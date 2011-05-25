Кабели ВВГнг-LSLTx и ВВГнг-HFLTx

ВВГнг-LSLTx и ВВГнг-HFLTx кабелей такой маркировки и с такими индексами в природе быть не может. Их и не будет! Не надо закладывать их в проекты. Это обманка самая настоящая.
Зайдите на сайт СПКБ-техно, там можно найти кабели силовые, повышенной пожарной безопасности.
Пожаростойкий ВВГ есть например у Томсккабеля. Но суть не в этом. Дело в том что на различных форумах, я видел что разработкой занимаются несколько заводов, например Кольчугинский "Электрокабель". Так почему же вы склоняетесь к тому что это обманка?
Так почему же вы склоняетесь к тому что это обманка?
Поясняю:
ВВГ-кабель с оболочкой и изоляцией из ВПХ пластиката.
Поэтому ВВ.
Г-без защитных покровов, в народе-голый.
нг - не рапространяет горения - это для ПВХ нормально, не распространяет
LSLTx - низкодымный и не токсичный, (ну если например ППО 30-35 - то 50% и слегка больше задымленности точно будет, Лоусгран и другие изобретения вроде дымят меньше
Поэтому, например, ВВГ-нг(FА)-LS - это реальный кабель, такие есть.
Но не ВВГ-нг(FА)-LSLTx
LTx - низкотоксичный, НИКОГДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО УСЛОВИЕ, ПОТОМУ ЧТО ПВХ при горении выделяет отравляющие вещества, соединения хлора,фосген например.
Очень многие пытаются сейчас передернуть и предлагают бессвинцовые ПВХ, это хорошо, что нет свинца, особенно для рабочих,
но не достаточно, для того, чтобы кабель был мало токсичным, а именно LTx.
ВВГнг-HFLTx - а здесь просто откровенная ложь, так HF- означает свободный от галогенов, и как это может быть, если речь идет о поливилхлоридном пластикате. Хлор-галоген есть и будет.
LTx - смотри выше.
Я не склоняетесь к тому что это обманка, я в этом убеждена и готова отвечать за свои слова.
Пусть кто либо докажет, что я не права. Я соглашусь. Но тут таких и не появится. Вам начнут рассказваить про ГОСТы, и прочее...
В кабельно технике очень давно закрепилось и стандартах и во многих (абсолютное большинство) ТУ: В-это ПВХ, П-полиэтилен, Ф-фторопласт,
еще есть Р-резина или С-кремнийорганическая резина, Г-и гибкий и голый, Э-экранированный и пр...
но неизменно то, что В-это ПВХ, П-полиэтилен, Ф-фторопласт.
Найдите ГОСТ Р 53315, вам станет понятно в чем дело.
«Да, проектировщики ведут себя странно. Давайте проводить консультации взаимные.»
Их "загнали" в такую ситуацию создатели нормативных документов. По ГОСТ 53315 проектировщики обязаны закладывать LTx кабели при проектировании социальных зданий. Однако даже в новом ГОСТ Р 53769, одной из причин внедрения которого тов.Каменский называл "реализацию требований пожарной безопасности в нормативной базе на силовые кабели", отсутствуют силовые кабели с индексом LTx, отсутствует даже всякое упоминание о них (в отличии от ГОСТ 53768, где предусмотрено исполнение кабелей с "изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов с низкой токсичностью" и индексом LTx в наименовании).
Вот и придумают господа проектировщики парадоксальные марки кабелей...
Консультировать проектировщиков дело конечно хорошее, но мне знаний не хватит - те которые есть в области требований пожаробезопасности весьма поверхностные )))
А у Вас наверняка получится! А я буду, как обычно, ссылочки на Ваши профессиональные разъяснения добавлять каждый раз в темы "Где купит ВВГнг-HFLTx??!!!" ))
"Ваши некоторые фразы конкретно указывают на то, что Вы «ВОИНСТВУЮЩИЙ ДИЛЕТАНТ» (с) кабельщик Бездомный
А что проектировщики, сами дойдут до всего. Стандартная в принципе ситуация (диалог упрощенный) «Кабель марки @ есть? Нет. А где можно найти? Негде. Почему? Его у же лет десять никто не выпускает, вместо него есть &. ???? А у нас в проекте заложено. Вносите в проект изменения. А это гос. контракт. Ну и что? Как что, там же бюджетные деньги! Какая разница, кабель марки @ в природе не существует. Можете купить & и «нарисовать», что это @. А если обнаружат? Минимум уволят с волчим билетом. Так, что делать? Меняйте проект. Ладно я в других местах поищу. Ищите, но если найдете, сухари подсушите на всякий случай». Через неделю/полторы - «Нужен кабель марки &»
Ну попался упрямый проектировщик/снабженец, указал производителей, что предлагают ВВГнг-LSLTx и ВВГнг-HFLTx — Вы в ответ всю инфу и всякие страшные истории про последствия приобретения кабеля сомнительных свойств.
