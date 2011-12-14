Наложение изоляции СИП

Проблема в следующем: при наложении изоляции силановой сшивки на поверхности изоляции периодически появляются шишки, бугры. Также периодически выскакивают дыры (собственно из-за этих самых шишек). Кроме этого изоляция повторяет форму скрученной жилы, т.е. не идет ровным слоем, а копирует скрученные проволоки. Кто может помочь в решении данной проблемы, прошу откликнуться.
Полиэтилен Borealis? Температурные режимы по зонам и на голове? Включена ли станция охлаждения шнека? Какой тип инструмента - обжатие, полуобжатие, вакуум? На каких сечениях? Диаметры ТПЖ и диаметр матрицы? Какой шнек?
добавлено 14.12.2011 в 12:03
Шишки идут во всём диапазоне скоростей и сечений или только при запуске и разгоне?
добавлено 14.12.2011 в 12:28
Если Borealis, то чем и как дозируете базовую компоненту и катализатор?
Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
Честно сказать сСИПом не особо знаком...может чем и помогу:
1. шишки и дыры..смотрите качество скрутки и качество материала изоляции, возможно там есть включения или примеси другого материала, либо просто идет не догрев массы, и как следствие недовальцевание.
2.Раз после шишек появляются дыры, рискну предположить что изоляцию накладываете трубкой, собственно говоря по этой же причине и идет повторение скрутки.
«Полиэтилен Borealis? Температурные режимы по зонам и на голове? Включена ли станция охлаждения шнека? Какой тип инструмента - обжатие, полуобжатие, вакуум? На каких сечениях? Диаметры ТПЖ и диаметр матрицы? Какой шнек?добавлено 14.12.2011 в 12:03Шишки ид
...»
Используется полиэтилен Plasslink 125GN производства Малайзия катализатор и база смешаны уже изначально заводом-изготовителем. Посторонних включений в пластикате не наблюдается, кроме небольшого количества белой пыльцы (видимо того же пластиката), которая отсеивается с помощью фильтра при закачке из мешка в бункер. Вот фото пластиката: [img]http://imagepost.ru/images/1/41/14122011357.jpg[/img]
Температуры по зонам: 170-190-210-220-235-240(головка) Фото инструмента:[img]http://imagepost.ru/images/1/41/14122011361.jpg[/img]
Диаметр матрицы рассчитывается исходя из наружнего диаметра носика дорна и составляет 2 толщины изоляции + наружный диаметр носика дорна. Шишки выскакивают на любом сечении ТПЖ (от 16 до 120). Линейная скорость на них тоже не влияет.
При запуске шишки не идут, появляются через какой-то промежуток времени работы экструдера (бывает по-разному - пол-часа, час), и до остановки. Охлаждение зон шнека происходит автоматически после начала перегрева потоком воздуха, причем все зоны проверялись неоднократно на несоответствие показаний прибора и фактической температуры (на место термопары устанавливается контрольный прибор).
По поводу конструкции шнека не могу сказать определенно, т.к. честно не совсем разбираюсь в этом вопросе.
Да, перед каждым запуском экструдера шнек достается и вычищается.
Извините за плохое качество фото, при необходимости завтра смогу выложить в лучшем качестве.
Повторение конфигурации ТПЖ - Александр Вам ответил - поменяйте инструмент - поставьте с обжатием.
Такого материала не встречал. Скорее всего проблема в следующем - посмотрите срок годности материала - при смешивании заранее должен быть совсем уж минимальный срок. Дело в том, что скорее всего происходит предварительная сшивка материала - т.е. он из термопластичного становится термореактивным. И сшивка начинается уже в мешках и затем продолжается в процессе производства непосредственно в экструдере - отсюда и комочки - это уже сшившийся полиэтилен (термореактивный). Ну а голяки при работе с вакуумом - это как раз следствие шишечек, о чём уже сказал Александр.
Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
"170-190-210-220-235-240"
Он у вас поди подсшивается в шнеке-то.
Мы на сшитой безгалогенке так боролись с шишками - первую порцию материала засыпали без катализатора, чтобы он заполнил застойные зоны.
Тут можно попробовать сначала пустить обычный ПЭ.
Если можете, то проверьте на гельфракцию, если нет, то ВНИИКП проверяет и в ТомскПолимере есть установки.
Насчет сшивки в мешках - завод дает срок годности материала год - 11.11.03 по 12.11.03 (указано на упаковке) формат ГГ.ММ.ДД и он еще не истек. А по поводу температур - более низкие температуры не позволяют разогнать линию выше 50% от ее паспортной скорости...
добавлено 14.12.2011 в 15:19
Шишки неоднородны - поначалу думали недогрев, увеличили температуру, стало еще хуже, в результате остановились на указанной как на оптимальной. В лабораториях сделать аналаз не получится ввиду их отсутствия...
Да, температуры великоваты. Чтобы снизить нагрузку на движок, а заодно и давление и уменьшить время пребывания материала в экструдере можно снять пакет фильтрующих сеток (если Вы их ставите). Ну термостатирование шнека.
Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
«Да, температуры великоваты. Чтобы снизить нагрузку на движок, а заодно и давление и уменьшить время пребывания материала в экструдере можно снять пакет фильтрующих сеток (если Вы их ставите). Ну термостатирование шнека.»
У нас при работе с ПВХ, термостатирование шнека только увеличивает пусковый и наличие шишек, здесь же как раз может помочь его наличие!
«Используется полиэтилен Plasslink 125GN производства Малайзия катализатор и база смешаны уже изначально заводом-изготовителем. Посторонних включений в пластикате не наблюдается, кроме небольшого количества белой пыльцы (видимо того же пластиката), которая отсеивается с помощью фильтра при закачке из...»
«Если станции термостатирования нет, то можно попробовать "обнулить" температуру в зоне загрузки.
Ну и вообще.. Почему бы не попробовать Бореалис.
Чисто так, для успокоения души. Надо-то всего октабин.»
Вот-вот!!! И получить почти на 100% воспроизводимый процесс!
И ещё вопрос - как храните свой чудо -материал - весь сразу срабатываете (тот что открыт) или сработали часть, затем на следующий день начинаете со вскрытого мешка?
Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.