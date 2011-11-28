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Полупроводящий слой.

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    Рафаель 28 ноября 2011 в 16:41


    Для чего нужен полупроводящий слой по жиле?
     
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    SFERA 28 ноября 2011 в 17:02
    Рекомендации: 2, энергетика: 24, стаж 1960 дней, отмечен 29 раз
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    Жила имеет неровную поверхность, что приводит к появлению у поверхностей отдельных проволок повышенной местной напряженности (Е) электрического поля. Увеличение Е может достигать 30 %. Чтобы уменьшить влияние проволочности и исключить частичные разряды между жилой и изоляцией, ТПЖ покрывают полупроводящим слоем (полупроводящим экраном).
    Материал для экрана должен иметь хорошую адгезию к изоляции; температурные коэффициенты расширения экрана и изоляции должны быть равны. Экран в кабелях с масляной изоляцией изготавливается из полупроводящей бумаги; с изоляцией из полиэтилена - из полупроводящего ПЭ; с резиновой - из полупроводящей резины и так далее.
    Регулирование Е с помощью полупроводящего покрытия (с помощью активных проводимостей) ограничивается допустимым сопротивлением электрической изоляции и наибольшей ее температурой.
     
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    Рафаель 28 ноября 2011 в 17:36


    Понятно вроде:). а где можно про это почитатать?



    ***что будет, если нажму "одобрить"?***
     
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    Холмс 28 ноября 2011 в 17:41
    Рекомендации: 26, энергетика: 155, стаж 2840 дней, отмечен 757 раз
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    «Понятно вродеулыбка. а где можно про это почитатать?»


    Вот здесь)))

    http://www.ruscable.ru/interactive/forum...

    «***что будет, если нажму "одобрить"?*** »


    Вам точно ничего не будет. Жмите смело.улыбка

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Fridgerio 28 ноября 2011 в 18:01
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2456 дней, отмечен 247 раз
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    Владимир,что то ссылка приводит на эту самую ветку
     
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    cherry 28 ноября 2011 в 19:00
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 3643 дня, отмечен 341 раз
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    Года два назад было обсуждение этого вопроса. Даже картинку , помнится для туда рисовал.
    Но вот, как найти.

    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
  • ответить     
    Рафаэль 28 ноября 2011 в 19:08


    Вам точно ничего не будет. Жмите смело.:-)
    спасибо. оценил)))
     
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    Рафаэль 28 ноября 2011 в 19:10


    Слой по изоляции - аналогично?
     
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    Рафаэль 28 ноября 2011 в 19:11


    Года два назад было обсуждение этого вопроса. Даже картинку , помнится для туда рисовал.
    Но вот, как найти.
    Название темы не помните?
     
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    vadimTFK 28 ноября 2011 в 19:26
    Рекомендации: 11, энергетика: 59, стаж 2889 дней, отмечен 356 раз
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    semicond.JPG

    Я не волшебник. Я еще только учусь
  • ответить     
    cherry 29 ноября 2011 в 06:38
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 3643 дня, отмечен 341 раз
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    «Года два назад было обсуждение этого вопроса. Даже картинку , помнится для туда рисовал.
    Но вот, как найти.
    Название темы не помните?»

    "Смысл слоя" Раьортя слоя на картинке
    http://www.ruscable.ru/interactive/forum...

    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
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    Рафаель 29 ноября 2011 в 19:02


    Благодарю...
     
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    Долгов Алексей 9 июля 2013 в 20:38


    Люди объясните дилетанту на пальцах.
    Пытался самостоятельно ответить на вопрос о значении inner semi-condactiv layer. Первоначально предположил, что его наличие связано с режимом нейтрали сетей 6-35кВ и ограничением токов однофазного замыкания на землю. Хорошо что ни кому не стал свои теории высказывать а решил порыться в инете.
    С назначением слоя вроде разобрался. Но возникла путаница в терминах и физике процесса.
    Большинство переводов термина semi-condactiv выдают "полупроводниковый". В литературе он обозначается как "полупроводящий".
    По тому со прочитал вижу что к физике полупроводников данный слой не имеет ни какого отношения.
    Насколько я понял данный слой обладает неким значением проводимости находящимся в промежутке между проводником и диэлектриком. То есть проводит, но не шибко хорошо (ни рыба-ни мясо). Определения термина "полупроводящий" (если такой термин есть), я не нашел.
    Так вот, хотелось бы знать, существует ли термин "полупроводящий" и что он означает.
    А в конечном итоге верны ли мои предположения (насчет частичной/ограниченной проводимости данного слоя) или вновь ошибочны.

    З.Ы. Пршу прощения если пишу ересь, но от физики в голове мало что осталось, а разбираться вновь лень)
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
    Lyhokind 10 июля 2013 в 09:41
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3766 дней, отмечен 144 раза
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    У многих возникает подобный вопрос. Удельное объемное сопротивление полупроводящего ПЭ - 100 Ом*см, за счет высокого содержания сажи. Данное сопротивление значительно ниже чем у изоляционного ПЭ. Отсюда и название. Существует еще полупроводящий ПВХ и резина.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    vadimTFK 10 июля 2013 в 10:07
    Рекомендации: 11, энергетика: 59, стаж 2889 дней, отмечен 356 раз
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    По-простому - хреновый проводник, и такой же хреновый диэлектрик...
    Ни туды - ни сюды...
    Понятие "полупроводник", которое применяется к кремнию, арсениду галлия и т.д. - здесь не катит

    Я не волшебник. Я еще только учусь
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    oleg_1956 10 июля 2013 в 10:38
    Энергетика: 19, стаж 2638 дней, отмечен 11 раз
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    Почитайте вот эту тему "Полупроводящий полиэтилен - терминологический вопрос"
    http://www.ruscable.ru/interactive/forum...

    Правда, читать там прийдется много...

    добавлено 10.07.2013 в 10:42

    и не обращайте внимания на проявление личных отношений между форумчанами - "зрите в корень"(с)
     
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    Zadira 10 июля 2013 в 22:13
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2834 дня, отмечен 478 раз
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    В диэлектрик добавляют сажу, частицы сажи выстраивают в наноцепочки и композиция приобретает свойства проводящего материала, полупроводящий слой накладывается для устранения трибоэлектрического эффекта, т.е возникающих между проводящим металлом и хорошим диэлектриком электростатических зарядов, а следовательно устраняются источники развития в межпроводниковом пространстве электрических разрядов. Этот прием позволяет увеличить электрическую прочность изоляции кабеля при эксплуатации. Смысл такого полупроводящего слоя в понимании кабельщиков доходчиво объяснил Вадим.

    и нет среди нас первых и последних
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    Антон 13 марта 2017 в 10:02


    Прочитав это, еще больше возникает путаница.
     

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