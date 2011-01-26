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Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
«Эмульсия довольно затратная часть, если алмазные ставы еще более затратная. Опыт показывает что отечественные эмульсии дают гораздо болше проблем и выливаются в большие затраты. Оно Вам надо.»
А если более развёрнуто и словами производителей эмульсии это звучит так:
"Требования, предъявляемые к эмульсиям и растворам для волочения проволоки , весьма многосторонни :
1. Смазка всех трущихся пар ( например, алмаз – медь, сталь – медь ) должна быть достаточно высокой, чтобы минимизировать истирание волочильных камней и волочильных дисков.
2. Механическая энергия, переходящая в процессе обработки давлением в тепловую, должна отводиться волочильным средством таким образом, чтобы проволока, волочильные камни и волочильные диски не нагревались и не повреждались.
3. При волочении переходящие постоянно в эмульсию частички меди должны с легкостью доставляться эмульсией к фильтрам ( бумажные фильтры, бесконечный фильтр без применения бумаги, гидроциклон или седиментация ) и там удаляться различными способами из замкнутого цикла процесса волочения. Эта способность эмульсии переносить загрязнения обеспечивается за счет содержащихся в ней тенсидов ( поверхностноактивных веществ).
4. Эти поверхностноактивные вещества должны обеспечивать постоянную очистку всего замкнутого цикла волочения, благодаря чему волочильные машины остаются чистыми, что обеспечивает стабильное высокое качество конечного продукта .
5. Окраски протягиваемой проволоки в черный цвет можно избежать путем добавки ингибиторов цветных металлов. Эти материалы остаются на внешней поверхности протягиваемой проволоки и предупреждают оксидирование и окраску.
6. Защита машины от коррозии, особенно железных частей, достигается специально подобранными добавками, защищающими от коррозии.
7. Срок работы масел, эмульсий или растворов должен быть максимально длительным , и на протяжении этого срока их свойства не должны изменяться ( или же изменяться лишь незначительным образом ) .
8. Продукт должен соответствовать действующим санитарным требованиям, то есть не быть агрессивным. Следует также максимально учитывать и требования защиты окружающей среды ( например, угроза окружающей среде в случае протечки и т.д. ).
9. При уничтожении отработанной эмульсии в ней не должно находиться никаких опасных составных частей, например, соединений хлора, так как это значительно повысит расходы по уничтожению эмульсии.
10. Также и дальнейшая обработка проволоки должна учитываться при выборе соответствующего типа продукта.
Основными компонентами современных эмульсий являются:
Основными компонентами этих продуктов являются:
- растворимые в воде смазочные компоненты,
- поверхностноактивные материалы ( тенсиды ),
- добавки, защищающие от коррозии,
- ингибиторы цветных металлов.
Благодаря усовершенствованиям были улучшены следующие пункты:
- удлинение срока работы жидкости, наполняющей емкость ( на примерно 400 %),
- повышение срока волочения ( на около 15–20%),
- удлинение срока работы волочильных камней ( на 20–40%), и, тем самым,
- повышение производительности, а также
- уменьшение расходов,
- производство высококачественных, чистых конечных продуктов.
Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
Еще перед заменой эмульсии нужно сливать и долго чистить машину и бак, если новая эмульсия не пойдет будет хохма, прийдется все повторять. А старую уже обратно не зальешь.
Это к тому когда говорят а давайте попробуем новую эмульсию она дешевле.
добавлено 26.01.2011 в 17:35
А такие предложения могут поступать довольно часто.
«Браво Sergyano. добавлено 26.01.2011 в 17:34Еще перед заменой эмульсии нужно сливать l...»
Работа при замене эмульсии
Замена средства для волочения в сильно загрязненной системе из соображений
техники безопасности должна производиться следующим образом:
1) Добавление бактерицида, например бактерицид GOF фирмы Bechem за 3-5 дней
до замены.
2.) Добавление очищающей добавки, например Additiv ZD 1фирмы BECHEM, с
целью отделения или хотя бы начального растворения сильных загрязнений.
Эта процедура должна проводиться также за 3-5 дней до замены среды для
волочения. В каком количестве очиститель должен добавляться, заранее сказать
нельзя; поэтому рекомендуется работать с отдельными дозами по 0,1 %. После
каждого добавления необходимо наблюдать за пенообразованием. Если оно
остается в допустимых рамках, может быть добавлена еще одна доза в 0,1 %.
Максимальное добавляемое количество составляет 0,5 %.
3.) Примерно за день до замены температура средства для волочения должна быть
заметно повышена (как можно больше, максимально примерно до 50-60°C, если
позволяют условия установки). Эта мера способствует усилению очистительного
эффекта.
4) Примерно за 12 часов до замены среды для волочения значение водородного
показателя рН должно быть повышено до 10-11 путем добавления щелочи,
например 0,2 % BECHEM Additiv OH. После этого добавления на системе
работать не следует, так как высокое значение рН может приводить к
раздражению кожи. Кроме того, возможно, что по причине высокого значения рН
смазывающая пленка может оборваться, делая волочение невозможным. В этот
промежуток времени – примерно 12 часов - должен работать перекачивающий
насос с целью достижения хорошего перемешивания.
5) Перемешивание прекращается и старая среда для волочения откачивается.
6.) После откачивания система должна подвергнутся очистке вручную.
