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кабель АПВ2ЭПГУ-ТС-1 кому-нибудь знаком?

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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Fly 7 июля 2011 в 15:53
    Рекомендации: 4, энергетика: 30, стаж 2562 дня, отмечен 64 раза
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    замешательство

    Ольга
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    «Звезда Народного Признания» 3-ей степени
    shark 7 июля 2011 в 16:52
    Энергетика: 19, стаж 2138 дней
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    Применение - кабель силовой АПвПуг на 10, 20, 35кВ: АПвПуг для прокладки в грунтах повышенной влажности, в сырых и частично затапливаемых помещениях, в кабельных коллекторах если кабель защищен от механических повреждений, для прокладки по трассам сложной конфигурации (для марок АПвПуг). Класс пожарной опасности по клас сификации НП Б 248-97 02.7.1.3. По требованию заказчика три одно жильных кабеля могут быть скручены с шагом скрутки не более 18 Dc, где Dc- диаметр по скрутке, равный 2,15Dн, где Dн – расчетный наружный диаметр одножильного кабеля. Расчетная масса кабеля, скрученного из трех одножильных кабелей, равна 3,01М, где М – масса одножильного кабеля по таблице. Технические характеристики - кабель силовой АПвПуг на 10, 20, 35кВ: Вид климатического исполнения У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69, включая прокладку в земле и воде. Диапазон температур при эксплуатации от - 500 С до 500 С, Относительная влажность воздуха при температуре до 350С до 98% Прокладка и монтаж кабелей АПвПуг без предварительного подогрева производится при температуре не ниже минус150С (для кабелей АПвПуг с ПВХ оболочкой) минус 200С (для кабелей АПвПуг с полиэтиленовой изоляцией) Номинальная частота 50 Гц Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля АПвПуг 900С Предельно допустимая температура жилы кабеля АПвПуг при коротком замыкании 2500С Предельно допустимая температура медного экрана кабеля АПвПуг при коротком замыкании 3500С Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля 4000С Допустимый нагрев жилы кабеля АПвПуг в режиме перегрузки – не более 1300С Продолжительность работы кабеля АПвПуг в режиме перегрузки не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы Минимальный радиус изгиба при прокладке 15 наружных диаметров (7,5 наружных диаметров с использованием специальных шаблонов) Срок службы кабеля АПвПуг не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации АПвПуг 5 лет Строительная длина кабелей АПвПуг оговаривается при заказе.
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Fly 7 июля 2011 в 17:03
    Рекомендации: 4, энергетика: 30, стаж 2562 дня, отмечен 64 раза
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    спасибо, конечно, Виталий, но это как бы не одно и тоже. Доходила от клиента информация, что данный кабель предназначен для запитки электротранспорта

    Ольга
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    Zhitel 7 июля 2011 в 17:07
    Рекомендации: 20, энергетика: 216, стаж 2516 дней, отмечен 205 раз
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    Ольга это СПЭ по украинским ТУ У 31.3-00214534-017-2003. Предполагаю, что буквы местами перепутали, правильно АПвЭГПу.

    СПЭ_южкабель.JPG

    "Ваши некоторые фразы конкретно указывают на то, что Вы «ВОИНСТВУЮЩИЙ ДИЛЕТАНТ» (с) кабельщик Бездомный
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    Zhitel 7 июля 2011 в 17:09
    Рекомендации: 20, энергетика: 216, стаж 2516 дней, отмечен 205 раз
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    http://www.yuzhcable.com.ua/catalog/2_1_2.html

    "Ваши некоторые фразы конкретно указывают на то, что Вы «ВОИНСТВУЮЩИЙ ДИЛЕТАНТ» (с) кабельщик Бездомный
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Fly 7 июля 2011 в 17:11
    Рекомендации: 4, энергетика: 30, стаж 2562 дня, отмечен 64 раза
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    была у меня и такая мысль, но в проектной документации, которую я видела своими глазьями, фигурирует именно такая маркировка, к тому же кабель рассчитан на напряжение 1 киловольт

    Ольга
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    Zhitel 7 июля 2011 в 17:14
    Рекомендации: 20, энергетика: 216, стаж 2516 дней, отмечен 205 раз
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    «была у меня и такая мысль, но в проектной документации, которую я видела своими глазьями, фигурирует именно такая маркировка, к тому же кабель рассчитан на напряжение 1 киловольт»


    Проектировщик не тот нынче пошел... Иной раз марки сами придумывают, поэтому не удивлюсь если и тут пофантазировали... )

    "Ваши некоторые фразы конкретно указывают на то, что Вы «ВОИНСТВУЮЩИЙ ДИЛЕТАНТ» (с) кабельщик Бездомный
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Fly 7 июля 2011 в 17:21
    Рекомендации: 4, энергетика: 30, стаж 2562 дня, отмечен 64 раза
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    у меня тоже такое ощущение... наверное свежий патентик, только непонятно чей, либо настолько свежий, что продажники на заводах еще не знают, что он уже есть

    Ольга
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    Zhitel 7 июля 2011 в 22:12
    Рекомендации: 20, энергетика: 216, стаж 2516 дней, отмечен 205 раз
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    Вот какого "зверя" нашел со сходным по структуре названием
    http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=242
    Но тоже 6-35кВ.
    Может и правда какая-нить "секретная" разработка... Если докопаетесь до истины, отпишитесь пжста - интересно весьма.

