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помогите найти поставщиков XLPE для СИПн

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    Ира 14 июня 2011 в 14:24


    Запускаем СИП не распространяющий горение.
    Введение антипирена в полиэтилен не дало желаемого результата. Подскажите поставщиков сшиваемого полиэтилена с уже введенным антипиреном .
     
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    Fridgerio 14 июня 2011 в 14:34
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2397 дней, отмечен 247 раз
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    Borealis
     
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    Ира 14 июня 2011 в 15:28


    Borealis

    У В*****s проблемы с поставками. А других поставщиков знаете?

    Отредактировано модератором.
     
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    Дмитрий 14 июня 2011 в 15:52


    какой объём Вас интересует сшиваемого полиэтилена?
     
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    ира 14 июня 2011 в 17:23


    какой объём Вас интересует сшиваемого полиэтилена?
    Для начала опытную партию 500кг. Полиэтилен не должен распространять горение.
     
  • ответить     
    Дмитрий 14 июня 2011 в 17:51


    оставьте свой контакт
     
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    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Танюшка 14 июня 2011 в 18:35
    Рекомендации: 8, энергетика: 39, стаж 2286 дней, отмечен 62 раза
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    А что значит "не дало желаемого результата"? Кабель не выдерживает испытание на нераспространение горения или плохо перерабатывается материал?
    Сколько процентов антипирена закладывали?
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степениМедаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Pod 14 июня 2011 в 21:35
    Энергетика: 20, стаж 3856 дней, отмечен 31 раз
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    от Таня, тыж вродь с головой в торговле, а корни технолога покоя не дают.

    Согласен с Задорновым - Все в этой жизни из-за "бабок"
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    то 15 июня 2011 в 09:58


    обратитесь в PolyOne.У них есть необходимые Вам добавки.Только необходимо под Ваши изделия подобрать нужный процент.
     
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    Sergyano 15 июня 2011 в 10:09
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2616 дней, отмечен 237 раз
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    А с Российскими производителями не пытались пообщаться?
    г. Карачев, Брянская обл., ЗАО «МЕТАКЛЭЙ». По крайней мере у них такое присутствует: ТУ2243-001-63341682-2010 "КОМПОЗИЦИИ ПОЛИОЛЕФИНОВЫЕ СИЛАНОЛЬНОСШИВАЕМЫЕ
    для изоляции и оболочки кабелей"

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
  • ответить     
    ира 15 июня 2011 в 11:14


    А с Российскими производителями не пытались пообщаться?
    г. Карачев, Брянская обл., ЗАО «МЕТАКЛЭЙ». По крайней мере у них такое присутствует: ТУ2243-001-63341682-2010 "КОМПОЗИЦИИ ПОЛИОЛЕФИНОВЫЕ СИЛАНОЛЬНОСШИВАЕМЫЕ
    для изоляции и оболочки кабелей"

    У Метаклэй обычный сшиваемый полиэтилен, мне нужен сш.полиэтилен, который обеспечит нераспространение горения без введения добавок.
    Мы работали с добавками PolyOne, увеличение % добавки приводит к неровной поверхности изоляции.
     
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    то 15 июня 2011 в 11:27


    Попробуйте подсушить добавки
     
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    Zadira 15 июня 2011 в 11:50
    Рекомендации: 30, энергетика: 13, стаж 2775 дней, отмечен 476 раз
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    «сш.полиэтилен, который обеспечит нераспространение горения без введения добавок.»

    И что-никого не напрягает это?
    Есть полиэтилен, который не будет распространять горения? замешательство Ну если о самозутухании идет речь, куда ни шло, а о не распространяющем горения полиэтилена, не полиолифиновой композиции, а именно полиэтилен? Может я отстала до такой степени огорчение , Так на минуточку-теплота сгорания полиэтилена равна теплоте сгорания дизельного топлива. Вам при смешивании надо дибться значения кислородного индекса не хуже 28. Вот и считайте, сколько антипирена вам в ПЭ надо положить.

    и нет среди нас первых и последних
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    Оля 17 июня 2011 в 16:22


    Вам вероятно подойдет базовая смесь Visico LE4423/LE4460/ LE4432(37). Мы можем прдоставить вам пробную партия. По все вопросам звоните +7 495 798 59 50.
     
  • ответить     
    NadiamirMon Сегодня, в 09:47


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