Можно просто периодически письма рассылать официальные (всяким проектным организациям) о свойствах новых марок КПП и предупреждения о невозможности изготовления ВВГнг-LSLTx и ВВГнг-HFLTx.
Короче само все «устаканится», тем более эти марки по цене будут ну очень крутые
«тем более эти марки по цене будут ну очень крутые»
нет для этого никаких оснований, бессвинцовые ПВХ не стоят намного дороже, вернее они никоим образом не должны быть дороже. Кстати ВВГнг-HF - такого в природе быть не может вообще. Потому как либо ВВ либо HF ? не может быть кабель с изоляцией и оболочкой из ПВХ и не содержащим галогенов одновременно - это категорически бред.
Кстати ВВГнг-HF - такого в природе быть не может вообще. Потому как либо ВВ либо HF ? не может быть кабель с изоляцией и оболочкой из ПВХ и не содержащим галогенов одновр...
Может или не может мне как проектировщику по большому счету все равно. Если на этот кабель будет сертификат что он ВВГнг-HF то я не имею право его таковым не считать.А вообще,ГОСТ требует от меня закладывать этот кабель в проект и в случае пожара и жертв спросят именно с меня.А как у нас в стране в случае чего находят крайних думаю не надо никому рассказывать. Поэтому я заложу этот кабель а существует он или нет это уже не моя проблема. Или я что-то не так говорю?
Вот из-за таких как вы пожары и случаются... изучите материал внимательно, а потом уже закладывайте :crash: :maniac:
Я не Герострат и к пожарам не причатен. Просто еще во время учебы каждая пара по стандартизации и сертификации начиналась с фразы:"Несоблюдение стандартову преследуется по закону". Так вот я не хочу чтоб меня преследовали по закону.
P.S. Материал по изоляции кабелей ВВГ обязательно изучу более подробно,чтобы быть готовым к ответам на каверзные вопросы.
«Поэтому я заложу этот кабель а существует он или нет это уже не моя проблема. Или я что-то не так говорю? »
- тупой проектировщик потому что, потому и заложишь ВВГнг-HF, потому что тебе в карман положили, и тебе по фигу что у тебя сертификат липовый., потому что ни один уважающий себя сертифицирующий орган не даст сертификата на такой кабель, а ты за деньги, тебе ведь все по фиг, ты безграмотный, зря учился, не научили тебя что такое стандарт и чем он отличется от подтирочной бумажки под названием липовый сертификат.
ИЗ ЗА ТАКИХ КАК ТЫ ПОЖАРЫ И СЛУЧАЮТСЯ!!!!!!
Уважаемая Zadira, даже когда Вас от негодования переполняют эмоции, пожалуйста, высказывайтесь корректней. Модератор.
«- тупой проектировщик потому что, потому и заложишь ВВГнг-HF, потому что тебе в карман положили, и тебе по фигу что у тебя сертификат липовый., потому что ни один уважающий себя сертифицирующий орган не даст сертификата на такой кабель, а ты за деньги, тебе ведь все по фиг, ты безграмотный, зря уч...»
Простите, не сдержалась, спасибо что не отмодерировали!
Хоть веточка уже немного и устарела, но может кому пригодится. ВВГнг-LSLTx
производит официально ЭКЗ Кольчугино. Производили и раньше его (в разговоре по телефону полгода как минимум), но видимо под свой страх и риск, авансом так сказать, в надежде что вот-вот получат сертификат, а он затягивался видимо. Но вот в феврале 2012 г. они его получили. И теперь могут делать и делают вполне официально. Хотя как много раз уже обсуждалось на ветках форума сей кабель довольно сомнительного свойства. Ну как говориццо слова это одно, а сертификат у них есть. У меня так сказать он лежит на столе. Собсно говоря его вроде давно уже как можно распечатать с ихнего сайта. Да и сам неоднократно уже запросы на Кольчугу делал. Счета с этой маркой есть. Кроме того СПКБ-Техно на подходе, много раз спрашивал их. Но чето все никак не могут добить. Может уже добили. А вот ВВГнг-HFLTx пока не встречал. Мне кажется, что требования заложенные по группе HF хотя бы в ГОСТе 53315-2009 ПВХ пластикат не пройдет. Видимо LTx прошел как-то, а вот HF видать не проходит. Ну тут надо "кабельных химиков" спрашивать. Кто в этим делом ближе знаком и знает больше. Мне кажется тут в конце концов будет марка типа ППГнг-HFLTx. Или что-то в этом роде, а может уже кто делает.
