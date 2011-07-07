кабель АПВ2ЭПГУ-ТС-1 кому-нибудь знаком?

Энергетика: 19 , стаж 2138 дней

Применение - кабель силовой АПвПуг на 10, 20, 35кВ: АПвПуг для прокладки в грунтах повышенной влажности, в сырых и частично затапливаемых помещениях, в кабельных коллекторах если кабель защищен от механических повреждений, для прокладки по трассам сложной конфигурации (для марок АПвПуг). Класс пожарной опасности по клас сификации НП Б 248-97 02.7.1.3. По требованию заказчика три одно жильных кабеля могут быть скручены с шагом скрутки не более 18 Dc, где Dc- диаметр по скрутке, равный 2,15Dн, где Dн – расчетный наружный диаметр одножильного кабеля. Расчетная масса кабеля, скрученного из трех одножильных кабелей, равна 3,01М, где М – масса одножильного кабеля по таблице. Технические характеристики - кабель силовой АПвПуг на 10, 20, 35кВ: Вид климатического исполнения У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69, включая прокладку в земле и воде. Диапазон температур при эксплуатации от - 500 С до 500 С, Относительная влажность воздуха при температуре до 350С до 98% Прокладка и монтаж кабелей АПвПуг без предварительного подогрева производится при температуре не ниже минус150С (для кабелей АПвПуг с ПВХ оболочкой) минус 200С (для кабелей АПвПуг с полиэтиленовой изоляцией) Номинальная частота 50 Гц Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля АПвПуг 900С Предельно допустимая температура жилы кабеля АПвПуг при коротком замыкании 2500С Предельно допустимая температура медного экрана кабеля АПвПуг при коротком замыкании 3500С Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля 4000С Допустимый нагрев жилы кабеля АПвПуг в режиме перегрузки – не более 1300С Продолжительность работы кабеля АПвПуг в режиме перегрузки не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы Минимальный радиус изгиба при прокладке 15 наружных диаметров (7,5 наружных диаметров с использованием специальных шаблонов) Срок службы кабеля АПвПуг не менее 30 лет Гарантийный срок эксплуатации АПвПуг 5 лет Строительная длина кабелей АПвПуг оговаривается при заказе.