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Наложение изоляции СИП


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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    kog500 14 декабря 2011 в 11:54
    Энергетика: 20, стаж 2130 дней
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    Проблема в следующем: при наложении изоляции силановой сшивки на поверхности изоляции периодически появляются шишки, бугры. Также периодически выскакивают дыры (собственно из-за этих самых шишек). Кроме этого изоляция повторяет форму скрученной жилы, т.е. не идет ровным слоем, а копирует скрученные проволоки. Кто может помочь в решении данной проблемы, прошу откликнуться.

    kog500
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    Sergyano 14 декабря 2011 в 12:01
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2887 дней, отмечен 238 раз
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    Полиэтилен Borealis? Температурные режимы по зонам и на голове? Включена ли станция охлаждения шнека? Какой тип инструмента - обжатие, полуобжатие, вакуум? На каких сечениях? Диаметры ТПЖ и диаметр матрицы? Какой шнек?

    добавлено 14.12.2011 в 12:03

    Шишки идут во всём диапазоне скоростей и сечений или только при запуске и разгоне?

    добавлено 14.12.2011 в 12:28

    Если Borealis, то чем и как дозируете базовую компоненту и катализатор?

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Fridgerio 14 декабря 2011 в 12:01
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    Честно сказать сСИПом не особо знаком...может чем и помогу:
    1. шишки и дыры..смотрите качество скрутки и качество материала изоляции, возможно там есть включения или примеси другого материала, либо просто идет не догрев массы, и как следствие недовальцевание.
    2.Раз после шишек появляются дыры, рискну предположить что изоляцию накладываете трубкой, собственно говоря по этой же причине и идет повторение скрутки.
     
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    Fridgerio 14 декабря 2011 в 12:04
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    Если разрывы возникают на ровном месте, не из-за шишек, то матрица слишком большая.
     
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    Sergyano 14 декабря 2011 в 12:08
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2887 дней, отмечен 238 раз
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    Саня, чего гадать? Я задал конкретные вопросы человеку, получив на них ответы спокойно дадим рекомендации. улыбка

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Fridgerio 14 декабря 2011 в 12:28
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    Ждемс ответов..а так да,нагадать можно уйму!
     
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    Zadira 14 декабря 2011 в 13:36
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3046 дней, отмечен 479 раз
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    «Полиэтилен Borealis? Температурные режимы по зонам и на голове? Включена ли станция охлаждения шнека? Какой тип инструмента - обжатие, полуобжатие, вакуум? На каких сечениях? Диаметры ТПЖ и диаметр матрицы? Какой шнек?добавлено 14.12.2011 в 12:03Шишки ид
    ...»

    Вот как ведет диалог профессионал!

    и нет среди нас первых и последних
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    Fridgerio 14 декабря 2011 в 14:29
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    «Вот как ведет диалог профессионал!»
    Завалить вопросами одобрение одобрение одобрение
     
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    kog500 14 декабря 2011 в 14:36
    Энергетика: 20, стаж 2130 дней
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    Используется полиэтилен Plasslink 125GN производства Малайзия катализатор и база смешаны уже изначально заводом-изготовителем. Посторонних включений в пластикате не наблюдается, кроме небольшого количества белой пыльцы (видимо того же пластиката), которая отсеивается с помощью фильтра при закачке из мешка в бункер.
    Вот фото пластиката: [img]http://imagepost.ru/images/1/41/14122011357.jpg[/img]
    Температуры по зонам: 170-190-210-220-235-240(головка)
    Фото инструмента:[img]http://imagepost.ru/images/1/41/14122011361.jpg[/img]

    Диаметр матрицы рассчитывается исходя из наружнего диаметра носика дорна и составляет 2 толщины изоляции + наружный диаметр носика дорна. Шишки выскакивают на любом сечении ТПЖ (от 16 до 120). Линейная скорость на них тоже не влияет.
    При запуске шишки не идут, появляются через какой-то промежуток времени работы экструдера (бывает по-разному - пол-часа, час), и до остановки. Охлаждение зон шнека происходит автоматически после начала перегрева потоком воздуха, причем все зоны проверялись неоднократно на несоответствие показаний прибора и фактической температуры (на место термопары устанавливается контрольный прибор).
    По поводу конструкции шнека не могу сказать определенно, т.к. честно не совсем разбираюсь в этом вопросе.
    Да, перед каждым запуском экструдера шнек достается и вычищается.

