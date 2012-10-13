выпучивание жил ПВС при S-Z скрутке

Очень большая проблема. Какое у Вас оборудование. Бухтовщик встроен в линию? Применяйте на оболочку Неву, он твёрже. Постарайтесь чтобы он отстоял в сторонке, горячий сразу не бухтуйте. Попробуйте увеличить оболочку. Ну и конечно нужно проволоку потоньше. А вообще лучше крутить отдельно.
добавлено 13.10.2012 в 13:35
Сечение больше 1,5мм, постоянно будет выпучивать. Особенно жила 3х4.
Линия Розендаль?
1. Растяните щаг срутки по возможности на максимум.
2. В параметрах скрутки выставите минимальное значение угла перекрута.
3. В параметрах скрутки выставите максимальное значение количества скруток.
4. Для сохранения подвижности жил проверьте талькировщик и по максимуму добавьте подачу талька.
Но это всё не гарантирует отсутствие выпучивания жил - это проблема действительно серьёзная. Подробнее - в личку.
добавлено 13.10.2012 в 21:53
шаг, извините, очепятка)
Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.
Делали ПВС 4х2,5 на линии Maillefer с фирменным талькировщиком. Пробовали менять шаг, величину талькирования, увеличивали толщину оболочки,жилы пропускали через опережающее тяговое колесо и напрямую от отдатчиков. Оптимальный режим выбрали шаг 460мм, количество скруток 12, количество подкруток-2, коэффициент подкрутки-30%, но при этом все равно переодически выбрасывало жилу.
Собираемся делать ПВС 3х1,5, пластикат возьмем более твердый. Ваши рекомендации по режиму и как лучше заправить жилы, какое должно быть натяжение сильное или нет?
ещё должна быть очень хорошая раскладка, порядовая, виток к витку идеально, без перекручивания витков, и проверьте все-таки проводку, нет ли где слишком маленького диаметра изгиба. А вот насчет шага скрутки, извини Сереж, я бы не утверждала, что его надо макситимально увеличить, это приближение к параллельной укладке, а ровно наоборот, шаг надо оптимально снизить, чтобы производительность не потерять и качество обеспечить.