    "Ваши некоторые фразы конкретно указывают на то, что Вы «ВОИНСТВУЮЩИЙ ДИЛЕТАНТ» (с) кабельщик Бездомный
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    vadimTFK 8 июля 2011 в 09:27
    Рекомендации: 11, энергетика: 59, стаж 2806 дней, отмечен 356 раз
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    Это кабель для сети постоянного тока

    «9.4.7 Лот № 7
    9.4.7.1 Продольную прокладку кабелей постоянного тока в газонах, тротуарах и внутриквартальной территории с сохранением трамвайного и троллейбусного движения.
    9.4.7.2 Прокладку кабелей с пересечением трамвайных путей, проезжей части троллейбуса и замену пунктов отсасывания в ночное время.
    9.4.7.3 Восстановление дорожного покрытия проезжей части, конструкции трамвайных путей и благоустройство обособленного полотна трамвайных путей к началу движения трамваев и троллейбусов.
    9.4.7.4 Восстановление нарушенного покрытия тротуаров и газонов по окончании работ
    9.4.7.5 Прокладку кабелей вне зоны остановочных площадок трамвая и троллейбуса, либо в ночное время с восстановлением асфальтового покрытия остановочных площадок к началу движения.
    9.4.7.6 Провод контактный марки МФ-85
    9.4.7.7 Канат стальной оцинкованный d = 7,8-8 мм
    9.4.7.8 Кабель постоянного тока марки АПв2ЭПгу-ТС-1х800-1
    9.4.7.9 Муфты кабельные марки СТпО-800 СПб соединительные термоусаживаемые
    9.4.7.10 Муфты кабельные марки КВТпО-800 СПб концевые термоусаживаемые
    9.4.7.11 Муфты кабельные марки ПКТп-185 СПб концевые термоусаживаемые
    9.4.7.12 Провод ППСРВМ по ТУ 16-705.465-87
    9.4.7.13 Питающий шкаф производства ООО «Транском СПб»
    »


    Я не волшебник. Я еще только учусь
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Fly 8 июля 2011 в 09:57
    Рекомендации: 4, энергетика: 30, стаж 2562 дня, отмечен 64 раза
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    сей документ мне знаком, была бы признательна, если бы подсказали производителя вышеозначенного чуда

    Ольга
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
    леньтяйщик 8 июля 2011 в 10:07
    Рекомендации: 10, энергетика: 51, стаж 2947 дней, отмечен 257 раз
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    АПв2ЭПгу-ТС-1х800-1
    Алюминевая ТПЖ
    Пвв СПЭ изоляции
    2 ???
    П полиэтеленовая оболочка
    г продольная герметизация экрана
    у усиленная оболочка (толстая)
    ТС видимо трос стальной (изолированый или нет непонятно)
    1х800 1 ТПЖ 800 квадрат
    1 1киловольт

    поправте где неправ

    добавлено 08.07.2011 в 10:09

    кстати сечения экрана в марке нехватает

    Non est ornamentum virile concinnitas
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    vadimTFK 8 июля 2011 в 10:29
    Рекомендации: 11, энергетика: 59, стаж 2806 дней, отмечен 356 раз
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    ТС, скорее всего - троллейбусные сети.
    Почему-то кажется, что кто то прописал в тендерной документации кабель, который изготавливается по ТЗ "фаворитом" торгов..."нефавориты" - ломают голову, пытаются предложить аналог (АВБбШв2, АСБл 1х800) - их впоследствии "отшивают" по технике...
    Коррупция-с...
    ЗЫ могу ошибаться

    Я не волшебник. Я еще только учусь
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Fly 8 июля 2011 в 10:44
    Рекомендации: 4, энергетика: 30, стаж 2562 дня, отмечен 64 раза
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    отправила запрос во ВНИИКП, посмотрим...

    Ольга
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
    леньтяйщик 11 июля 2011 в 08:50
    Рекомендации: 10, энергетика: 51, стаж 2947 дней, отмечен 257 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «ТС, скорее всего - троллейбусные сети.
    Почему-то кажется, что кто то прописал в тендерной документации кабель, который изготавливается по ТЗ "фаворитом" торгов..."нефавориты" - ломают голову, пытаются предложить аналог (АВБбШв2, АСБл 1х800) - их впоследствии "отшивают" по технике...
    Коррупция-с......»

    а что такое ?

    Non est ornamentum virile concinnitas
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    Zhitel 10 августа 2011 в 15:53
    Рекомендации: 20, энергетика: 216, стаж 2516 дней, отмечен 205 раз
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    Ольга чем закончилось-то? Версия vadimTFK о заточенности тендера под "фаворита" подтвердилась?

    "Ваши некоторые фразы конкретно указывают на то, что Вы «ВОИНСТВУЮЩИЙ ДИЛЕТАНТ» (с) кабельщик Бездомный
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Fly 10 августа 2011 в 17:28
    Рекомендации: 4, энергетика: 30, стаж 2562 дня, отмечен 64 раза
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    «Ольга чем закончилось-то? Версия vadimTFK о заточенности тендера под "фаворита" подтвердилась?»


    от ВНИИКП ответа так и не дождались. в итоге клиент отоварился в Беларуси чем-то подобным

    Ольга
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    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Индустрия Сегодня, в 15:53
    Рекомендации: 1, энергетика: 40, стаж 2000 дней, отмечен 3 раза
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    АПв2ЭПгу-ТС-1х800-1 Решили вопрос по маркировке?
    ТС что это... по проекту кабель идет для трамвайных сетей

    К черту все берись и делай

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