    Извините за плохое качество фото, при необходимости завтра смогу выложить в лучшем качестве.

    kog500
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    Sergyano 14 декабря 2011 в 14:52
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2887 дней, отмечен 238 раз
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    Повторение конфигурации ТПЖ - Александр Вам ответил - поменяйте инструмент - поставьте с обжатием.
    Такого материала не встречал. Скорее всего проблема в следующем - посмотрите срок годности материала - при смешивании заранее должен быть совсем уж минимальный срок. Дело в том, что скорее всего происходит предварительная сшивка материала - т.е. он из термопластичного становится термореактивным. И сшивка начинается уже в мешках и затем продолжается в процессе производства непосредственно в экструдере - отсюда и комочки - это уже сшившийся полиэтилен (термореактивный). Ну а голяки при работе с вакуумом - это как раз следствие шишечек, о чём уже сказал Александр.

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    debron 14 декабря 2011 в 15:03
    Энергетика: 20, стаж 2216 дней, отмечен 3 раза
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    "170-190-210-220-235-240"
    Он у вас поди подсшивается в шнеке-то.

    Мы на сшитой безгалогенке так боролись с шишками - первую порцию материала засыпали без катализатора, чтобы он заполнил застойные зоны.
    Тут можно попробовать сначала пустить обычный ПЭ.
    Если можете, то проверьте на гельфракцию, если нет, то ВНИИКП проверяет и в ТомскПолимере есть установки.

    "у нас дипломные работы по 20 лет в архивах хранятся, чтобы не дай бох что-нить на производство не попало" ©
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    Fridgerio 14 декабря 2011 в 15:11
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    Образовавшиеся шишки как то анализировали, разрез их делали..однородны по своему виду?
     
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    Fridgerio 14 декабря 2011 в 15:14
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    kog500 14 декабря 2011 в 15:16
    Энергетика: 20, стаж 2130 дней
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    Насчет сшивки в мешках - завод дает срок годности материала год - 11.11.03 по 12.11.03 (указано на упаковке) формат ГГ.ММ.ДД и он еще не истек. А по поводу температур - более низкие температуры не позволяют разогнать линию выше 50% от ее паспортной скорости...

    добавлено 14.12.2011 в 15:19

    Шишки неоднородны - поначалу думали недогрев, увеличили температуру, стало еще хуже, в результате остановились на указанной как на оптимальной. В лабораториях сделать аналаз не получится ввиду их отсутствия...

    kog500
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    Холмс 14 декабря 2011 в 15:18
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3052 дня, отмечен 761 раз
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    «[ссылка]
    [ссылка]»


    Блин не дает посмотреть, а фотки бы хорошо увидеть и инструмента и разреза шишек.

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    kog500 14 декабря 2011 в 15:23
    Энергетика: 20, стаж 2130 дней
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    [IMG]http://s017.radikal.ru/i407/1112/9d/154c5347ddcdt.jpg[/IMG] (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i407/1112/9d/154c5347ddcd.jpg.html)

    [IMG]http://s017.radikal.ru/i415/1112/5a/3c72046b6dabt.jpg[/IMG] (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i415/1112/5a/3c72046b6dab.jpg.html)

    Фото шишек сделаю завтра фотиком, на сотке ничего не видно

    kog500
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    debron 14 декабря 2011 в 15:30
    Энергетика: 20, стаж 2216 дней, отмечен 3 раза
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    При низких температурах шишки исчезают или нет?
    Понятно, что скорость ниже будет, т.к. давление и нагрузка на двигатель вырастет.

    Можно еще попробовать подсушить материал.
    Про термостатирование шнека ничего не ответили.

    Просто на Бореалисе оно и не надо, а вот отечественные полиэтилены никак не хотят без термостатирования перерабатываться.

    "у нас дипломные работы по 20 лет в архивах хранятся, чтобы не дай бох что-нить на производство не попало" ©
  • ответить     
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    Холмс 14 декабря 2011 в 15:32
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3052 дня, отмечен 761 раз
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    154c5347ddcdt.jpg

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Fridgerio 14 декабря 2011 в 15:34
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    kog500 14 декабря 2011 в 15:35
    Энергетика: 20, стаж 2130 дней
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    Полиэтилена в чистом виде нет, т.к. сырье приходит уже смешанное

    kog500
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    Холмс 14 декабря 2011 в 15:35
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3052 дня, отмечен 761 раз
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    Во лучше


    154c5347ddcd.jpg

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    kog500 14 декабря 2011 в 15:37
    Энергетика: 20, стаж 2130 дней
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    «Во лучше


    [картинка]»

    Можно еще сам пластикат так сделать, у меня не выходит что-то..

    kog500
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    Fridgerio 14 декабря 2011 в 15:38
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    Инструмент как инструмент, поюзанный немного. Дело было не в бобине...
     