Когда долго-долго смотришь на горизонт, взгляд фокусируется на одной точке. Такая точка называется точкой зрения.
Специально нашел эту темку, что бы одобрить все посты Zadira! На этой недели к продажникам поступило 4 запросса на кабель ВВГнг-LSLTx, всех покупателей отправил почитать эту темку. Вроди успокоились! Надеюсь убедили своих проектировщиков заложить более реальный кабель!
Кстати еще дополню раз такое дело. Был тут на прошлой неделе в Питере на выставке "Энергетика и Элетротехника 2012" в Ленэкспо и увидел в Кольчугинской кабинке, точнее счас ессно холдинг ХКА уже лежат новенькие 2012 г. каталоги со всеми новыми последними марками среди которых соотвественно и эти марки как ВВГнг(A)LSLTx и многие другие уже в соответствии с ГОСТом 53768-2010, 53769-2010 и 53315-2009. Думаю наверно уже можно скачать с ихнего сайта. Причем в разговоре выяснил, что марка ВВГнг-HF, ВВГнг-HFLTx и ППГнг-HFLTx получена быть не может в силу невозможности ПВХ пластиката отвечать заложенным требованиям по группе HF, ППГ по группе LTx. А все что можно в принципе они видимо уже получили. Как-то так.
Когда долго-долго смотришь на горизонт, взгляд фокусируется на одной точке. Такая точка называется точкой зрения.
решил все-таки ради спортивного интереса сам глянуть, да действительно уже есть элекронные каталоги по ним скачать можно тут:
http://www.elcable.ru/partners/form/pdf1.html?cat=1
выбрать галочкой 2 пункта:
Номенклатура продукции ООО "ХКА"
Каталог "Новые изделия, 3 издание"
ввести внизу код и закачать. И все необходимые тех. характеристики ентих кабелей там даны. Причем многие прямо взяты как выписка из ГОСТА 53315-2009 по всей видимости практически буквально, для удобства видимо проектировщиков, чтобы те закладывая кабеля по этому ГОСТу читали и там и тут одинакого не заморачиваясь. В общем достаточно верное решение с точки зрения завоевания рынка. Проеткировщик посмотрел в ГОСТ 53315-2009 прочитал надо то-то и то-то заложить. Потом открывает этот каталог и читает тоже самое. Ну все значит все есть все теперь производят не надо теперь парить голову, доказывать клиенту, что таких кабелей еще нет. А то что рынок еще не насыщен такими кабелями не его проблема. Это с его колокольни фиолетого. Раз есть и сертификаты уже есть, то все остальное не моя проблема. Мое дело четко заложить требуемые кабеля, чтобы комар носу не подточил и чтобы потом не было возможности свалить ответственность на проектировщика. Ну чтож браво! Потихоньку сделали свое дело. Теперь если при массовом проектировании данных кабелей, а думаю постепенно будет увеличиваццо и даже достаточно быстро, так как ГОСТ 53315-2009 требует закладки именно таких кабелей по своим группам по функциональности, остается и другим заводам по мере роста спроса подтягиваться под одного из флагманов кабельной индустрии. Получается, что я даже немного порекламировал бесплатно завод Ну что ж пусть будет так, раз дело уже сделано. Молодцы Кольчугинцы, хотя конечно проблем еще с этими кабелями снабженцам, клиетам и др. хватить много придется
Потому как со строительных длин может оставаться достаточно приличные куски, а кабель конечно же весьма дорогой и суммы остатков буду весьма приличные. Ну остается надеятся на то, что постепенно при увеличении спроса они будут постепенно расходится по более мелким объектам.
Когда долго-долго смотришь на горизонт, взгляд фокусируется на одной точке. Такая точка называется точкой зрения.
