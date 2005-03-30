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На основе сплава НТ-50 в медной матрице

  • ответить     
    Эдуард 24 марта 2005 в 13:29


    Необходима любая информация по проводу многожильному сверхпроводящему композиционному круглому на основе ниобий-титанового сплава НТ-50 в медной матрице
     
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    admin 30 марта 2005 в 09:04
    Стаж 4794 дня

    Это закрытая информация. В промышленности такие материалы не применяются. Документации типа ТУ - нет.
    Попробуйте обратиться в 12 отдел ВНИИКП. Они занимаются подобными вопросами.
    Зам. генерального директора по научной работе, руководитель отдела - Сытников Виктор Евгеньевич.
    Тел. - (095) 362-96-05, 234-83-54

    Fama pluris quam opes
  • ответить     
    Владимир 14 апреля 2005 в 16:11


    Добрый день Эдуард,
    Вас интересует вопрос поставки или тех.документация???
    С уважением Владимир
    Mail-to: staifa@alba.dp.ua; ipes@yandex.ru
     
  • ответить     
    Виталий Анатольевич 19 мая 2005 в 09:09


    Предлагаем провода обмоточные
    сверхпроводящие композиционные
    на основе
    ниобий-титанового сплава(очень много)
    Подробности по запросу
    Виталий Анатольевич
    Украина Кривой Рог
    тел.+380972124014
     
  • ответить     
    ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ 14 августа 2005 в 23:34


    Где применяется ПРОВОД ниобий-титанового сплава НТ-50=?
     
  • ответить     
    Виталий Анатольевич 15 августа 2005 в 07:03


    Зайдите на Яндекс и задайте вопрос в разный
    вариантах
    с 10 пояснений будет

    Предлагаю провода многожильные обмоточные
    сверхпроводящие композиционные круглые
    на основе ниобий титанового сплава НТ-50
    в медной матрице (объем - 76000 м)

    Цена за метр 75$
    Виталий Анатольевич
    Украина Кривой Рог
    тел.+380972124014
     
  • ответить     
    Сергей Петрович 1 декабря 2005 в 13:47


    продам такой же кабель по 60$
    контактный телефон +380966263190
     
  • ответить     
    Karen 15 марта 2007 в 17:49


    Предлагаю провода многожильные
    сверхпроводящие композиционные
    на основе ниобий титанового сплава НТ-50
    в медной матрице (объем - 26000 м)

    1.СКНТ-0.85мм число жил 2970 -20000м
    2.СКНТ-1мм число жил 210 -5000м
    3.СКНТ-3.5x2 мм число жил 300 -1000м

    Цена за метр 55$
    Карен
     
  • ответить     
    Владимир 7 апреля 2011 в 03:40


    Куда девать провод нт-50 334000 км. ? (производился в Казахстане, СССР)
    P.S. на лом сами можем сдать
     
  • ответить     
    Владимир 7 апреля 2011 в 03:53


    Провод многожильный сверхпроводящий композиционный
    на основе ниобий титанового сплава НТ-50
    СКНТ-0.86мм число жил 9027
    объем 334000км. на катушках (1катушка-9км)

    Цена за метр 10рублей
    P.S. Куплю аналогичный по 50коп.метр
    Владимир
     
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    Zadira 7 апреля 2011 в 11:45
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2900 дней, отмечен 478 раз
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    А кто либо фото выложит? Очень интересно бы детальную информацию о сверхпроводящих проводах на сайте. А то пиар какой-то мутный.

    и нет среди нас первых и последних
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    Танюшка 7 апреля 2011 в 18:35
    Рекомендации: 8, энергетика: 39, стаж 2411 дней, отмечен 62 раза
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    Да уж информации по таким кабеляьм очень мало.
    Вот что нашла.
    СИЛЬНОТОЧНЫЕ СВЕРХПРОВОДНИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

    К середине 70-х годов прошлого века у нас в стране в рамках Министерства среднего машиностроения было создано промышленное производство технических сверхпроводящих материалов, а на предприятиях Министерства химического машиностроения - криогенного оборудования гелиевого уровня температур. В отраслевых и академических институтах активно разрабатывались устройства, использующие явление сверхпроводимости, - от лабораторных магнитов для камерных научных исследований в физике, химии, биологии до крупных, индустриального масштаба установок по магнитному удержанию горячей термоядерной плазмы или импульсные источники энергии большой мощности на базе индуктивных накопителей. Лидерами этих работ в мире были две страны - СССР и США.

