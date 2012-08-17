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Посоветуйте кабель для рзжига

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    ingastech 17 августа 2012 в 08:28
    Стаж 1649 дней
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    Добрый день!
    Ищем кабель для розжига факельного оголовка, но нестандартного сечения. раньше закупали продукцию концерна NAO inc. на данный момент ищу аналоги как импортного так и отечественного производства.
    подходить продукция Кирскабеля в частности КНСМСМ но сечение нужно 2*2,5 и выше 4*2,5 и выше 6*2,5 и выше.

    С Уважением руководитель отдела снабжения ООО "НПО "ИнГазТех" Зырянов Дмитрий.

    Так же могу приложить описание зарубежной продукции. расмматриваю все возможные варианты. Объемы к закупке очень большие.


    Описание удлинительных проводов

    Провод розжига:
    - 1 парный, крученный, с калибром 16 (1,307 мм2), с медными жилами, тефлоновым покрытием и макс. длиной 300 футов (92 метра).
    Один (1) красный и один (1) черный с тефлоновым
    покрытием и с оплеткой из нерж. стали 304.
    Номер детали: 92 07500 093 00 00 10

    - 1 парный, крученный, с калибром 12 (3,31 мм2), с медными жилами, тефлоновым покрытием и макс. длиной 3000 футов (915 метров).
    Один (1) красный и один (1) черный с тефлоновым
    покрытием и с оплеткой из нерж. стали 304.
    Номер детали: 92 07500 093 01 00 10

    Провод термопарный:
    Наименование №1 2-ПАРНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ТЕРМОПАР:

    2-х парный 20-го калибра, хромель/алюмель твердого типа, с оболочкой из нерж. стали 304.
    Пара №1 КРХ (+) Хромель Желтый KNX (-) Алюмель Красный
    Пара №2 КРХ (+) Хромель Белый KNX (-) Алюмель Черный
    Диаметр кабеля 0,24” (6,1 мм)
    Сопротивление 0,5897 Ом на фут
    Наименование №2 4-ПАРНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ТЕРМОПАР:
    Аналогично 2-х парному удлинителю, с добавлением:
    Пара №3 КРХ (+) Хромель Серый KNX (-) Алюмель Зеленый
    Пара №4 КРХ (+) Хромель Светло-Оранжевый
    KNX (-) Алюмель Темно-Фиолетовый
    Диаметр кабеля 0,345” (8,76 мм)
    Сопротивление 0,5897 Ом на фут

    Все эти термопарные кабели имеют 20 калибр (0,517 мм2) согласно международной ассоциации по стандартизации, твердый проводник типа КХ с тефлоновой изоляцией (до 400°F) и полиэтилентерифталатной пленкой между проводниками и желтым тефлоновым покрытием, которое в свою очередь покрыто оплеткой из нерж. стали 304, что дает защиту от коррозии и защищает провод от индукции. Цветовой код КРХ (Хромель) проводника – желтый, KNX (Алюмель) проводника – красный. Кабели с более чем одной парой имеют цветные проводники в следующем порядке:
    КРХ (+) Хромель KNX (-) Алюмель
    Пара 1 Желтый Красный
    Пара 2 Белый Черный
    Пара 3 Серый Зеленый
    Пара 4 Светло-оранжевый Темно-фиолетовый

    Номер детали компании NAO
    2-х парный кабель (для 1 или 2 деж. горелок) 92 07500 080 00 00 10
    4-х парный кабель (для 2 или 4 деж. горелок) 92 07500 081 00 00 10
    6-х парный кабель (для 3 или 6 деж. горелок) 92 07500 082 00 00 10
    8-х парный кабель (для 4 или 8 деж. горелок) 92 07500 083 00 00 10
    Пластиковая стяжка для кабеля (2 1/2”) 92 07500 090 00 00 10

    добавлено 17.08.2012 в 08:41



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    ingastech 17 августа 2012 в 08:42
    Стаж 1649 дней
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    Выше опечатка как исправит не знаю.
    "подходить продукция Кирскабеля в частности КНМСМ но сечение нужно 2*2,5 и выше 4*2,5 и выше 6*2,5 и выше."

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    ingastech 17 августа 2012 в 11:05
    Стаж 1649 дней
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    температурная граница 500- 800С

    www.ingastech.ru
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    ingastech 17 августа 2012 в 11:05
    Стаж 1649 дней
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    температурная граница 500- 800С

    www.ingastech.ru
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    Sentek 14 марта 2016 в 10:12
    Энергетика: 20, стаж 1339 дней
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    Тема еще актуальна для Вас?
    Рублев Станислав Владимирович, руководитель отдела продаж. Компания СЕНТЕК (ООО "Сигнум") Производство термопарных, темроэлектродных проводов.
    +7 (343) 287-19-84.
    +7-932-605-86-55
     
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    Арямкин Анатолий Анатольевич Сегодня, в 10:56


    Добрый день!

    По данному вопросу просьба обратиться в ООО "Сиб Контролс".

    С уважением,
    Арямкин Анатолий Анатольевич
    ООО «Сиб Контролс»
    Тел.:(3822) 33-49-30
    Тел. +7-901-617-57-58
    e-mail: Anatoly.Aryamkin@sibcontrols.com
    www.sibcontrols.com
     

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