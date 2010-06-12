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Расчет мощности по сечению кабеля

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    Сергей 16 августа 2005 в 11:27


    Здравствуйте!
    Проясните, пожалуйста, кто в курсе, следующую информацию:
    Дом новостройка, комплектуется эл. плитами, напряжение сети 220 В, кабель входящий в квартиру 3-х жильный, сечение кабеля 10 кв.мм. Получается, что подсоединенная к квартире мощность 17 кВт если кабель медный и 13 кВт если алюминевый, какой там точно не знаю. Основной вопрос состоит в том могу ли я подключить проточный водонагреватель на 12 кВт, какой для этого нужен кабель и автомат.
    СПАСИБО!
     
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    san 16 августа 2005 в 13:19


    Уважаемый Сергей, начнем с того, что подведенная к квартире мощность может быть меньше чем максимальная мощность для конкретного сечения проще говоря сечение выбрано с запасом, кроме того максимальная мощность для сечения 10 кв мм 220В составляет 11кВт это по меди и 8 кВт по алюминию, так что откуда вы взяли свои цифры незнаю, соответственно не рекомендую ставить вам нагреваеть такой мощность, а вообще для подключения только лишь прибора такой мощности вам нужен кабель ВВГ 3х10 и автомат 50 А
     
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    алекс 4 сентября 2006 в 17:47


    какую нагрузку выдержит кабель АВВГ 4х185,0,4кВ,380В
    как считать?
     
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    Михаил 10 октября 2006 в 12:40


    Добрый день!Просветите,пожалуйста,если возможно.Фирма,где я работаю, преобрела водонагреватель,состоящий из 3-х ТЭНов.На каждом ТЭНе надпись:10 кВт,380 В.Соединены они треугольником(по типу двигателя).Можно ли по этим параметрам определить небходимое сечение 4-х жильного медного кабеля,а также тип(на какой ток)автомата защиты и магнитного пускателя?За ранее благодарен.С уважением,Михаил.Рига
     
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    константин 1 февраля 2007 в 14:57


    на какую мощность расчитан кабель АВбШВ 4Х150
     
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    Сергей 17 октября 2007 в 20:06


    Надо расчитать вводной кабель и вводной автомат на этаж. На 1-ом этаже нагрузка 40 КВт, на втором и на третьем по 20 кВт
     
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    viktor65 12 июня 2010 в 23:16


    про тены 10000Вт/380=26А на фазу 4мм2 сзапасом
     
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    viktor65 12 июня 2010 в 23:27
    Стаж 2659 дней
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    АВВГ 4Х185 380А НАДО ИМЕТЬ ТАБЛИЦУ
     
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    Светлана 23 марта 2011 в 21:26


    Добрый день!Просветите,пожалуйста,мы хотим подвести к домику для гостей электричество от счетчика в основном доме. По улице кабель будет проходить 12 метров, нагрузка в доме - не больше 5 кВт. какого сечения должен быть кабель, идущий по улице, сечение кабеля в домике и какой выбрать автомат? Заранее спасибо!!!
     
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    Zadira 23 марта 2011 в 22:25
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3025 дней, отмечен 478 раз
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    Что это было?

    и нет среди нас первых и последних
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    a-kabel 23 марта 2013 в 22:49
    Энергетика: 20, стаж 1644 дня
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    «Добрый день!Просветите,пожалуйста,мы хотим подвести к домику для гостей электричество от счетчика в основном доме. По улице кабель будет проходить 12 метров, нагрузка в доме - не больше 5 кВт. какого сечения должен быть кабель, идущий по улице, сечение кабеля в домике и какой выбрать автомат? Заране...»

    Тут можно посчитать сечение кабеля http://www.a-kabel.ru/kalkulyator-secheniya с учётом длины.

    Продажа кабеля в Краснодаре www.a-kabel.ru
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    Александр 24 января 2014 в 09:31


    Здравствуйте уважаемые спецы! Моя ситуация - потребитель с разрешенной нагрузкой 60кВт, питание осуществляется воздушной линией ВЛ-0,4кВ, обычным неизолированным алюминиевым проводом, расстояние между опорами не более 35 метров задача состоит в том, чтобы заменить этот провод на СИП-4. Общая протяженность трассы 508 метров, вместе с отходящими отпайками на часть потребителей. Вопрос - какого сечения нужно выбрать СИП? Поправьте меня если я не прав - я думаю что не менее СИП-4 4х50мм2, ну и соответственно отпаечные СИП-4 4х25мм2. Заранее спасибо.
     
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    Zadira 24 января 2014 в 10:28
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3025 дней, отмечен 478 раз
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    сверьтесь с ПУЭ, а так вроде правильно!

