • ответить     
    Sergyano 7 февраля 2011 в 15:12
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2935 дней, отмечен 238 раз
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    А вот и картинка для визуальной оценки качества эмульсии во времени - слева направо - отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, срочная замена.
    321.jpg

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 7 февраля 2011 в 15:14
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2716 дней, отмечен 250 раз
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    «На самом деле, положа руку на сердце, с фимитолом тоже есть проблемы, если уж совсем честно. Сейчас на наш рынок очень сильно лезет ещё один поставщик СОЖ - немецкий PETROFER. Точно знаю, что Нихофф эти СОЖ пробовал и дал рекомендации о возможности применения данных СОЖ на своём оборудовании. Вроде ...»
    Проблем наверное больше с нашей водой, системой фильтриции..у нас был случай..открываю бак с эмульсией померять концентрацию..а там пакет плавает..достаю..а там пакет с сахаром..печенюжки, пакет с ролтоном!как туда попал ума не приложу! ржач благо же менять эмульсию собирались..забродить не успела!
     
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    Sergyano 7 февраля 2011 в 16:36
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2935 дней, отмечен 238 раз
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    «Проблем наверное больше с нашей водой, системой фильтриции..у нас был случай..открываю бак с эмульсией померять концентрацию..а там пакет плавает..достаю..а там пакет с сахаром..печенюжки, пакет с ролтоном!как туда попал ума не приложу! ржач благо же менять эмульсию собирались..забро...»

    Системы фильтрации - немецкие (RESY), вода - специально умягчённая и подготовленная.
    Мы (кабельщики России) - не такая уж и деревня, какой нас считают. Просто со временем наши поставщики именно такими нас и считают. Я уже спрашивал - Вы видели хоть на одной из бочек с фимитолом дату изготовления????? Если покопаться, то таких вопросов можно найти кучу - у Вас есть хотя бы одна бумага от Бехема по значениям электропроводности, хотя они постоянно обращают на это внимание??? Я думаю, что нет, как и у всех кабельщиков - такой бумаги, наверное нет и в Питере, сомневаюсь, что она есть и у Бехема...
    А что касается культуры производства - она хромает. Был свидетелем (просматривал по записи видеокамеры), на другом заводе, как волочильщик справлял малую нужду в подпольный бак с эмульсией - подошёл, расстегнул ширинку и сделал своё дело....

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Subs 7 февраля 2011 в 18:57
    Рекомендации: 1, энергетика: 32, стаж 2689 дней, отмечен 32 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    А кто-нибудь использует набор предлагаемый к основному Unopol F811/фимитолу 811
    Пеногаситель ES
    Бактерицид GOF
    Additiv OH
    UNOPOL A 100 (старое название Additiv ZD 1)

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
  • ответить     
    Sergyano 7 февраля 2011 в 20:51
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2935 дней, отмечен 238 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «А кто-нибудь использует набор предлагаемый к основному Unopol F811/фимитолу 811
    Пеногаситель ES
    Бактерицид GOF
    Additiv OH
    UNOPOL A 100 (старое название Additiv ZD 1)»

    Это стандартный набор для эмульсии. У фимитола он с такими названиями, у других поставщиков чуть-чуть по другому.
    Пеногаситель иметь обязательно, т.к. при свежей эмульсии и мягкой воде пена прёт - только давай! Но не увлекаться - как и любая другая химия она несколько ухудшает свойства эмульсии.
    Бактерицид - тоже иметь полезно - мало ли какой грибок или бактерия заведётся...
    ОН - тоже невроде надо иметь.
    Также рефрактометр, кондуктомер и желательно иметь его ещё до начала процесса растворения эмульсии ну и рН метр.
    Вот необходимый минимум для начала работы с любой эмульсией.

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 8 февраля 2011 в 08:01
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2716 дней, отмечен 250 раз
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    Поддрживаю коллега..а так же купите моечную машину Керхер..отлично отмывает баки после смены эмульсии и рабочую поверхность мешины!
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Lyhokind 8 февраля 2011 в 11:13
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 4026 дней, отмечен 144 раза
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    «А дату изготовления на бочке указывают?»


    Дату изготовления на бочках указывают, на желтой наклейке со штрихкодом, размером с коробок спичек, которая клеится на верху, где должна быть крышка бочки. Только наклейка эта не на каждой бочке присутствует. Хотя может эта наклейке дилера или склада, не понятно, но дата есть. Вообще дата должна быть зашифрована в кодах в номере партии.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 8 февраля 2011 в 11:21
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2716 дней, отмечен 250 раз
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    «Дату изготовления на бочках указывают, на желтой наклейке со штрихкодом, размером с коробок спичек, которая клеится на верху, где должна быть крышка бочки. Только наклейка эта не на каждой бочке присутствует. Хотя может эта наклейке дилера или склада, не понятно, но дата есть. Вообще дата долж...»
    У нас даты тоже нет..но по номеру партии можно запросить дату производства.
     
