Посоветуйте кабель для рзжига

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Добрый день!Ищем кабель для розжига факельного оголовка, но нестандартного сечения. раньше закупали продукцию концерна NAO inc. на данный момент ищу аналоги как импортного так и отечественного производства.подходить продукция Кирскабеля в частности КНСМСМ но сечение нужно 2*2,5 и выше 4*2,5 и выше 6*2,5 и выше.С Уважением руководитель отдела снабжения ООО "НПО "ИнГазТех" Зырянов Дмитрий.Так же могу приложить описание зарубежной продукции. расмматриваю все возможные варианты. Объемы к закупке очень большие.Описание удлинительных проводовПровод розжига:- 1 парный, крученный, с калибром 16 (1,307 мм2), с медными жилами, тефлоновым покрытием и макс. длиной 300 футов (92 метра).Один (1) красный и один (1) черный с тефлоновымпокрытием и с оплеткой из нерж. стали 304.Номер детали: 92 07500 093 00 00 10- 1 парный, крученный, с калибром 12 (3,31 мм2), с медными жилами, тефлоновым покрытием и макс. длиной 3000 футов (915 метров).Один (1) красный и один (1) черный с тефлоновымпокрытием и с оплеткой из нерж. стали 304.Номер детали: 92 07500 093 01 00 10Провод термопарный:Наименование №1 2-ПАРНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ТЕРМОПАР:2-х парный 20-го калибра, хромель/алюмель твердого типа, с оболочкой из нерж. стали 304.Пара №1 КРХ (+) Хромель Желтый KNX (-) Алюмель КрасныйПара №2 КРХ (+) Хромель Белый KNX (-) Алюмель ЧерныйДиаметр кабеля 0,24” (6,1 мм)Сопротивление 0,5897 Ом на футНаименование №2 4-ПАРНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ТЕРМОПАР:Аналогично 2-х парному удлинителю, с добавлением:Пара №3 КРХ (+) Хромель Серый KNX (-) Алюмель ЗеленыйПара №4 КРХ (+) Хромель Светло-ОранжевыйKNX (-) Алюмель Темно-ФиолетовыйДиаметр кабеля 0,345” (8,76 мм)Сопротивление 0,5897 Ом на футВсе эти термопарные кабели имеют 20 калибр (0,517 мм2) согласно международной ассоциации по стандартизации, твердый проводник типа КХ с тефлоновой изоляцией (до 400°F) и полиэтилентерифталатной пленкой между проводниками и желтым тефлоновым покрытием, которое в свою очередь покрыто оплеткой из нерж. стали 304, что дает защиту от коррозии и защищает провод от индукции. Цветовой код КРХ (Хромель) проводника – желтый, KNX (Алюмель) проводника – красный. Кабели с более чем одной парой имеют цветные проводники в следующем порядке:КРХ (+) Хромель KNX (-) АлюмельПара 1 Желтый КрасныйПара 2 Белый ЧерныйПара 3 Серый ЗеленыйПара 4 Светло-оранжевый Темно-фиолетовыйНомер детали компании NAO2-х парный кабель (для 1 или 2 деж. горелок) 92 07500 080 00 00 104-х парный кабель (для 2 или 4 деж. горелок) 92 07500 081 00 00 106-х парный кабель (для 3 или 6 деж. горелок) 92 07500 082 00 00 108-х парный кабель (для 4 или 8 деж. горелок) 92 07500 083 00 00 10Пластиковая стяжка для кабеля (2 1/2”) 92 07500 090 00 00 10

добавлено 17.08.2012 в 08:41

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