Посоветуйте кабель для рзжига

Добрый день!
Ищем кабель для розжига факельного оголовка, но нестандартного сечения. раньше закупали продукцию концерна NAO inc. на данный момент ищу аналоги как импортного так и отечественного производства.
подходить продукция Кирскабеля в частности КНСМСМ но сечение нужно 2*2,5 и выше 4*2,5 и выше 6*2,5 и выше.
С Уважением руководитель отдела снабжения ООО "НПО "ИнГазТех" Зырянов Дмитрий.
Так же могу приложить описание зарубежной продукции. расмматриваю все возможные варианты. Объемы к закупке очень большие.
Описание удлинительных проводов
Провод розжига:
- 1 парный, крученный, с калибром 16 (1,307 мм2), с медными жилами, тефлоновым покрытием и макс. длиной 300 футов (92 метра).
Один (1) красный и один (1) черный с тефлоновым
покрытием и с оплеткой из нерж. стали 304.
Номер детали: 92 07500 093 00 00 10
- 1 парный, крученный, с калибром 12 (3,31 мм2), с медными жилами, тефлоновым покрытием и макс. длиной 3000 футов (915 метров).
Один (1) красный и один (1) черный с тефлоновым
покрытием и с оплеткой из нерж. стали 304.
Номер детали: 92 07500 093 01 00 10
Провод термопарный:
Наименование №1 2-ПАРНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ТЕРМОПАР:
2-х парный 20-го калибра, хромель/алюмель твердого типа, с оболочкой из нерж. стали 304.
Пара №1 КРХ (+) Хромель Желтый KNX (-) Алюмель Красный
Пара №2 КРХ (+) Хромель Белый KNX (-) Алюмель Черный
Диаметр кабеля 0,24” (6,1 мм)
Сопротивление 0,5897 Ом на фут
Наименование №2 4-ПАРНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ТЕРМОПАР:
Аналогично 2-х парному удлинителю, с добавлением:
Пара №3 КРХ (+) Хромель Серый KNX (-) Алюмель Зеленый
Пара №4 КРХ (+) Хромель Светло-Оранжевый
KNX (-) Алюмель Темно-Фиолетовый
Диаметр кабеля 0,345” (8,76 мм)
Сопротивление 0,5897 Ом на фут
Все эти термопарные кабели имеют 20 калибр (0,517 мм2) согласно международной ассоциации по стандартизации, твердый проводник типа КХ с тефлоновой изоляцией (до 400°F) и полиэтилентерифталатной пленкой между проводниками и желтым тефлоновым покрытием, которое в свою очередь покрыто оплеткой из нерж. стали 304, что дает защиту от коррозии и защищает провод от индукции. Цветовой код КРХ (Хромель) проводника – желтый, KNX (Алюмель) проводника – красный. Кабели с более чем одной парой имеют цветные проводники в следующем порядке:
КРХ (+) Хромель KNX (-) Алюмель
Пара 1 Желтый Красный
Пара 2 Белый Черный
Пара 3 Серый Зеленый
Пара 4 Светло-оранжевый Темно-фиолетовый
Номер детали компании NAO
2-х парный кабель (для 1 или 2 деж. горелок) 92 07500 080 00 00 10
4-х парный кабель (для 2 или 4 деж. горелок) 92 07500 081 00 00 10
6-х парный кабель (для 3 или 6 деж. горелок) 92 07500 082 00 00 10
8-х парный кабель (для 4 или 8 деж. горелок) 92 07500 083 00 00 10
Пластиковая стяжка для кабеля (2 1/2”) 92 07500 090 00 00 10
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Рублев Станислав Владимирович, руководитель отдела продаж. Компания СЕНТЕК (ООО "Сигнум") Производство термопарных, темроэлектродных проводов.
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