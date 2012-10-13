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выпучивание жил ПВС при S-Z скрутке

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    Ирина 13 октября 2012 в 13:01


    Помогите устранить выпучивание жил под оболочкой ПВС при S-Z скрутке !
     
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    Fridgerio 13 октября 2012 в 13:28
    Рекомендации: 25, энергетика: 65, стаж 2617 дней, отмечен 248 раз
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    Сколько жил скручиваете?Одинаковое ли натяжение изолированных жил?Какую талькировку используете?
     
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    Холмс 13 октября 2012 в 13:32
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3001 день, отмечен 761 раз
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    Очень большая проблема. Какое у Вас оборудование. Бухтовщик встроен в линию? Применяйте на оболочку Неву, он твёрже. Постарайтесь чтобы он отстоял в сторонке, горячий сразу не бухтуйте. Попробуйте увеличить оболочку. Ну и конечно нужно проволоку потоньше. А вообще лучше крутить отдельно. улыбка

    добавлено 13.10.2012 в 13:35

    Сечение больше 1,5мм, постоянно будет выпучивать. Особенно жила 3х4.

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Sergyano 13 октября 2012 в 21:46
    Рекомендации: 18, энергетика: 64, стаж 2836 дней, отмечен 238 раз
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    Линия Розендаль?
    1. Растяните щаг срутки по возможности на максимум.
    2. В параметрах скрутки выставите минимальное значение угла перекрута.
    3. В параметрах скрутки выставите максимальное значение количества скруток.
    4. Для сохранения подвижности жил проверьте талькировщик и по максимуму добавьте подачу талька.
    Но это всё не гарантирует отсутствие выпучивания жил - это проблема действительно серьёзная. Подробнее - в личку.

    добавлено 13.10.2012 в 21:53

    шаг, извините, очепятка)

    Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
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    Zadira 15 октября 2012 в 08:59
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2995 дней, отмечен 478 раз
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    Я как-то писала статью на эту тему, http://www.kabel-news.ru/netcat_files/90...

    добавлено 15.10.2012 в 09:04

    Вполне возможно, что на каком-то этапе есть намотка на критичный радиус (диаметр), поэтому это возможно комплекс мер

    и нет среди нас первых и последних
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    Lyhokind 15 октября 2012 в 10:21
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 3927 дней, отмечен 144 раза
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    Производителя оборудования пробовали спрашивать.

    Мечты сбываются, если их сбывать.
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 15 октября 2012 в 10:35
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3001 день, отмечен 761 раз
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    «Вполне возможно, что на каком-то этапе ...»


    Очень ценное замечание, чем меньше радиус - тем больше проблем. Здесь должна присутствовать намотка, рыхлая и наибольший радиус.

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
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    Ирина 15 октября 2012 в 12:26


    Делали ПВС 4х2,5 на линии Maillefer с фирменным талькировщиком. Пробовали менять шаг, величину талькирования, увеличивали толщину оболочки,жилы пропускали через опережающее тяговое колесо и напрямую от отдатчиков. Оптимальный режим выбрали шаг 460мм, количество скруток 12, количество подкруток-2, коэффициент подкрутки-30%, но при этом все равно переодически выбрасывало жилу.
    Собираемся делать ПВС 3х1,5, пластикат возьмем более твердый. Ваши рекомендации по режиму и как лучше заправить жилы, какое должно быть натяжение сильное или нет?
     
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    Zadira 15 октября 2012 в 20:02
    Рекомендации: 30, энергетика: 20, стаж 2995 дней, отмечен 478 раз
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    ещё должна быть очень хорошая раскладка, порядовая, виток к витку идеально, без перекручивания витков, и проверьте все-таки проводку, нет ли где слишком маленького диаметра изгиба. А вот насчет шага скрутки, извини Сереж, я бы не утверждала, что его надо макситимально увеличить, это приближение к параллельной укладке, а ровно наоборот, шаг надо оптимально снизить, чтобы производительность не потерять и качество обеспечить.

    и нет среди нас первых и последних
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    Denwer 21 августа 2017 в 09:18
    Стаж 21 день
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    Доброго времени суток! Проблема решилась или нет?

    Хочу добавить от себя, при простой скрутке происходит такой дефект тоже имеет место быть.
     

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