Я проектировщик. Вот скажите, а нам что делать. Есть ГОСТ Р 53315-2009 с изменениями 1. Вступил в силу с октября 2011г. Там конкретно написано "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений" кабель должен быть марок:
нг(А F/R)-LSLTx
нг(A)-LSLTx
нг(B)-LSLTx
нг(C)-LSLTx
нг(D)-LSLTx
я обязан применять его для таких учереждений. Если я возьму кабель не такой маркировки я не смогу защитить проект в экспертизе, меня завернут и скажут иди переделывай. Так что у нас тоже проблем тоже не мало с этим. Мы также в проектах должны дать цену на такие кабели, а их нет в принципе ни у кого. И что делать? Как быть? Вам не кажется что и проектировщиков и монтажников загнали в тупик?
«Я проектировщик. Вот скажите, а нам что делать. я обязан применять его для таких учереждений. Если я возьму кабель не такой маркировки я не смогу защитить проект в экспертизе, меня завернут и скажут иди переделывай. Так что у нас тоже проблем тоже не мало с этим. Мы также в проектах должны дать цену на такие кабели, а их нет в принципе ни у кого. И что делать? Как быть? Вам не кажется что и проектировщиков и монтажников загнали в тупик?...»
Да как часто и бывает в нашей действительности залезли в окно вперед дядьки Махно. Тупик капитализма называется. Раньше был тупик коммунизма, а теперь тупо капитализма.
Вот кроме ЭКЗ Кольчугино СПКБ-Техно еще начала-таки вроде делать http://spkb.ru/ltx немножко заодно "прорекламирую".
Может кто еще знает кто делает? Самому интересно, так как тоже периодически сталкиваюсь.
Когда долго-долго смотришь на горизонт, взгляд фокусируется на одной точке. Такая точка называется точкой зрения.
у нас на предприятии используется при строительстве школы.
где берут не знаю, так же как и не знаю сколько он стоит.
если кто знает его цену напишите на майл. возможно имеется пару тройку лишних бухт...
«Я проектировщик. Вот скажите, а нам что делать. Есть ГОСТ Р 53315-2009 с изменениями 1. Вступил в силу с октября 2011г. Там конкретно написано "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и и...»
Да ,а если позвонить во ВНИИКП вас точно направят на завод который выпускает данные виды кабелей,в том числе и СПКБ Техно тоже.Есть ВОКЗ,он вроде как бы тоже в теме.У нас просто заявка по ВВГнг-LSLTx была ,поставка Саратов ,школа новостройка.Обзвонил всех кого только смог,дорога привела во ВНИИКП.
«Да ,а если позвонить во ВНИИКП вас точно направят на завод который выпускает данные виды кабелей,в том числе и СПКБ Техно тоже.Есть ВОКЗ,он вроде как бы тоже в теме.У нас просто заявка по ВВГнг-LSLTx была ,поставка Саратов ,школа новостройка.Обзвонил всех кого только смог,дорога привела во ВНИИКП.»
Не просто в теме, а делаем его!!!
Будет желание и склад сброшу, с наличием проблем нет...
Суперкабель, обратите внимание на эту информациюhttp://www.ruscable.ru/interactive/forum... и как-то не хочется брать кабель у рогов и копыт, более того, советовала бы всем проектировщикам и закупщикам требовать не сертификат, а протокол испытаний. Сейчас веры сертификатам нет никакой.
«Суперкабель, обратите внимание на эту информацию[ссылка] и как-то не хочется брать кабель у рогов и копыт, более того, советовала бы всем проектировщикам и закупщикам требовать не сертификат, а протокол испытаний. Сейчас веры сертификатам нет никакой.»
Да вы как клиент меня и не интересуете!
Да и к вашему сведению, вы не можете не знать, что на каждой бирке ставится штамп ОТК, а наличие штампа подразумевает и наличие протоколов...
Доказывать вам что либо не собираюсь... А кабель есть, производится и продается)
-Вы же дальше можете всем объяснять, что этого быть не может...
«а вы обоснуйте свое утверждение! вы конечно же больше меня знаете!
вы кстати теоретик или практик... или просто тролль?»
я сторонник научного метода.
только факты могут подтвердить Ваши слова. Протокол, если он не фальсифицирован, может прояснить ситуацию. Подтвердить, как написано выше, могут результаты независимой лаборатории.
Практика без теории слепа, теория без практики мертва