    и нет среди нас первых и последних
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    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    Сыч 24 января 2014 в 10:54
    Энергетика: 20, стаж 2709 дней, отмечен 10 раз
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    При нагрузке в 60 кВт ток в фазе составит 91 А, т.е. может хватить и СИП-2 (3х16 + 1х25), судя по допустимым токовым нагрузкам, которые есть вот тут http://www.ruscable.ru/info/cable/kamkabel-sip.html.
    Но линию надо проверять еще и на потери напряжения, а они при длине линии в 508 м и сечении проводов 50 мм2 составят примерно 13% при норме в 5%, т.е. вы получите у потребителя 191 В вместо 209 допустимых. Чтобы добиться 5% надо положить уже 150 мм2. Другой вопрос, что не все 60 кВт передаются на 508 м, раз есть отпайки, а это значит надо конкретно и основательно смотреть план сети, длины отпаек, мощности на этих отпайках, мало знать общую мощность и общую протяженность.
    Ну и вообще положено еще и проверять автоматы на гарантированное отключение тока КЗ в конце линии, а это надо смотреть, что за КТП выступает источником.
    Как-то так.

    добавлено 24.01.2014 в 10:57

    Ну и еще желательно знать характер нагрузки, т.е. косинус фи, чтобы уточнить значения токов потребителей.
     
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    Вадим 27 июня 2014 в 15:24


    Здравствуйте Уважаемые!!! Подскажите пожалуйста какую Мощность(кВт) выдержит кабель АСБ 3*150 6кВ.
    Ситуация такая: была КЛ сечением 240, теперь запитаны КЛ сечением 150 (временно). Нагрузку в Амперах и присоединенную мощность просчитать не могу так как через наши сети запитаны с полсотни предприятий(у кого офисы у кого производство). OnLine калькуляторы показывают разную мощность и разброс очень большой. Заранее спасибо.
     
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    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    PROk 27 июня 2014 в 16:33
    Рекомендации: 1, энергетика: 20, стаж 1288 дней, отмечен 2 раза
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    «Здравствуйте Уважаемые!!! Подскажите пожалуйста какую Мощность(кВт) выдержит кабель АСБ 3*150 6кВ.
    Ситуация такая: была КЛ сечением 240, теперь запитаны КЛ сечением 150 (временно). Нагрузку в Амперах и присоединенную мощность просчитать не могу так как через наши сети запитаны с полсотни предприяти...»

    Здравствуйте! При прокладке в земле по данным камкабеля ток 275 А, получается около 2850 КВА, при косинусе фи 0,85 около 2430 кВт.
     
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    Erzengel 1 июля 2014 в 13:22
    Стаж 1179 дней
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    http://electro.narod.ru/tables/current.htm
    Вот Вам табличка, из неё не трудн опонять, что Вам кабель 4х10 - впритык, но, зная экономность распространителей кабеля, лучше взять ТУ 4х16
     
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    Erzengel 1 июля 2014 в 13:23
    Стаж 1179 дней
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    Виктор, учтите, что теннов 3 штуки
     
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    Надежда 9 января 2015 в 10:10


    Прошу подскажите какую максимальную мощность может пропустить через себя кабель АВВГ 3х16? сейчас мощность потребления составляет 55-57 кВт
     
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Zadira 9 января 2015 в 13:42
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 3025 дней, отмечен 478 раз
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    «Прошу подскажите какую максимальную мощность может пропустить через себя кабель АВВГ 3х16? сейчас мощность потребления составляет 55-57 кВт»
    загляните сюда electro.narod.ru/tables/current.htm

    добавлено 09.01.2015 в 13:44

    он у вас уже перегружен

    и нет среди нас первых и последних
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    Медаль «За Активность» 2-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    mbk 9 января 2015 в 14:21
    Рекомендации: 1, энергетика: 51, стаж 2898 дней, отмечен 43 раза
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    «Прошу подскажите какую максимальную мощность может пропустить через себя кабель АВВГ 3х16? сейчас мощность потребления составляет 55-57 кВт»


    Есть программки расчета сечения
    Например http://atlastpk.ru/
    Скачиваете программу, вводите данные и получаете результат


    Атлас.gif
     
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    александр 30 августа 2015 в 23:35


    Здравствуйте!!!!
    помогите разобраться, нужно подключить здание 60кВ 380 В ,длина кабельной линии 300 метров. Какой нужно СИП?
     
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    Сергей Вчера, в 09:18


    Здравствуйте. Не как не разберусь на сколько мощности мне можно использовать кабель ввг аллюминеевый 2×10?
     
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    Холмс Вчера, в 11:14
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3031 день, отмечен 761 раз
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    Таличка.jpg

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

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