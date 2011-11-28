Полупроводящий слой.

Люди объясните дилетанту на пальцах.Пытался самостоятельно ответить на вопрос о значении inner semi-condactiv layer. Первоначально предположил, что его наличие связано с режимом нейтрали сетей 6-35кВ и ограничением токов однофазного замыкания на землю. Хорошо что ни кому не стал свои теории высказывать а решил порыться в инете.С назначением слоя вроде разобрался. Но возникла путаница в терминах и физике процесса.Большинство переводов термина semi-condactiv выдают "полупроводниковый". В литературе он обозначается как "полупроводящий".По тому со прочитал вижу что к физике полупроводников данный слой не имеет ни какого отношения.Насколько я понял данный слой обладает неким значением проводимости находящимся в промежутке между проводником и диэлектриком. То есть проводит, но не шибко хорошо (ни рыба-ни мясо). Определения термина "полупроводящий" (если такой термин есть), я не нашел.Так вот, хотелось бы знать, существует ли термин "полупроводящий" и что он означает.А в конечном итоге верны ли мои предположения (насчет частичной/ограниченной проводимости данного слоя) или вновь ошибочны.З.Ы. Пршу прощения если пишу ересь, но от физики в голове мало что осталось, а разбираться вновь лень)