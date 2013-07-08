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Продаем барабаны металлические

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    Денис 18 октября 2004 в 12:55


    Реализуем со склада в Томске барабаны металлические б/у №№ 17, 18, 20 по 3000 р/шт с НДС.
     
  • ответить     
    Алексей 26 апреля 2005 в 19:41


    Потребность в 20 литровых металлических барабанах. Средний объём 50 тыс.шт./мес.
    Интересуют:сроки поставки, цена, форма оплаты.
     
  • ответить     
    Яна 5 июля 2013 в 14:32


    Производим и продаем со склада металлические кабельные барабаны типа:технологические,тарные,с переменными секторами, а так же кабельные катушки и другие изделия.
     
  • ответить     
    Михаил 7 июля 2013 в 13:08


    Производим и продаем со склада металлические кабельные барабаны типа:технологические,тарные,с переменными секторами, а так же кабельные катушки и другие изделия.

    Добры день!
    Интересует стандартная металлическая катушка 630х475.
    Диаметр шейки 355mm
    Диаметр посадочного отверстия 127mm

    Какая будет цена для 15 штук?
     
  • ответить     
    Елена 8 июля 2013 в 09:48


    Производим и продаем со склада металлические кабельные барабаны типа:технологические,тарные,с переменными секторами, а так же кабельные катушки и другие изделия.


    Нужны технологические барабаны.
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Zam-Ok 8 июля 2013 в 20:38
    Энергетика: 20, стаж 1979 дней, отмечен 5 раз
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    «Производим и продаем со склада металлические кабельные барабаны типа:технологические,тарные,с переменными секторами, а так же кабельные катушки и другие изделия.»


    Тоже интересно!
    Яна, телефончик не оставите?)
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    KNK 10 июля 2013 в 16:27
    Энергетика: 16, стаж 1570 дней, отмечен 2 раза
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    Продам 7 металлических барабанов №10, 500р за шт.
    Санкт-Петербург, Константин(телефон в личке)
     
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    Васильев Вадим 20 августа 2013 в 16:51


    Производим и продаем со склада металлические кабельные барабаны типа:технологические,тарные,с переменными секторами, а так же кабельные катушки и другие изделия.

    Добры день!
    Интересует стандартная металлическая катушка 630х475.
    Диаметр шейки 355mm
    Диаметр посадочного отверстия 127mm

    Какая...
    Интересуют барабаны 630х475 в колличестве 50 шт Есть ли возможность изготовления Цена и сроки
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Letchik_KA 2 сентября 2013 в 17:06
    Стаж 1650 дней, отмечен 1 раз
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    «Производим и продаем со склада металлические кабельные барабаны типа:технологические,тарные,с переменными секторами, а так же кабельные катушки и другие изделия.

    Добры день!
    Интересует стандартная металлическая катушка 630х475.
    Диаметр шейки 355mm
    Диаметр посадочного отверстия 127mm

    Какая...»


    очень интересуют 630х475 стандартные...стальные...для отжига

    Letchik89
  • ответить     
    Алексей 22 октября 2013 в 11:20


    интересуют гофрированные металлические барабаны №16
    Если есть фото и размеры рассмотрю любые предложения
    Конечный покупатель находится в Новосибирске!
     
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    Сергей 24 октября 2013 в 10:46


    Продам металлические барабаны б/у №18-156шт, №20-1300шт, цена договорная.
     
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    Fridgerio 24 октября 2013 в 10:53
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2417 дней, отмечен 247 раз
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    Сергей, сообщите цену а 20 барабаны, желательно фото и место нахождения?
     
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    zapsibkab 5 марта 2015 в 11:55
    Стаж 852 дня
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    Куплю барабан №16, №17 стальной в Томске. +7 3822 400-361, 400-185.
     
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    Артем 31 марта 2015 в 08:29


    По барабанам вопрос еще актуален?
     
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    eleteh159 23 сентября 2015 в 13:06
    Стаж 863 дня
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    Куплю барабан стальной б/у 7МС (7МС-Т) много. +7 342 2566084
     
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    ханов 26 декабря 2015 в 14:15
    Стаж 409 дней
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    Куплю металлические катушки 630 DIN,б/у или дешевые новые,т.89038828805, yral.57@inbox.ru
     
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    Игорь Вчера, в 13:35


    Продаем металлические кабельные барабаны б/у. 8-903-303-61-81
     

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