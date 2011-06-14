помогите найти поставщиков XLPE для СИПн

«сш.полиэтилен, который обеспечит нераспространение горения без введения добавок.»

и нет среди нас первых и последних

ответить Оля 17 июня 2011 в 16:22 Оля 17 июня 2011 в 16:22



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ответить NadiamirMon Сегодня, в 09:47 NadiamirMon Сегодня, в 09:47



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И что-никого не напрягает это?Есть полиэтилен, который не будет распространять горения?Ну если о самозутухании идет речь, куда ни шло, а о не распространяющем горения полиэтилена, не полиолифиновой композиции, а именно полиэтилен? Может я отстала до такой степени, Так на минуточку-теплота сгорания полиэтилена равна теплоте сгорания дизельного топлива. Вам при смешивании надо дибться значения кислородного индекса не хуже 28. Вот и считайте, сколько антипирена вам в ПЭ надо положить.