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    Sergyano 14 декабря 2011 в 15:40
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2887 дней, отмечен 238 раз
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    Да, температуры великоваты. Чтобы снизить нагрузку на движок, а заодно и давление и уменьшить время пребывания материала в экструдере можно снять пакет фильтрующих сеток (если Вы их ставите). Ну термостатирование шнека.

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Fridgerio 14 декабря 2011 в 15:40
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    «Можно еще сам пластикат так сделать, у меня не выходит что-то..»
    Вроде ПОЛИЭТИЛЕН!!! подмигивание
     
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    Холмс 14 декабря 2011 в 15:41
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3052 дня, отмечен 761 раз
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    Только маленькая, со второй ссылки спининг выходит. замешательство


    3c72046b6dabt.jpg

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Fridgerio 14 декабря 2011 в 15:43
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    «Да, температуры великоваты. Чтобы снизить нагрузку на движок, а заодно и давление и уменьшить время пребывания материала в экструдере можно снять пакет фильтрующих сеток (если Вы их ставите). Ну термостатирование шнека.»
    У нас при работе с ПВХ, термостатирование шнека только увеличивает пусковый и наличие шишек, здесь же как раз может помочь его наличие!
     
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    kog500 14 декабря 2011 в 15:43
    Энергетика: 20, стаж 2130 дней
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    «Ну термостатирование шнека.»


    Что под этим подразумевается?

    kog500
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    Fridgerio 14 декабря 2011 в 15:44
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    «У нас при работе с ПВХ, термостатирование шнека только увеличивает пусковый и наличие шишек, здесь же как раз может помочь его наличие!»
    плюс не очень понятно, почему тогда шишки образуются на всем диапозоне сечений..на больших сечениях расход ПЭ наверняка более чем достаточный, и соответственно время пребывания в цилиндре минимально.
     
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    Sergyano 14 декабря 2011 в 15:45
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2887 дней, отмечен 238 раз
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    «Что под этим подразумевается?»

    Применяете или нет - станция специальная масляная - по шнеку циркулирует масло, которое на этой станции охлаждается-подогревается до заданной температуры.

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    kog500 14 декабря 2011 в 15:47
    Энергетика: 20, стаж 2130 дней
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    Да, кстати при изготовлении кабеля пероксидной сшивки шишки иногда тоже имеют место быть... Производитель полиэтилена тот же самый

    kog500
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    Холмс 14 декабря 2011 в 15:47
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3052 дня, отмечен 761 раз
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    «Что под этим подразумевается?»


    Термостатирование – процесс прогрева и последующего поддержания точной рабочей температуры оснастки

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 14 декабря 2011 в 15:48
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    «Применяете или нет - станция специальная масляная - по шнеку циркулирует масло, которое на этой станции охлаждается-подогревается до заданной температуры.»
    и соответственно температура шнека более менее стабильна
     
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    Fridgerio 14 декабря 2011 в 15:50
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    «Да, кстати при изготовлении кабеля пероксидной сшивки шишки иногда тоже имеют место быть... Производитель полиэтилена тот же самый»
    а если попробовать другого производителя полиэтилена?
     
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    kog500 14 декабря 2011 в 15:51
    Энергетика: 20, стаж 2130 дней
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    Сам шнек непосредственно не подогревается, разогрев и поддержание температуры идет от общих нагревателей поверху циллиндра. Иначе и конструкцией вроде не предусмотрено

    kog500
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    kog500 14 декабря 2011 в 15:53
    Энергетика: 20, стаж 2130 дней
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    «а если попробовать другого производителя полиэтилена?»


    Руководство и поставщики другого мнения...

    kog500
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 14 декабря 2011 в 15:54
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    Что ж за экструдер то такой. Такие проблемы наблюдаются на всем протяжении использования данного матеериала?Или же нет?Как давно они возникли (проблемы)?
     
