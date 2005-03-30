На основе сплава НТ-50 в медной матрице

Да уж информации по таким кабеляьм очень мало.Вот что нашла.СИЛЬНОТОЧНЫЕ СВЕРХПРОВОДНИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИК середине 70-х годов прошлого века у нас в стране в рамках Министерства среднего машиностроения было создано промышленное производство технических сверхпроводящих материалов, а на предприятиях Министерства химического машиностроения - криогенного оборудования гелиевого уровня температур. В отраслевых и академических институтах активно разрабатывались устройства, использующие явление сверхпроводимости, - от лабораторных магнитов для камерных научных исследований в физике, химии, биологии до крупных, индустриального масштаба установок по магнитному удержанию горячей термоядерной плазмы или импульсные источники энергии большой мощности на базе индуктивных накопителей. Лидерами этих работ в мире были две страны - СССР и США.Основу технических сверхпроводящих материалов составляли два вещества. Одно из них - деформируемый сплав Nb-Ti с параметрами: критическая температура 9.6 К при нулевых магнитном поле и токе, критическое магнитное поле 12 Тл при 4.2 К (температура кипения жидкого гелия при нормальном давлении), нулевом токе и критической плотности тока, равной 3 х 109 А • м-2 при 4.2 К и в магнитном поле 5 Тл. Стоимость такого материала не превышала нескольких долларов за 1 кА • м.Вторым сверхпроводником, освоенным промышленностью позже, было интерметаллическое соединение Nb3Sn, которое несколько расширило диапазон рабочих температур и магнитных полей для сверхпроводниковых устройств. Материал на основе Nb3Sn имел критическую температуру 18.3 К при нулевых магнитном поле и токе, критическое магнитное поле около 22 Тл при 4.2 К и нулевом токе, критическую плотность тока более высокую, чем в материалах на основе сплава Nb-Ti, в частности, при 4.2 К в поле 10 Тл плотность тока в нем превышала 109 А • м-2. Его стоимость была примерно 10 долл. за 1 кА • м.Сами технические сверхпроводящие провода представляли собой сложные композитные конструкции из разнородных материалов с ультратонкими (до долей микрона) нитями собственно сверхпроводника [3]. Наукоемкая технология их изготовления (рис. 1) была освоена наряду с СССР и США Японией, Германией и другими индустриально развитыми странами.Рис. 1. Схема изготовления композиционных сверхпроводниковЗначения рабочих магнитных полей и плотностей тока, которые удавалось достичь в сверхпроводниковых устройствах, использующих материалы Nb-Ti и Nb3Sn при температурах вблизи 4.2 К, практически перекрывали прогнозируемые потребности всего электротехнического и электроэнергетического оборудования . К тому же значительно уменьшались его омические потери и массогабаритные показатели. Естественно, ожидали, что применение сверхпроводниковых технологий гелиевого уровня температур позволит не только расширить спектр исследовательских установок и устройств специальной техники, но прежде всего окажет преобразующее воздействие на электроэнергетику, транспорт и другие электропотребляющие отрасли хозяйства.