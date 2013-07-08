Продаем барабаны металлические
Денис 18 октября 2004 в 12:55
Реализуем со склада в Томске барабаны металлические б/у №№ 17, 18, 20 по 3000 р/шт с НДС.
Алексей 26 апреля 2005 в 19:41
Потребность в 20 литровых металлических барабанах. Средний объём 50 тыс.шт./мес.
Интересуют:сроки поставки, цена, форма оплаты.
Яна 5 июля 2013 в 14:32
Производим и продаем со склада металлические кабельные барабаны типа:технологические,тарные,с переменными секторами, а так же кабельные катушки и другие изделия.
Михаил 7 июля 2013 в 13:08
Производим и продаем со склада металлические кабельные барабаны типа:технологические,тарные,с переменными секторами, а так же кабельные катушки и другие изделия.
Добры день!
Интересует стандартная металлическая катушка 630х475.
Диаметр шейки 355mm
Диаметр посадочного отверстия 127mm
Какая будет цена для 15 штук?
Елена 8 июля 2013 в 09:48
Производим и продаем со склада металлические кабельные барабаны типа:технологические,тарные,с переменными секторами, а так же кабельные катушки и другие изделия.
Нужны технологические барабаны.
Энергетика: 20, стаж 1979 дней, отмечен 5 раз
«Производим и продаем со склада металлические кабельные барабаны типа:технологические,тарные,с переменными секторами, а так же кабельные катушки и другие изделия.»
Тоже интересно!
Яна, телефончик не оставите?)
KNK
10 июля 2013 в 16:27
Энергетика: 16, стаж 1570 дней, отмечен 2 раза
Продам 7 металлических барабанов №10, 500р за шт.
Санкт-Петербург, Константин(телефон в личке)
Васильев Вадим 20 августа 2013 в 16:51
Производим и продаем со склада металлические кабельные барабаны типа:технологические,тарные,с переменными секторами, а так же кабельные катушки и другие изделия.
Добры день!
Интересует стандартная металлическая катушка 630х475.
Диаметр шейки 355mm
Диаметр посадочного отверстия 127mm
Какая...
Интересуют барабаны 630х475 в колличестве 50 шт Есть ли возможность изготовления Цена и сроки
Стаж 1650 дней, отмечен 1 раз
«Производим и продаем со склада металлические кабельные барабаны типа:технологические,тарные,с переменными секторами, а так же кабельные катушки и другие изделия.
Добры день!
Интересует стандартная металлическая катушка 630х475.
Диаметр шейки 355mm
Диаметр посадочного отверстия 127mm
Какая...»
очень интересуют 630х475 стандартные...стальные...для отжига
Letchik89
Алексей 22 октября 2013 в 11:20
интересуют гофрированные металлические барабаны №16
Если есть фото и размеры рассмотрю любые предложения
Конечный покупатель находится в Новосибирске!
Сергей 24 октября 2013 в 10:46
Продам металлические барабаны б/у №18-156шт, №20-1300шт, цена договорная.
Рекомендации: 25, энергетика: 65
, стаж 2417 дней, отмечен 247
раз
Сергей, сообщите цену а 20 барабаны, желательно фото и место нахождения?
Стаж 852 дня
Куплю барабан №16, №17 стальной в Томске. +7 3822 400-361, 400-185.
Артем 31 марта 2015 в 08:29
По барабанам вопрос еще актуален?
Стаж 863 дня
Куплю барабан стальной б/у 7МС (7МС-Т) много. +7 342 2566084
ханов
26 декабря 2015 в 14:15
Стаж 409 дней
Куплю металлические катушки 630 DIN,б/у или дешевые новые,т.89038828805, yral.57@inbox.ru
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Игорь Вчера, в 13:35
Продаем металлические кабельные барабаны б/у. 8-903-303-61-81
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