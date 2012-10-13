выпучивание жил ПВС при S-Z скрутке

Очень большая проблема. Какое у Вас оборудование. Бухтовщик встроен в линию? Применяйте на оболочку Неву, он твёрже. Постарайтесь чтобы он отстоял в сторонке, горячий сразу не бухтуйте. Попробуйте увеличить оболочку. Ну и конечно нужно проволоку потоньше. А вообще лучше крутить отдельно.

добавлено 13.10.2012 в 13:35

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

Сечение больше 1,5мм, постоянно будет выпучивать. Особенно жила 3х4.