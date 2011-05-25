Кабели ВВГнг-LSLTx и ВВГнг-HFLTx

Когда долго-долго смотришь на горизонт, взгляд фокусируется на одной точке. Такая точка называется точкой зрения.

Хоть веточка уже немного и устарела, но может кому пригодится. ВВГнг-LSLTxпроизводит официально ЭКЗ Кольчугино. Производили и раньше его (в разговоре по телефону полгода как минимум), но видимо под свой страх и риск, авансом так сказать, в надежде что вот-вот получат сертификат, а он затягивался видимо. Но вот в феврале 2012 г. они его получили. И теперь могут делать и делают вполне официально. Хотя как много раз уже обсуждалось на ветках форума сей кабель довольно сомнительного свойства. Ну как говориццо слова это одно, а сертификат у них есть. У меня так сказать он лежит на столе. Собсно говоря его вроде давно уже как можно распечатать с ихнего сайта. Да и сам неоднократно уже запросы на Кольчугу делал. Счета с этой маркой есть. Кроме того СПКБ-Техно на подходе, много раз спрашивал их. Но чето все никак не могут добить. Может уже добили. А вот ВВГнг-HFLTx пока не встречал. Мне кажется, что требования заложенные по группе HF хотя бы в ГОСТе 53315-2009 ПВХ пластикат не пройдет. Видимо LTx прошел как-то, а вот HF видать не проходит. Ну тут надо "кабельных химиков" спрашивать. Кто в этим делом ближе знаком и знает больше. Мне кажется тут в конце концов будет марка типа ППГнг-HFLTx. Или что-то в этом роде, а может уже кто делает.