7.) Затем в систему заливается вода и приготовляется 0,5 – 1 %-ная эмульсия.
8.) Эта эмульсия должна перекачиваться примерно в течение 1-2 часов через
фильтр (фильтровальная бумага должна быть заправлена); затем эта эмульсия
также откачивается.
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9.) Теперь приготовляется новая эмульсия.
Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
На самом деле, положа руку на сердце, с фимитолом тоже есть проблемы, если уж совсем честно. Сейчас на наш рынок очень сильно лезет ещё один поставщик СОЖ - немецкий PETROFER. Точно знаю, что Нихофф эти СОЖ пробовал и дал рекомендации о возможности применения данных СОЖ на своём оборудовании. Вроде бы в Кольчугино брали и проводили опытные работы и по отзывам вроде как даже очень ничего...
Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
«На самом деле, положа руку на сердце, с фимитолом тоже есть проблемы, если уж совсем честно. Сейчас на наш рынок очень сильно лезет ещё один поставщик СОЖ - немецкий PETROFER. Точно знаю, что Нихофф эти СОЖ пробовал и дал рекомендации о возможности применения данных СОЖ на своём оборудовании. Вроде ...»
Проблем наверное больше с нашей водой, системой фильтриции..у нас был случай..открываю бак с эмульсией померять концентрацию..а там пакет плавает..достаю..а там пакет с сахаром..печенюжки, пакет с ролтоном!как туда попал ума не приложу! благо же менять эмульсию собирались..забродить не успела!
«Проблем наверное больше с нашей водой, системой фильтриции..у нас был случай..открываю бак с эмульсией померять концентрацию..а там пакет плавает..достаю..а там пакет с сахаром..печенюжки, пакет с ролтоном!как туда попал ума не приложу! благо же менять эмульсию собирались..забро...»
Системы фильтрации - немецкие (RESY), вода - специально умягчённая и подготовленная.
Мы (кабельщики России) - не такая уж и деревня, какой нас считают. Просто со временем наши поставщики именно такими нас и считают. Я уже спрашивал - Вы видели хоть на одной из бочек с фимитолом дату изготовления????? Если покопаться, то таких вопросов можно найти кучу - у Вас есть хотя бы одна бумага от Бехема по значениям электропроводности, хотя они постоянно обращают на это внимание??? Я думаю, что нет, как и у всех кабельщиков - такой бумаги, наверное нет и в Питере, сомневаюсь, что она есть и у Бехема...
А что касается культуры производства - она хромает. Был свидетелем (просматривал по записи видеокамеры), на другом заводе, как волочильщик справлял малую нужду в подпольный бак с эмульсией - подошёл, расстегнул ширинку и сделал своё дело....
Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
«А кто-нибудь использует набор предлагаемый к основному Unopol F811/фимитолу 811
Пеногаситель ES
Бактерицид GOF
Additiv OH
UNOPOL A 100 (старое название Additiv ZD 1)»
Это стандартный набор для эмульсии. У фимитола он с такими названиями, у других поставщиков чуть-чуть по другому.
Пеногаситель иметь обязательно, т.к. при свежей эмульсии и мягкой воде пена прёт - только давай! Но не увлекаться - как и любая другая химия она несколько ухудшает свойства эмульсии.
Бактерицид - тоже иметь полезно - мало ли какой грибок или бактерия заведётся...
ОН - тоже невроде надо иметь.
Также рефрактометр, кондуктомер и желательно иметь его ещё до начала процесса растворения эмульсии ну и рН метр.
Вот необходимый минимум для начала работы с любой эмульсией.
Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
Дату изготовления на бочках указывают, на желтой наклейке со штрихкодом, размером с коробок спичек, которая клеится на верху, где должна быть крышка бочки. Только наклейка эта не на каждой бочке присутствует. Хотя может эта наклейке дилера или склада, не понятно, но дата есть. Вообще дата должна быть зашифрована в кодах в номере партии.
«Дату изготовления на бочках указывают, на желтой наклейке со штрихкодом, размером с коробок спичек, которая клеится на верху, где должна быть крышка бочки. Только наклейка эта не на каждой бочке присутствует. Хотя может эта наклейке дилера или склада, не понятно, но дата есть. Вообще дата долж...»
У нас даты тоже нет..но по номеру партии можно запросить дату производства.
На самом деле, положа руку на сердце, с фимитолом тоже есть проблемы, если уж совсем честно. Сейчас на наш рынок очень сильно лезет ещё один поставщик СОЖ - немецкий PETROFER. Точно знаю, что Нихофф эти СОЖ пробовал и дал рекомендации о возможности применения данных СОЖ на своём оборудовании. Вроде ...
Здравствуйте.
Скажу Вам больше, Кольчугино уже полностью перешло на PETROFER. Работают на 2-х видах эмульсий. Качество значительно лучше. Ещё на PETROFER за прошлый и текущий год присоединились 7 заводов. Рекомендую и вам.
«На самом деле, положа руку на сердце, с фимитолом тоже есть проблемы, если уж совсем честно. Сейчас на наш рынок очень сильно лезет ещё один поставщик СОЖ - немецкий PETROFER. Точно знаю, что Нихофф эти СОЖ пробовал и дал рекомендации о возможности применения данных СОЖ на своём оборудовании. Вроде ...»