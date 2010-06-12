Расчет мощности по сечению кабеля

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При нагрузке в 60 кВт ток в фазе составит 91 А, т.е. может хватить и СИП-2 (3х16 + 1х25), судя по допустимым токовым нагрузкам, которые есть вот тут http://www.ruscable.ru/info/cable/kamkabel-sip.html.Но линию надо проверять еще и на потери напряжения, а они при длине линии в 508 м и сечении проводов 50 мм2 составят примерно 13% при норме в 5%, т.е. вы получите у потребителя 191 В вместо 209 допустимых. Чтобы добиться 5% надо положить уже 150 мм2. Другой вопрос, что не все 60 кВт передаются на 508 м, раз есть отпайки, а это значит надо конкретно и основательно смотреть план сети, длины отпаек, мощности на этих отпайках, мало знать общую мощность и общую протяженность.Ну и вообще положено еще и проверять автоматы на гарантированное отключение тока КЗ в конце линии, а это надо смотреть, что за КТП выступает источником.Как-то так.

добавлено 24.01.2014 в 10:57

Ну и еще желательно знать характер нагрузки, т.е. косинус фи, чтобы уточнить значения токов потребителей.