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    Sergyano 14 декабря 2011 в 15:55
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2887 дней, отмечен 238 раз
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    «Да, кстати при изготовлении кабеля пероксидной сшивки шишки иногда тоже имеют место быть... Производитель полиэтилена тот же самый»

    А Borealis попробовать нет желания?

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 14 декабря 2011 в 15:56
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    «Руководство и поставщики другого мнения...»
    То что поставщики я это могу понять...а вот руководтву что нравится г.. делать?или как в истории с Донбасскабелем?
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 14 декабря 2011 в 15:57
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3052 дня, отмечен 761 раз
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    «Руководство и поставщики другого мнения...»


    Так Вы притащите поставщика пускай запускает, Вам недалеко, Вы как я полагаю из Казахстана?

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Sergyano 14 декабря 2011 в 15:57
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2887 дней, отмечен 238 раз
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    «Руководство и поставщики другого мнения...»

    Поставщики - понятно дело))) Borealis - тоже поставщик)))

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Sergyano 14 декабря 2011 в 15:58
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2887 дней, отмечен 238 раз
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    «Что ж за экструдер то такой. Такие проблемы наблюдаются на всем протяжении использования данного матеериала?Или же нет?Как давно они возникли (проблемы)?»

    Экструдер скорее всего строго под ПВХ и соответственно шнек скорее всего двухзаходный дифферинциальный, что не есть хорошо для сшитика...

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Fridgerio 14 декабря 2011 в 15:59
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2668 дней, отмечен 248 раз
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    «Экструдер скорее всего строго под ПВХ и соответственно шнек скорее всего двухзаходный дифферинциальный, что не есть хорошо для сшитика...»
    Вот и у меня такое подозрение.. ухмылка
     
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    debron 14 декабря 2011 в 16:11
    Энергетика: 20, стаж 2216 дней, отмечен 3 раза
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    Если станции термостатирования нет, то можно попробовать "обнулить" температуру в зоне загрузки.

    Ну и вообще.. Почему бы не попробовать Бореалис.
    Чисто так, для успокоения души. Надо-то всего октабин.

    "у нас дипломные работы по 20 лет в архивах хранятся, чтобы не дай бох что-нить на производство не попало" ©
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    kog500 14 декабря 2011 в 16:14
    Энергетика: 20, стаж 2130 дней
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    Шнеков в наличии имеется 2 разных, в названиях и особенностях, к сожалению не очень разбираюсь, но при освоении данной линии остановились на том, на котором лучше шло...

    kog500
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
    леньтяйщик 14 декабря 2011 в 16:15
    Рекомендации: 10, энергетика: 51, стаж 3242 дня, отмечен 257 раз
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    14122011357.jpg

    Non est ornamentum virile concinnitas
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 14 декабря 2011 в 16:15
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3052 дня, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Шнеков в наличии имеется 2 разных, в названиях и особенностях, к сожалению не очень разбираюсь, но при освоении данной линии остановились на том, на котором лучше шло...»


    Сфоткайте заодно и шнеки

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
    леньтяйщик 14 декабря 2011 в 16:16
    Рекомендации: 10, энергетика: 51, стаж 3242 дня, отмечен 257 раз
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    «Используется полиэтилен Plasslink 125GN производства Малайзия катализатор и база смешаны уже изначально заводом-изготовителем. Посторонних включений в пластикате не наблюдается, кроме небольшого количества белой пыльцы (видимо того же пластиката), которая отсеивается с помощью фильтра при закачке из...»

    14122011361.jpg

    Non est ornamentum virile concinnitas
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    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
    kog500 14 декабря 2011 в 16:18
    Энергетика: 20, стаж 2130 дней
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    Borealis попробывать нет возможности... А проблемы возникают с момента первого запуска линии, но тогда на неопытность списывали

    kog500
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    Sergyano 14 декабря 2011 в 16:22
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2887 дней, отмечен 238 раз
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    «Если станции термостатирования нет, то можно попробовать "обнулить" температуру в зоне загрузки.

    Ну и вообще.. Почему бы не попробовать Бореалис.
    Чисто так, для успокоения души. Надо-то всего октабин.»

    Вот-вот!!! И получить почти на 100% воспроизводимый процесс!
    И ещё вопрос - как храните свой чудо -материал - весь сразу срабатываете (тот что открыт) или сработали часть, затем на следующий день начинаете со вскрытого мешка?

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

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