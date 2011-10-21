Чем заменить ПуГПнг-HF???

Энергетика: 20 , стаж 3924 дня, отмечен 31 раз

«Для меня быстро, это вчера.Такие условия работы. Вот кончился у бригады провод сегодня, и где его взять даже завтра? На складе держать запас шеф денег не даёт.



По импортному проводу нужна консультация: импортные аналоги имеют сертификаты согласно зарубежным стандартам (я так понимаю), а у нас ГОС...»

Согласен с Задорновым - Все в этой жизни из-за "бабок"

ответить Zadira 24 октября 2011 в 13:24 20 , стаж 2843 дня, отмечен 478 раз Рекомендации: 30, энергетика:, стаж 2843 дня, отмеченраз Одобрить сообщение «Там есть класификация и МАРКИРОВКА которой импортный провод не соответствует (я так думаю). »

Импортный будет соответсвовать, установочные -



и нет среди нас первых и последних ответить Александр Сегодня, в 18:53 Александр Сегодня, в 18:53



У нас берите... Всегда держим под монтажи километров 8-10 Новое сообщение Ваше имя: Ваш e-mail:

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откровенно вылетели из головы импортные аналоги, единственное могу сказать - дабы не подводить под удар свою пятую точку, найдите аналог и пусть вам ваши проектировщики на счете визу поставят...