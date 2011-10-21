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Чем заменить ПуГПнг-HF???

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    snabdil 21 октября 2011 в 17:35
    Стаж 1981 день
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    Чем заменить ПуГПнг-HF??? согласно ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия.Пожарная безопасность". Делаем свет,звук,механику и пр. в театрах,филармониях, ДК и т.д.
    Проектировщики закладывают етот провод, а мне(я снабженец) с ним один гемор-долго делают, в наличии нет, сейчас ещё цену подняли. Помогите плиз...хочу ТАКОЙ-ЖЕ(НГ-HF, ГИБКИЙ 3-5 класс, в наличии, и с бумагами(сертификаты и пр.). Всем заранее спасибо.
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степениМедаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Pod 24 октября 2011 в 11:08
    Энергетика: 20, стаж 3924 дня, отмечен 31 раз
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    что вы врете!? делаем мы быстро! аналоги на сегодня наверно только импортные, ПУПнг-HF еще есть, но врядли у кого он прошел постановку на производство.

    Согласен с Задорновым - Все в этой жизни из-за "бабок"
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    Zadira 24 октября 2011 в 11:26
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2843 дня, отмечен 478 раз
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    У вас разве такая марка есть?

    добавлено 24.10.2011 в 11:28

    http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=228
    Нашла, но через ваш поисковик почему-то не находится. Почему?

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 24 октября 2011 в 11:30
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2843 дня, отмечен 478 раз
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    http://www.mitsar.ru/catalog/katalog/kab...
    Пожалуй правду Под говорит-импортные.

    и нет среди нас первых и последних
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    snabdil 24 октября 2011 в 12:17
    Стаж 1981 день
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    Для меня быстро, это вчера.Такие условия работы. Вот кончился у бригады провод сегодня, и где его взять даже завтра? На складе держать запас шеф денег не даёт.

    По импортному проводу нужна консультация: импортные аналоги имеют сертификаты согласно зарубежным стандартам (я так понимаю), а у нас ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия.Пожарная безопасность". Там есть класификация и МАРКИРОВКА которой импортный провод не соответствует (я так думаю).

    Вопрос: я могу применять импортный провод(какой) или нет?

    Свои проектировщики молчат как партизаны, а купив импортный(другой) провод я возьму ответственность на себя. И будет снабженец виноват...

    Жду ответов.
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степениМедаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Pod 24 октября 2011 в 12:24
    Энергетика: 20, стаж 3924 дня, отмечен 31 раз
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    «[ссылка]
    Пожалуй правду Под говорит-импортные.»

    провод установочный и провод монтажный несколько разные вещи

    Согласен с Задорновым - Все в этой жизни из-за "бабок"
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    Медаль «За Активность» 3-ей степениМедаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Pod 24 октября 2011 в 12:30
    Энергетика: 20, стаж 3924 дня, отмечен 31 раз
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    «Для меня быстро, это вчера.Такие условия работы. Вот кончился у бригады провод сегодня, и где его взять даже завтра? На складе держать запас шеф денег не даёт.

    По импортному проводу нужна консультация: импортные аналоги имеют сертификаты согласно зарубежным стандартам (я так понимаю), а у нас ГОС...»

    откровенно вылетели из головы импортные аналоги, единственное могу сказать - дабы не подводить под удар свою пятую точку, найдите аналог и пусть вам ваши проектировщики на счете визу поставят...

    Согласен с Задорновым - Все в этой жизни из-за "бабок"
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 24 октября 2011 в 13:24
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2843 дня, отмечен 478 раз
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    «Там есть класификация и МАРКИРОВКА которой импортный провод не соответствует (я так думаю). »

    Импортный будет соответсвовать, установочные - http://www.secoin.ru/helukab/bezgal.html, думаю что и сертификаты есть.

    и нет среди нас первых и последних
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    Александр Сегодня, в 18:53


    У нас берите... Всегда держим под монтажи километров 8-10
     

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