    Основу технических сверхпроводящих материалов составляли два вещества. Одно из них - деформируемый сплав Nb-Ti с параметрами: критическая температура 9.6 К при нулевых магнитном поле и токе, критическое магнитное поле 12 Тл при 4.2 К (температура кипения жидкого гелия при нормальном давлении), нулевом токе и критической плотности тока, равной 3 х 109 А • м-2 при 4.2 К и в магнитном поле 5 Тл. Стоимость такого материала не превышала нескольких долларов за 1 кА • м.

    Вторым сверхпроводником, освоенным промышленностью позже, было интерметаллическое соединение Nb3Sn, которое несколько расширило диапазон рабочих температур и магнитных полей для сверхпроводниковых устройств. Материал на основе Nb3Sn имел критическую температуру 18.3 К при нулевых магнитном поле и токе, критическое магнитное поле около 22 Тл при 4.2 К и нулевом токе, критическую плотность тока более высокую, чем в материалах на основе сплава Nb-Ti, в частности, при 4.2 К в поле 10 Тл плотность тока в нем превышала 109 А • м-2. Его стоимость была примерно 10 долл. за 1 кА • м.

    Сами технические сверхпроводящие провода представляли собой сложные композитные конструкции из разнородных материалов с ультратонкими (до долей микрона) нитями собственно сверхпроводника [3]. Наукоемкая технология их изготовления (рис. 1) была освоена наряду с СССР и США Японией, Германией и другими индустриально развитыми странами.



    Рис. 1. Схема изготовления композиционных сверхпроводников

    Значения рабочих магнитных полей и плотностей тока, которые удавалось достичь в сверхпроводниковых устройствах, использующих материалы Nb-Ti и Nb3Sn при температурах вблизи 4.2 К, практически перекрывали прогнозируемые потребности всего электротехнического и электроэнергетического оборудования . К тому же значительно уменьшались его омические потери и массогабаритные показатели. Естественно, ожидали, что применение сверхпроводниковых технологий гелиевого уровня температур позволит не только расширить спектр исследовательских установок и устройств специальной техники, но прежде всего окажет преобразующее воздействие на электроэнергетику, транспорт и другие электропотребляющие отрасли хозяйства.


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    Zadira 8 апреля 2011 в 14:52
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2900 дней, отмечен 478 раз
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    Спасибо, Танюша!
    В ОКБ КП делали радиочастотные кабели на базе ниобий-три-оловаа, испытания проводились при температуре жидкого кислорода, потом свернули это направление. Надо посмотреть отчеты.
    Неужели будет возрождение.

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    Танюшка 8 апреля 2011 в 18:29
    Рекомендации: 8, энергетика: 39, стаж 2411 дней, отмечен 62 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Спасибо, Танюша!
    В ОКБ КП делали радиочастотные кабели на базе ниобий-три-оловаа, испытания проводились при температуре жидкого кислорода, потом свернули это направление. Надо посмотреть отчеты.
    Неужели будет возрождение.»


    А в радиочастотные кабели для чего делались свехпроводящими?
    обмоточные понятно - нужно большое магнитное поле, энергетические - для передачи больших токов.
     
  • ответить     
    Юрий 27 августа 2013 в 22:49


    Провод многожильный сверхпроводящий композиционный
    на основе ниобий титанового сплава НТ-50
    СКНТ-0.86мм число жил 9027
    объем 334000км. на катушках (1катушка-9км)

    Цена за метр 10рублей
    P.S. Куплю аналогичный по 50коп.метр
    Владимир
     
  • ответить     
    Юрий 27 августа 2013 в 22:51


    Прошу выслать фото катушек и если есть копии паспортов.
     
  • ответить     
    олег юрьевич Вчера, в 07:13


    ниобий-титан НТ47, диаметр 180 мм, 4 слитка, общий вес 115 кг
     

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