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    Шаров Евгений 2 июня 2011 в 16:26


    На самом деле, положа руку на сердце, с фимитолом тоже есть проблемы, если уж совсем честно. Сейчас на наш рынок очень сильно лезет ещё один поставщик СОЖ - немецкий PETROFER. Точно знаю, что Нихофф эти СОЖ пробовал и дал рекомендации о возможности применения данных СОЖ на своём оборудовании. Вроде ...
    Здравствуйте.
    Скажу Вам больше, Кольчугино уже полностью перешло на PETROFER. Работают на 2-х видах эмульсий. Качество значительно лучше. Ещё на PETROFER за прошлый и текущий год присоединились 7 заводов. Рекомендую и вам.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 2 июня 2011 в 16:40
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2716 дней, отмечен 250 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «На самом деле, положа руку на сердце, с фимитолом тоже есть проблемы, если уж совсем честно. Сейчас на наш рынок очень сильно лезет ещё один поставщик СОЖ - немецкий PETROFER. Точно знаю, что Нихофф эти СОЖ пробовал и дал рекомендации о возможности применения данных СОЖ на своём оборудовании. Вроде ...»
    В чем преимущество?
     
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    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    e.sharov 2 июня 2011 в 16:51
    Энергетика: 20, стаж 2373 дня
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    «В чем преимущество?»

    По итогам пром.испытаний, в двух словах:
    - устойчивей к бактериям
    - лучше смазывающий эффект
    - повысили скорость волочения (незначительно)-
    - цена
    Есть протоколы испытаний. Обращайтесь. Всё покажем.
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 2 июня 2011 в 16:56
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2716 дней, отмечен 250 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «По итогам пром.испытаний, в двух словах:
    - устойчивей к бактериям
    - лучше смазывающий эффект
    - повысили скорость волочения (незначительно)-
    - цена
    Есть протоколы испытаний. Обращайтесь. Всё покажем.»
    первые три пунка сомнительны и неоднозначны, а про цену интересно узнать подмигивание
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    e.sharov 2 июня 2011 в 20:11
    Энергетика: 20, стаж 2373 дня
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    [Q]первые три пунка сомнительны и неоднозначны, а про цену интересно узнать подмигивание[
    Вы просили протоколы испытаний? Я отправил. Там всё изложено.
     
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    Милюшин Иван Геогргиевич 20 ноября 2013 в 11:13


    Мы используем для волочения медной проволоки эфирол марки В/2, поставщик ООО"МФ НПТЛ", но не можем связатся, есть другие поставщики? Возможна замена СОЖ аналогом, спасибо.7
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 20 ноября 2013 в 11:37
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2716 дней, отмечен 250 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Мы используем для волочения медной проволоки эфирол марки В/2, поставщик ООО"МФ НПТЛ", но не можем связатся, есть другие поставщики? Возможна замена СОЖ аналогом, спасибо.7»
    Не поленитесь прочитать ветку. Найдете ответы на все вопросы.
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Shaukat 20 ноября 2013 в 15:43
    Энергетика: 20, стаж 2345 дней, отмечен 2 раза
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    Если алмазные фильеры- только импорт

    shaukat
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    Медаль «За Активность» 3-ей степениМедаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    ЧивоКасур 23 ноября 2013 в 13:29
    Рекомендации: 1, энергетика: 22, стаж 2870 дней, отмечен 52 раза
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    БРАВО СЕРГЕЙ! Тут добавить не чего.

    ЧивоКасур
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Subs 2 декабря 2014 в 09:30
    Рекомендации: 1, энергетика: 32, стаж 2689 дней, отмечен 32 раза
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    Пришла пора закупить новую партию СОЖи, но ,к сожалению, Пропласт сдулся, кроме него кто-то еще возит в Россию Фимитол?

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
    alexx-k84 2 декабря 2014 в 10:27
    Рекомендации: 3, энергетика: 29, стаж 2431 день, отмечен 13 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Пришла пора закупить новую партию СОЖи, но ,к сожалению, Пропласт сдулся, кроме него кто-то еще возит в Россию Фимитол?»
    Что произошло с пропластом?
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Subs 2 декабря 2014 в 10:51
    Рекомендации: 1, энергетика: 32, стаж 2689 дней, отмечен 32 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Что произошло с пропластом?»

    Срок поставки не определен, ждите позвоним

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
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    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    БайТ 2 декабря 2014 в 14:21
    Энергетика: 0, стаж 1618 дней
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    Связывались с chirol.ru

    они есть на сайте бехема.
    Сами пока не закупали.
    Говорят ,в связи с проблемами у Пропласта ,будет перераспределение. Раньше только Пропласт мог эмульсией торговать.

    Есть ещё контакты на сайте самого бехема нескольких фирм
    http://www.bechem.de/ru/servis/kontakt.html

    Но как мы поняли, проблема пока не решена с поставками в Россию
     
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    Sergyano 2 декабря 2014 в 14:43
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2935 дней, отмечен 238 раз
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    Все в Технофер! http://www.tehnofer.ru/catalogue/volcu/

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Subs 2 декабря 2014 в 15:05
    Рекомендации: 1, энергетика: 32, стаж 2689 дней, отмечен 32 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Все в Технофер! [ссылка]»

    а что это за зверь такой?

    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
  • ответить     
    Sergyano 2 декабря 2014 в 15:43
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2935 дней, отмечен 238 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Эмульсия. Многие пробовали - отзывы положительные.
    Эмульсия.jpg

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

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