Наложение изоляции СИП

Полиэтилен Borealis? Температурные режимы по зонам и на голове? Включена ли станция охлаждения шнека? Какой тип инструмента - обжатие, полуобжатие, вакуум? На каких сечениях? Диаметры ТПЖ и диаметр матрицы? Какой шнек?

добавлено 14.12.2011 в 12:03

Шишки идут во всём диапазоне скоростей и сечений или только при запуске и разгоне?

добавлено 14.12.2011 в 12:28

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

ответить Fridgerio 14 декабря 2011 в 12:01 65 , стаж 2668 дней, отмечен 248 раз Рекомендации: 25, энергетика:, стаж 2668 дней, отмеченраз Одобрить сообщение

1. шишки и дыры..смотрите качество скрутки и качество материала изоляции, возможно там есть включения или примеси другого материала, либо просто идет не догрев массы, и как следствие недовальцевание.

2.Раз после шишек появляются дыры, рискну предположить что изоляцию накладываете трубкой, собственно говоря по этой же причине и идет повторение скрутки. Честно сказать сСИПом не особо знаком...может чем и помогу:1. шишки и дыры..смотрите качество скрутки и качество материала изоляции, возможно там есть включения или примеси другого материала, либо просто идет не догрев массы, и как следствие недовальцевание.2.Раз после шишек появляются дыры, рискну предположить что изоляцию накладываете трубкой, собственно говоря по этой же причине и идет повторение скрутки.

ответить Fridgerio 14 декабря 2011 в 12:04 65 , стаж 2668 дней, отмечен 248 раз Рекомендации: 25, энергетика:, стаж 2668 дней, отмеченраз Одобрить сообщение Если разрывы возникают на ровном месте, не из-за шишек, то матрица слишком большая.

Если Borealis, то чем и как дозируете базовую компоненту и катализатор?